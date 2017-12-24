بورصة الأسعار

تراجع في أسعار الخضر

بعد طول انتظار بدأت أسعار الخضروات تتراجع على كل المستويات. وهذا يمثل مؤشرا إيجابيا يمكن تفسيره بعاملين اثنين وهما دخول موسم الإنتاج الشتوي من جهة والعمل الكبير للمسؤولين على مستوى المتابعة والرقابة، غير أن المستهلك التونسي ما زال ينتظر الكثير ليشعر بالارتياح الحقيقي.

في هذا الجانب نشير إلى تواصل تسميات المواطنين بسبب تواصل فقدان مادة الزيت المدعم. حيث لاحظنا إجماعا على هذه النقطة بالذات. وهو ما يستوجب تحركا اكثر نجاعة.

من جهة أخرى وبخصوص بورصة الاسعار نشير إلى أنها حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:

البطاطا من1.000 د إلى1.200 د

الطماطم من 1.840د إلى 2.300د

الفلفل المسكي من 1.725د إلى 2.300 د

الفلفل الحلو من 2.300د الى 2.800 د

البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د

القوس 2.000د

السفنارية 1.500 د

القرع الاخضر 1.400د

البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د

الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى400 مليم

الغلال:

البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د

المدلينة شنوة من 2.000 د إلى2.800 د

الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د

الموز 3.600 د

الدقلة من 7.900 د إلى12.000د

الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د

التفاح من2.000د إلى 3.500د

اللحوم البيضاء:

الدواجن المعدة للطبخ من 5.800 د إلى6.590 د

شرائح الديك الرومي من 10.800 د إلى11.500 د

شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د

اللحوم الحمراء:

لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د

الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د

البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د

الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د

الأسماك:

ـ الورقة 13،600د

ـ القاروص من 13،600 الى 17،000د

ـ البوري من 9،900 الى 18،000د

ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د

ـ المرجان 12،800د

ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د

ـ الشلبة 7،000د

ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د

ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د

ـ القرنيط من 18،000 الى 25،000د

الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم

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محمد علي الفرشيشي