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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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الطبوبي يؤكد:الاتحاد لن يقبل أن يكون شاهد زور
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النقابي
الطبوبي يؤكد:الاتحاد لن يقبل أن يكون شاهد زور
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس (الشروق)
اعلن نورالدين الطبوبي الامين العام للمركزية النقابية يوم أمس بمناسبة انعقاد مؤتمر جامعة المعادن ان الاتحاد سيبقى عنصر التوازن في البلاد ولن يقبل ان يكون شاهد زور.
وتحدث الطبوبي امام النقابيين عن الاتفاق الذي أمضاه مع رئيس الحكومة والذي ينص على تطبيق كل الاتفاقيات، كما اعلن عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في شهر مارس القادم.
وتعرض الامين العام من جديد للوضعية الصعبة التي تعيشها المدرسة العمومية والوضع الصعب الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية وقال ان العلاج في قطاع الصحة العمومية اصبح عذابا.
وامام نواب مؤتمر جامعة المعادن قال الطبوبي ان قيادة الاتحاد تستمد قوتها من قواعدها و ان الاتحاد سيبقى خيمة كل النقابيين مهما اختلفت مواقفهم وتعددت اراؤهم وتوجهاتهم.
وأضاف ان الاتحاد خلق منوال حوار وطني جديد صنع الاستقرار في تونس وأرسى تقاليد جديدة.
واكد ان الاتحاد سيبقى قوة اقتراح حقيقية وقوة تفاعل وهو صمام الأمان لهذه البلاد.
وأضاف ان الاتحاد قدم شهداء في معركة التحرير ومعركة الاستقلال لذلك سنبقى ندافع عن هذا الوطن وعن استقراره .
وقال الطبوبي ان الاجور في تونس زهيدة والآن كل الدراسات تبين ان المقدرة الشرائية للتونسي تدنت بنسبة كبيرة اضافة الى انعكاسات تدهور قيمة الدينار لذلك لابد من مراجعة كاملة للاجور.
وبيّن الطبوبي ان هناك أطرافا تتفاوض معنا في التشريعات ولكنها لا تطبقها وتمنع تكوين النقابات في مؤسساتهم وتتهرب من دفع مستحقات التغطية الاجتماعية في الوقت الذي تعمل فيه مؤسسات أجنبية منتصبة وعاملة في تونس على تطبيق القانون وإعطاء العمال حقوقهم.

سفيان الأسود
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النقابي
الطبوبي يؤكد:الاتحاد لن يقبل أن يكون شاهد زور
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس (الشروق)
اعلن نورالدين الطبوبي الامين العام للمركزية النقابية يوم أمس بمناسبة انعقاد مؤتمر جامعة المعادن ان الاتحاد سيبقى عنصر التوازن في البلاد ولن يقبل ان يكون شاهد زور.
وتحدث الطبوبي امام النقابيين عن الاتفاق الذي أمضاه مع رئيس الحكومة والذي ينص على تطبيق كل الاتفاقيات، كما اعلن عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في شهر مارس القادم.
وتعرض الامين العام من جديد للوضعية الصعبة التي تعيشها المدرسة العمومية والوضع الصعب الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية وقال ان العلاج في قطاع الصحة العمومية اصبح عذابا.
وامام نواب مؤتمر جامعة المعادن قال الطبوبي ان قيادة الاتحاد تستمد قوتها من قواعدها و ان الاتحاد سيبقى خيمة كل النقابيين مهما اختلفت مواقفهم وتعددت اراؤهم وتوجهاتهم.
وأضاف ان الاتحاد خلق منوال حوار وطني جديد صنع الاستقرار في تونس وأرسى تقاليد جديدة.
واكد ان الاتحاد سيبقى قوة اقتراح حقيقية وقوة تفاعل وهو صمام الأمان لهذه البلاد.
وأضاف ان الاتحاد قدم شهداء في معركة التحرير ومعركة الاستقلال لذلك سنبقى ندافع عن هذا الوطن وعن استقراره .
وقال الطبوبي ان الاجور في تونس زهيدة والآن كل الدراسات تبين ان المقدرة الشرائية للتونسي تدنت بنسبة كبيرة اضافة الى انعكاسات تدهور قيمة الدينار لذلك لابد من مراجعة كاملة للاجور.
وبيّن الطبوبي ان هناك أطرافا تتفاوض معنا في التشريعات ولكنها لا تطبقها وتمنع تكوين النقابات في مؤسساتهم وتتهرب من دفع مستحقات التغطية الاجتماعية في الوقت الذي تعمل فيه مؤسسات أجنبية منتصبة وعاملة في تونس على تطبيق القانون وإعطاء العمال حقوقهم.

سفيان الأسود
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الطبوبي يؤكد:الاتحاد لن يقبل أن يكون شاهد زور
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