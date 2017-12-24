هدّدوا بالدخول في إضرابات جوع:بوعلي المباركي يطالب الحكومة بتطبيق اتفاق سيدي بوزيد

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24 ديسمبر 2017
تونس (الشروق)
طالب بوعلي المباركي عضو المركزية النقابية الحكومة بتطبيق ما جاء في الاتفاق الخاص بجهة سيدي بوزيد وتجنب التوتر الحاصل الان في كل معتمديات الجهة.
وكان المعنيون بالاتفاق الممضى مع الحكومة في معتمديات ولاية سيدي بوزيد قد دخلوا في تحركات وهددوا بالدخول في إضرابات جوع اذا لم يتم تطبيق الاتفاق الذي أمضته الحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال بوعلي المباركي ان الوضع سيشهد توترا كبيرا اذا لم يتم الالتزام بتطبيق الاتفاق.
وأضاف ان امضاء الاتفاق كان بعد مفاوضات مع الحكومة وان العاطلين في معتمديات ولاية سيدي بوزيد نفد صبرهم.
وبيّن بوعلي المباركي ان جهة سيدي بوزيد تحتاج الى انقاذها بشكل عاجل من التهميش والفقر وانعدام التنمية وتفشي البطالة في صفوف الشباب. وقال لابد من اعداد برامج للنهوض بالقطاع الفلاحي واستصلاح الاراضي وتوفير المرافق والخدمات في الجهة التي ظلت محرومة منذ عقود من الزمن.
تونس (الشروق)
طالب بوعلي المباركي عضو المركزية النقابية الحكومة بتطبيق ما جاء في الاتفاق الخاص بجهة سيدي بوزيد وتجنب التوتر الحاصل الان في كل معتمديات الجهة.
وكان المعنيون بالاتفاق الممضى مع الحكومة في معتمديات ولاية سيدي بوزيد قد دخلوا في تحركات وهددوا بالدخول في إضرابات جوع اذا لم يتم تطبيق الاتفاق الذي أمضته الحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال بوعلي المباركي ان الوضع سيشهد توترا كبيرا اذا لم يتم الالتزام بتطبيق الاتفاق.
وأضاف ان امضاء الاتفاق كان بعد مفاوضات مع الحكومة وان العاطلين في معتمديات ولاية سيدي بوزيد نفد صبرهم.
وبيّن بوعلي المباركي ان جهة سيدي بوزيد تحتاج الى انقاذها بشكل عاجل من التهميش والفقر وانعدام التنمية وتفشي البطالة في صفوف الشباب. وقال لابد من اعداد برامج للنهوض بالقطاع الفلاحي واستصلاح الاراضي وتوفير المرافق والخدمات في الجهة التي ظلت محرومة منذ عقود من الزمن.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017