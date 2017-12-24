بورصة الأسعار

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24 ديسمبر 2017
تراجع في أسعار الخضر
بعد طول انتظار بدأت أسعار الخضروات تتراجع على كل المستويات. وهذا يمثل مؤشرا إيجابيا يمكن تفسيره بعاملين اثنين وهما دخول موسم الإنتاج الشتوي من جهة والعمل الكبير للمسؤولين على مستوى المتابعة والرقابة، غير أن المستهلك التونسي ما زال ينتظر الكثير ليشعر بالارتياح الحقيقي.
في هذا الجانب نشير إلى تواصل تسميات المواطنين بسبب تواصل فقدان مادة الزيت المدعم. حيث لاحظنا إجماعا على هذه النقطة بالذات. وهو ما يستوجب تحركا اكثر نجاعة.
من جهة أخرى وبخصوص بورصة الاسعار نشير إلى أنها حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من1.000 د إلى1.200 د
الطماطم من 1.840د إلى 2.300د
الفلفل المسكي من 1.725د إلى 2.300 د
الفلفل الحلو من 2.300د الى 2.800 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
القوس 2.000د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.000 د إلى2.800 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ من 5.800 د إلى6.590 د
شرائح الديك الرومي من 10.800 د إلى11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة 13،600د
ـ القاروص من 13،600 الى 17،000د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
ـ القرنيط من 18،000 الى 25،000د
الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
الجديدة
رادس
المروج
بن عروس
الكرم
ولاية مدنين
مدينة مدنين
ولاية بنزرت
منزل بورقيبة
الماتلين
بنزرت
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية سوسة
سوق الأحد بمدينة سوسة
ولاية توزر
مدينة توزر
ولاية تطاوين
تطاوين
تراجع في أسعار الخضر
بعد طول انتظار بدأت أسعار الخضروات تتراجع على كل المستويات. وهذا يمثل مؤشرا إيجابيا يمكن تفسيره بعاملين اثنين وهما دخول موسم الإنتاج الشتوي من جهة والعمل الكبير للمسؤولين على مستوى المتابعة والرقابة، غير أن المستهلك التونسي ما زال ينتظر الكثير ليشعر بالارتياح الحقيقي.
في هذا الجانب نشير إلى تواصل تسميات المواطنين بسبب تواصل فقدان مادة الزيت المدعم. حيث لاحظنا إجماعا على هذه النقطة بالذات. وهو ما يستوجب تحركا اكثر نجاعة.
من جهة أخرى وبخصوص بورصة الاسعار نشير إلى أنها حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من1.000 د إلى1.200 د
الطماطم من 1.840د إلى 2.300د
الفلفل المسكي من 1.725د إلى 2.300 د
الفلفل الحلو من 2.300د الى 2.800 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
القوس 2.000د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.000 د إلى2.800 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ من 5.800 د إلى6.590 د
شرائح الديك الرومي من 10.800 د إلى11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة 13،600د
ـ القاروص من 13،600 الى 17،000د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
ـ القرنيط من 18،000 الى 25،000د
الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
الجديدة
رادس
المروج
بن عروس
الكرم
ولاية مدنين
مدينة مدنين
ولاية بنزرت
منزل بورقيبة
الماتلين
بنزرت
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية سوسة
سوق الأحد بمدينة سوسة
ولاية توزر
مدينة توزر
ولاية تطاوين
تطاوين
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017