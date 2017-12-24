الطبوبي يؤكد:الاتحاد لن يقبل أن يكون شاهد زور

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24 ديسمبر 2017
تونس (الشروق)
اعلن نورالدين الطبوبي الامين العام للمركزية النقابية يوم أمس بمناسبة انعقاد مؤتمر جامعة المعادن ان الاتحاد سيبقى عنصر التوازن في البلاد ولن يقبل ان يكون شاهد زور.
وتحدث الطبوبي امام النقابيين عن الاتفاق الذي أمضاه مع رئيس الحكومة والذي ينص على تطبيق كل الاتفاقيات، كما اعلن عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في شهر مارس القادم.
وتعرض الامين العام من جديد للوضعية الصعبة التي تعيشها المدرسة العمومية والوضع الصعب الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية وقال ان العلاج في قطاع الصحة العمومية اصبح عذابا.
وامام نواب مؤتمر جامعة المعادن قال الطبوبي ان قيادة الاتحاد تستمد قوتها من قواعدها و ان الاتحاد سيبقى خيمة كل النقابيين مهما اختلفت مواقفهم وتعددت اراؤهم وتوجهاتهم.
وأضاف ان الاتحاد خلق منوال حوار وطني جديد صنع الاستقرار في تونس وأرسى تقاليد جديدة.
واكد ان الاتحاد سيبقى قوة اقتراح حقيقية وقوة تفاعل وهو صمام الأمان لهذه البلاد.
وأضاف ان الاتحاد قدم شهداء في معركة التحرير ومعركة الاستقلال لذلك سنبقى ندافع عن هذا الوطن وعن استقراره .
وقال الطبوبي ان الاجور في تونس زهيدة والآن كل الدراسات تبين ان المقدرة الشرائية للتونسي تدنت بنسبة كبيرة اضافة الى انعكاسات تدهور قيمة الدينار لذلك لابد من مراجعة كاملة للاجور.
وبيّن الطبوبي ان هناك أطرافا تتفاوض معنا في التشريعات ولكنها لا تطبقها وتمنع تكوين النقابات في مؤسساتهم وتتهرب من دفع مستحقات التغطية الاجتماعية في الوقت الذي تعمل فيه مؤسسات أجنبية منتصبة وعاملة في تونس على تطبيق القانون وإعطاء العمال حقوقهم.
تونس (الشروق)
اعلن نورالدين الطبوبي الامين العام للمركزية النقابية يوم أمس بمناسبة انعقاد مؤتمر جامعة المعادن ان الاتحاد سيبقى عنصر التوازن في البلاد ولن يقبل ان يكون شاهد زور.
وتحدث الطبوبي امام النقابيين عن الاتفاق الذي أمضاه مع رئيس الحكومة والذي ينص على تطبيق كل الاتفاقيات، كما اعلن عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في شهر مارس القادم.
وتعرض الامين العام من جديد للوضعية الصعبة التي تعيشها المدرسة العمومية والوضع الصعب الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية وقال ان العلاج في قطاع الصحة العمومية اصبح عذابا.
وامام نواب مؤتمر جامعة المعادن قال الطبوبي ان قيادة الاتحاد تستمد قوتها من قواعدها و ان الاتحاد سيبقى خيمة كل النقابيين مهما اختلفت مواقفهم وتعددت اراؤهم وتوجهاتهم.
وأضاف ان الاتحاد خلق منوال حوار وطني جديد صنع الاستقرار في تونس وأرسى تقاليد جديدة.
واكد ان الاتحاد سيبقى قوة اقتراح حقيقية وقوة تفاعل وهو صمام الأمان لهذه البلاد.
وأضاف ان الاتحاد قدم شهداء في معركة التحرير ومعركة الاستقلال لذلك سنبقى ندافع عن هذا الوطن وعن استقراره .
وقال الطبوبي ان الاجور في تونس زهيدة والآن كل الدراسات تبين ان المقدرة الشرائية للتونسي تدنت بنسبة كبيرة اضافة الى انعكاسات تدهور قيمة الدينار لذلك لابد من مراجعة كاملة للاجور.
وبيّن الطبوبي ان هناك أطرافا تتفاوض معنا في التشريعات ولكنها لا تطبقها وتمنع تكوين النقابات في مؤسساتهم وتتهرب من دفع مستحقات التغطية الاجتماعية في الوقت الذي تعمل فيه مؤسسات أجنبية منتصبة وعاملة في تونس على تطبيق القانون وإعطاء العمال حقوقهم.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017