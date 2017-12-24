الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بورصة الأسعار
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
الوطنية
بورصة الأسعار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تراجع في أسعار الخضر

بعد طول انتظار بدأت أسعار الخضروات تتراجع على كل المستويات. وهذا يمثل مؤشرا إيجابيا يمكن تفسيره بعاملين اثنين وهما دخول موسم الإنتاج الشتوي من جهة والعمل الكبير للمسؤولين على مستوى المتابعة والرقابة، غير أن المستهلك التونسي ما زال ينتظر الكثير ليشعر بالارتياح الحقيقي.
في هذا الجانب نشير إلى تواصل تسميات المواطنين بسبب تواصل فقدان مادة الزيت المدعم. حيث لاحظنا إجماعا على هذه النقطة بالذات. وهو ما يستوجب تحركا اكثر نجاعة.
من جهة أخرى وبخصوص بورصة الاسعار نشير إلى أنها حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:
البطاطا من1.000 د إلى1.200 د
الطماطم من 1.840د إلى 2.300د
الفلفل المسكي من 1.725د إلى 2.300 د
الفلفل الحلو من 2.300د الى 2.800 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
القوس 2.000د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.000 د إلى2.800 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ من 5.800 د إلى6.590 د
شرائح الديك الرومي من 10.800 د إلى11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة 13،600د
ـ القاروص من 13،600 الى 17،000د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
ـ القرنيط من 18،000 الى 25،000د

الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى
الجديدة
رادس
المروج
بن عروس
الكرم
ولاية مدنين
مدينة مدنين
ولاية بنزرت
منزل بورقيبة
الماتلين
بنزرت
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية سوسة
سوق الأحد بمدينة سوسة
ولاية توزر
مدينة توزر
ولاية تطاوين
تطاوين

محمد علي الفرشيشي
تقرؤون أيضا
الاحتفـــــــــــال بـ «نوّال»:التونسي يقلّد ... والدين يحلّل
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تزينت المحلات التجارية، والمطاعم السياحية والنزل بشجيرات الميلاد وبابا نويل والهدايا، مظاهر تدل على...
المزيد >>
صوت الشارع:هل تحتفل بعيد الميلاد وبابا نويل؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ماهر بن عامر
المزيد >>
الشيخ لطفي الشندرلي لـ «الشروق»:يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد المسيح لكن وفق الضوابط الشرعية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
لم يعد غريبا او شاذّا رؤية شجرة عيد ميلاد المسيح...
المزيد >>
كيف يفسّر علم الاجتماع احتفال التونسيين بعيد الميلاد ؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي ان...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
بورصة الأسعار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تراجع في أسعار الخضر

بعد طول انتظار بدأت أسعار الخضروات تتراجع على كل المستويات. وهذا يمثل مؤشرا إيجابيا يمكن تفسيره بعاملين اثنين وهما دخول موسم الإنتاج الشتوي من جهة والعمل الكبير للمسؤولين على مستوى المتابعة والرقابة، غير أن المستهلك التونسي ما زال ينتظر الكثير ليشعر بالارتياح الحقيقي.
في هذا الجانب نشير إلى تواصل تسميات المواطنين بسبب تواصل فقدان مادة الزيت المدعم. حيث لاحظنا إجماعا على هذه النقطة بالذات. وهو ما يستوجب تحركا اكثر نجاعة.
من جهة أخرى وبخصوص بورصة الاسعار نشير إلى أنها حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:
البطاطا من1.000 د إلى1.200 د
الطماطم من 1.840د إلى 2.300د
الفلفل المسكي من 1.725د إلى 2.300 د
الفلفل الحلو من 2.300د الى 2.800 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
القوس 2.000د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.000 د إلى2.800 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ من 5.800 د إلى6.590 د
شرائح الديك الرومي من 10.800 د إلى11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة 13،600د
ـ القاروص من 13،600 الى 17،000د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
ـ القرنيط من 18،000 الى 25،000د

الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى
الجديدة
رادس
المروج
بن عروس
الكرم
ولاية مدنين
مدينة مدنين
ولاية بنزرت
منزل بورقيبة
الماتلين
بنزرت
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية سوسة
سوق الأحد بمدينة سوسة
ولاية توزر
مدينة توزر
ولاية تطاوين
تطاوين

محمد علي الفرشيشي
تقرؤون أيضا
الاحتفـــــــــــال بـ «نوّال»:التونسي يقلّد ... والدين يحلّل
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تزينت المحلات التجارية، والمطاعم السياحية والنزل بشجيرات الميلاد وبابا نويل والهدايا، مظاهر تدل على...
المزيد >>
صوت الشارع:هل تحتفل بعيد الميلاد وبابا نويل؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ماهر بن عامر
المزيد >>
الشيخ لطفي الشندرلي لـ «الشروق»:يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد المسيح لكن وفق الضوابط الشرعية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
لم يعد غريبا او شاذّا رؤية شجرة عيد ميلاد المسيح...
المزيد >>
كيف يفسّر علم الاجتماع احتفال التونسيين بعيد الميلاد ؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي ان...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
﻿