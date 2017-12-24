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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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الوطنية
الذكرى السادسة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تمر اليوم الذكرى السادسة لوفاة المغفور له:
الحاج محمد الطيب بلال
ولاتزال روحه الطاهرة تعيش بين أهله وأصدقائه وكل أحبته وأبنائه وأحفاده.
ابنتك صفية بلال وكل الأبناء والأحفاد لن ينسوك وسيظلون يذكرونك. رحمك الله أيها الأب الطيب والحنون ورزقك الجنة وغفر لك كل ذنوبك.

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الوطنية
الذكرى السادسة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تمر اليوم الذكرى السادسة لوفاة المغفور له:
الحاج محمد الطيب بلال
ولاتزال روحه الطاهرة تعيش بين أهله وأصدقائه وكل أحبته وأبنائه وأحفاده.
ابنتك صفية بلال وكل الأبناء والأحفاد لن ينسوك وسيظلون يذكرونك. رحمك الله أيها الأب الطيب والحنون ورزقك الجنة وغفر لك كل ذنوبك.

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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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صوت الشارع:هل تحتفل بعيد الميلاد وبابا نويل؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ماهر بن عامر
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الشيخ لطفي الشندرلي لـ «الشروق»:يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد المسيح لكن وفق الضوابط الشرعية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
لم يعد غريبا او شاذّا رؤية شجرة عيد ميلاد المسيح...
المزيد >>
كيف يفسّر علم الاجتماع احتفال التونسيين بعيد الميلاد ؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي ان...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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