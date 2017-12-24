في اليوم العالمي للتربية الجنسية:48 بالمائة من التونسيين يعانون من اضطرابات جنسية

أهمية التربية الجنسية في انتاج مجتمع متوازن دفعت بعديد مراكز الدراسات النفسية والاجتماعية الى تخصيص يوم عالمي انطلقت الانسانية في احيائه منذ 2006 و يتزامن هذا اليوم مع الواحد و العشرين من شهر ديسمبر من كل سنة. الى ذلك جاء في الموقع العربي «علم النفس» «ما تزال المشكلات الجنسية تشكل ثلث المشكلات الاجتماعية التي تصل إلى الموقع، وأعتقد أنه الحال نفسه بالنسبة لأي موقع مخصص للاستشارات الأسرية أو الاجتماعية، علما أن المشكلة الجنسية تكون مترافقة - على الغالب - مع مشكلة نفسية تعود جذورها إلى الطفولة الأولى، والتي تقع فيها المسؤولية كاملة على الأبوين. ولكن يجب ألا ننسى أن للمدرسة دورا في ترميم أخطاء الأسرة، خاصة أن المجتمع بكل مؤسساته التربوية والتثقيفية يجب أن يكون حاضرا في كل هم اجتماعي. وليس ما يحدث في بعض بيوتنا العربية من تحرش جنسي وزنا محارم، و ما يحصل ايضا - أحيانا – في الشوارع الخلفية من خطف واغتصاب للأطفال أو للنساء أو حتى للشباب الذكور، وما نسمع به ونقرأ عنه من شذوذ في بعض المدارس ومثلها نسب الطلاق العالية التي تقارب 40-50%، إلا نتيجة للإخفاق التربوي والثقافي والاجتماعي في شتى المجالات وتحديدا الإخفاق في التربية النفسية الجنسية للطفل والمراهق». و ينطبق هذا الواقع على المجتمع التونسي الذي تحول فيه الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية الى ظاهرة اجتماعية خطيرة. فحسب جمعية النساء الديموقراطيات تشهد تونس 3 حالات اغتصاب يوميا فيما تقول ارقام مركز البحوث و الدراسات و التوثيق و الاعلام حول المراة ان 74 بالمائة من مستجوبات شملتهن دراسة حول العنف ضدالمراة تعرضن الى اعتداء جنسي. ارقام تعكس حجم « الهم الجنسي» داخا المجتمع التونسي.

الجنس و العنف

يؤكد علم النفس التحليلي على ان العلاقة بين الجنس و العنف علاقة جدلية فالفرد الذي يعاني من اضطرابات جنسية يتحول الى فرد عنيف. و هو ما ذهب اليه الدكتور في الجنسانية البشرية هشام الشريف في تصريح لجريدة "الشروق". اذ اكد «انه بعد الثورة تمت ملاحظة تصاعد «كبت» كبير يعيشه المجتمع التونسي لم يكن بالإمكان ملاحظته سابقا. وساهمت المواقع الاجتماعية التي كانت محظورة سابقا في كشف هذه الظواهر وتصاعد الرغبات الجنسية التي كانت مخفية. وقد حدث نوع من الانفلات المتسبب في عدد من التجاوزات. وتعود التجاوزات وأشكال الانحراف والعنف الجنسي إلى تمثلات التونسي لمفهوم الجنس والذي يستقيه عادة بوسائل غير سليمة ولا متوازنة في نقلها لحقيقة هذا المفهوم مثل استعمالهم لمواقع التواصل ومشاهدة الأفلام الإباحية. وأفرزت هذه التمثلات تجاوزات تقع في مؤسسات عديدة منها المدارس والمعاهد وفي وسائل النقل وغيرها.» و يشير المختص هشام الريف الى ان 48 بالمائة من الرجال في تونس يعانون من اضطرابات جنسية و 43 بالمائة من النساء في تونس من اختلال وظيفي جنسي.

الجنس بين الحلال و الحرام

من الصعب مناقشة مسائل تتعلق بالجنس في مجتمع عربي مسلم كتونس و النتيجة ارتفاع نسب الاعتداءات ذات الطابع الجنسي. و لا تقتصر هذه الاعتداءات على الشارع بل تشمل كذلك المحيط الاسري. و هي جرائم مسكوت عنها و قل و ندر ان تتجرا انثى من الاصول بالنسبة للمعتدي ان تتظلم لدى القضاء. هذا الامر دفع بالنائبة في مجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة الى «ضرورة ادراج التربية الجنسية في مناهج التعليم معتبرة أن التربية الجنسية تمكّن الشباب من حماية نفسه وجسده حتى لا يغرر به أو يتم تعنيفه أو اغتصابه». وفي المقابل تنص مجمل الفتاوى على ان الحديث في الجنس محرم شرعا و هي فتاوى خاطئة فبالعودة الى الحديث نفسه نجد ان الجنس في الاسلام مقدس اذ يقول رسول الله «في بُضع (جماع) أحدكم صدقة»، و»إن الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة»، و»النكاح من سنّتي، ومن لم يعمل سنّتي فليس منّي» حتى ان عديد العلماء و القضاة اهتموا بالجنس في الاسلام مثل الإمام السيوطي، وقاضي قضاة الإسكندرية التيفاشي صاحب «نزهة الألباب في ما لا يوجد في كتاب»، والعالم الأصولي ابن حزم الأندلسي، وعالم الدين وقاضي الأنكحة في تونس الامام محمد النفزاوي، والشيخ الأزهري يوسف الشربيني و للتدليل على ان الجنس نعمة في الاسلام استهل الشيخ الإمام العلامة محمد النفزاوي كتابه «الروض العاطر في نزهة الخاطر» بـ: «الحمد لله الذي جعل اللذة الكبرى للرجال في النساء، وجعلها للنساء في الرجال».

الحبيب الميساوي