هدّدوا بالدخول في إضرابات جوع:بوعلي المباركي يطالب الحكومة بتطبيق اتفاق سيدي بوزيد

تونس (الشروق)

طالب بوعلي المباركي عضو المركزية النقابية الحكومة بتطبيق ما جاء في الاتفاق الخاص بجهة سيدي بوزيد وتجنب التوتر الحاصل الان في كل معتمديات الجهة.

وكان المعنيون بالاتفاق الممضى مع الحكومة في معتمديات ولاية سيدي بوزيد قد دخلوا في تحركات وهددوا بالدخول في إضرابات جوع اذا لم يتم تطبيق الاتفاق الذي أمضته الحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال بوعلي المباركي ان الوضع سيشهد توترا كبيرا اذا لم يتم الالتزام بتطبيق الاتفاق.

وأضاف ان امضاء الاتفاق كان بعد مفاوضات مع الحكومة وان العاطلين في معتمديات ولاية سيدي بوزيد نفد صبرهم.

وبيّن بوعلي المباركي ان جهة سيدي بوزيد تحتاج الى انقاذها بشكل عاجل من التهميش والفقر وانعدام التنمية وتفشي البطالة في صفوف الشباب. وقال لابد من اعداد برامج للنهوض بالقطاع الفلاحي واستصلاح الاراضي وتوفير المرافق والخدمات في الجهة التي ظلت محرومة منذ عقود من الزمن.





سفيان الأسود