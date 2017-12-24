«كاباس 2017»:الناجحون يهدّدون بإضرابات جوع

تونس (الشروق)

لم تسفر الاحتجاجات التي يخوضها الاساتذة الناجحون في مناظرة الكاباس منذ ما يزيد عن الثلاثة اشهر عن اي نتائج إيجابية من شأنها ايقاف نزيف هذا الاحتجاج ، ما جعلهم يصعدون ويهددون بالدخول في اضراب جوع جماعي .

سلسلة من التحركات الاحتجاجية نفذها الاساتذة الناجحون في المناظرة الخارجية بالاختبارات للدخول في مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية « كاباس2017»جهويا ومركزيا ، جابهتها سلطة الاشراف والحكومة بسيل من الوعود «الوهمية « والحلول «الترقيعية» التي لا ترتقي الى مستوى انتظارات هذه الشريحة ممن ادانت بشدة «ضبابية» القرارات و»ضياع» الملف بين كل من وزارة التربية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة حيث ان كل طرف من هذه الاطراف يتنصل من المسؤولية ، ليلقيها على عاتق الطرف الاخر فضاعت بذلك حقوق هؤلاء .

هكذا تحدث ممثل التنسيقية الوطنية للناجحين في الكاباس حسام الأشهب في لقاء جمعه بـ»الشروق « داعيا رئاسة الحكومة الى ضرورة الإفصاح عن موقفها تجاه هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط التربوية وداخل اروقة وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك داخل قبة مجلس نواب الشعب حيث لقي مساندة عريضة من قبل اغلب الكتل البرلمانية .

واوضح حسام الأشهب ان التحركات الاحتجاجية ستتواصل وستأخذ منحى تصاعديا تصل حد اضرابات الجوع الجماعية ، مشددا تمسكه بمواصلة مقاطعة الترسيم في الماجستير مع ضرورة ان يكون التكوين البيداغوجي صلب مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية وان يتمتع الاساتذة (ناجحون في الكاباس) بصفة «استاذ متربص « خلال فترة التكوين الى جانب الالتزام بضمان الانتداب برتبة استاذ اول بعد فترة التكوين وفق قانون واضح صادر في الرائد الرسمي .

واكد ممثل التنسيقية الوطنية للناجحين في الكاباس على ضرورة تطبيق القانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتطبيق الامر عدد 428 لسنة 2007 باعتبار انهما ( هذا الامر والقانون المشار اليه سابقا) كانا السند المادي القانوني الذي اعتمد في مقرر وزير التربية المؤرخ في 27 فيفري 2017 والمتعلق بفتح مناظرة خارجية للدخول الى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية .

وقال منسق الاساتذة المحتجين ان «الانتداب الآني والتكوين الموازي» مطلب لا تراجع عنه في ظل الغموض الذي يحوم حول ملف الكاباس والمواقف المتذبذبة الصادرة عن مختلف الهياكل المعنية وغياب موقف واضح من قبل رئاسة الحكومة التي تتحمل كامل المسؤولية في ما الت اليه الاوضاع في صفوف هؤلاء المحتجين ممن ملوا سياسة الوعود الزائفة ومزيد التراخي في الحسم في قضيتهم .

وأوضح ان هذا الملف الشائك والمتعلق ب2356 ناجحا من مختلف ولايات الجمهورية لم يجد آذانا صاغية من المسؤولين في الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة وهوما دفع التنسيقية الوطنية إلى خوض معارك عديدة وتنفيذ سلسلة من التحركات تحت شعارات مختلفة منها «سيب القرار» و» يوم الزحف « وغيرها من التسميات التي لم تعرها السلط المعنية اي اهتمام الامر الذي زاد من إشعال نار الغضب في صفوف المحتجين .

كما انتقد محدثنا ما عبر عنه ب»التصريحات الاستفزازية» الصادرة عن وزير التربية في حقهم ومحاولاته المتكررة تشويههم من خلال التشكيك في مستوياتهم التعليمية محذرا اياه من مزيد بث الغضب في صفوف ناجحي الكاباس 2017 ودفعهم نحوالتصعيد الذي اختارت الحكومة التصدي له باعتمادها الحلول الامنية وجعل المحتجين في مواجهة البوليس وهي اشكاليات لن تزيد الوضع الا تأزما على حد تعبيره .





شافية براهمي