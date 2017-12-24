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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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التوافق ضرورة وليس اختيارا
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الوطنية
أرض للبيع ببنبلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

أرض طريق قصر هلال مكنين المهدية مساحتها 10 آلاف متر مربع بها عمارة ذو 3 طوابق و«كاف»، مساحة كل طابق 850م.م وبها مسكن مقام فوق جابية ماء وبها معمل مساحته ألف متر مربع ومحلات عمل وعدد 2 sondage تفتح على 3 واجهات وبها مولّد طاقة كهربائية عادي وForce. الهاتف : 28478454
IP0317/00261

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الوطنية
أرض للبيع ببنبلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

أرض طريق قصر هلال مكنين المهدية مساحتها 10 آلاف متر مربع بها عمارة ذو 3 طوابق و«كاف»، مساحة كل طابق 850م.م وبها مسكن مقام فوق جابية ماء وبها معمل مساحته ألف متر مربع ومحلات عمل وعدد 2 sondage تفتح على 3 واجهات وبها مولّد طاقة كهربائية عادي وForce. الهاتف : 28478454
IP0317/00261

تقرؤون أيضا
الاحتفـــــــــــال بـ «نوّال»:التونسي يقلّد ... والدين يحلّل
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تزينت المحلات التجارية، والمطاعم السياحية والنزل بشجيرات الميلاد وبابا نويل والهدايا، مظاهر تدل على...
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صوت الشارع:هل تحتفل بعيد الميلاد وبابا نويل؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ماهر بن عامر
المزيد >>
الشيخ لطفي الشندرلي لـ «الشروق»:يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد المسيح لكن وفق الضوابط الشرعية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
لم يعد غريبا او شاذّا رؤية شجرة عيد ميلاد المسيح...
المزيد >>
كيف يفسّر علم الاجتماع احتفال التونسيين بعيد الميلاد ؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي ان...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
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