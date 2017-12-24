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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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كيف يفسّر علم الاجتماع احتفال التونسيين بعيد الميلاد ؟
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الوطنية
كيف يفسّر علم الاجتماع احتفال التونسيين بعيد الميلاد ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي ان الاحتفال بعيد الميلاد (بابا نويل) هي ظاهرة اجتماعية بدأت تتفشى بالمجتمع التونسي، مؤكدة في تصريح ل»الشروق» ان تفسيرها لهذه الظاهرة بان الاحتفال بعيد الميلاد هو عبارة عن تماه بأعياد الميلاد المسيحية، لكن البعض الاخر يحتفل لمجرد الفرح والهروب من الواقع اليومي الصعب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها التونسي.
وأضافت السعيدي في نفس السياق انه يوجد في تونس مسيحيون تونسيون وبعض التونسيين اعتنقوا في السنوات الاخيرة الديانة المسيحية، مضيفة ان اعتناق الديانة المسيحية من قبل بعض الشباب التونسي خاصة يمكن تفسيره كرد فعل على ما يحدث في عالم من تغيرات وإرهاب وماس اضافة الى ان هناك ترويجا ايضا للديانة المسيحية على انها الاكثر تسامحا وتسمح بالاختلاف.
واعتبرت محدثتنا بانه على غرار وجود فضائيات بصدد استقطاب الشباب التونسي ونشر الفكر المتطرف، فانه توجد فضائيات مفتوحة تروج للديانة المسيحية وتسعى لاستقطاب الشباب بغاية اعتناق المسيحية من خلال نشر الدعاوى اضافة الى وجود صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعمل من اجل نشر المسيحية في البلدان العربية وتونس ايضا.
واكدت السعيدي ان ما يمكن استنتاجه من هذه المظاهر انه يوجد تماه مع الغرب وهناك من يحتفل لإدخال البهجة والسرور ومحاولة الابتعاد عن اليومي المليء بالصعوبات والمشاكل وبين من يقيم هذه الاحتفال لانه اعتنق المسيحية او يميل الى هذه الديانة، مضيفة انه بعد 14 جانفي 2011 فان بعض الشباب اعتنقوا المسيحية.
وعن الفئة التي تحتفل بعيد الميلاد، اكدت السعيدي انها الطبقة الوسطى من موظفين وغيرهم اضافة الى العائلات الراقية، مؤكدة ان احتفال الطبقة الوسطى بهذا العيد يعود الى محاولة هذه الفئة الاحتفال والابتعاد عن الهموم اليومية والبحث عن مخرج من اليومي الصعب.

تكاليف الاحتفال بعيد الميــــــلاد

بابا نويل يغني ويتحرك: 485 د
شجرة الميلاد مجهزة بالكهرباء: 225 د
رجل الثلج 320 د
لباس بابا نويل من الحجم الكبير 150 د

الألوان المميزة لعيد الكريسماس

من أهم ما يميز عيد الميلاد هو الألوان الجميلة التي يتزين بها كل بيت او محل تجاري، ولكن هناك لونان أساسيان لابد أن يتواجدا وهما اللونان، الأخضر واللون الأحمر، إضافة الى لونين آخرين هما الذهبي والفضي.
اللون الأخضر: يعني الحياة الأبدية.
اللون الأحمر: يعني المسيح شخصيا.

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اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي ان...
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الوطنية
كيف يفسّر علم الاجتماع احتفال التونسيين بعيد الميلاد ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي ان الاحتفال بعيد الميلاد (بابا نويل) هي ظاهرة اجتماعية بدأت تتفشى بالمجتمع التونسي، مؤكدة في تصريح ل»الشروق» ان تفسيرها لهذه الظاهرة بان الاحتفال بعيد الميلاد هو عبارة عن تماه بأعياد الميلاد المسيحية، لكن البعض الاخر يحتفل لمجرد الفرح والهروب من الواقع اليومي الصعب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها التونسي.
وأضافت السعيدي في نفس السياق انه يوجد في تونس مسيحيون تونسيون وبعض التونسيين اعتنقوا في السنوات الاخيرة الديانة المسيحية، مضيفة ان اعتناق الديانة المسيحية من قبل بعض الشباب التونسي خاصة يمكن تفسيره كرد فعل على ما يحدث في عالم من تغيرات وإرهاب وماس اضافة الى ان هناك ترويجا ايضا للديانة المسيحية على انها الاكثر تسامحا وتسمح بالاختلاف.
واعتبرت محدثتنا بانه على غرار وجود فضائيات بصدد استقطاب الشباب التونسي ونشر الفكر المتطرف، فانه توجد فضائيات مفتوحة تروج للديانة المسيحية وتسعى لاستقطاب الشباب بغاية اعتناق المسيحية من خلال نشر الدعاوى اضافة الى وجود صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعمل من اجل نشر المسيحية في البلدان العربية وتونس ايضا.
واكدت السعيدي ان ما يمكن استنتاجه من هذه المظاهر انه يوجد تماه مع الغرب وهناك من يحتفل لإدخال البهجة والسرور ومحاولة الابتعاد عن اليومي المليء بالصعوبات والمشاكل وبين من يقيم هذه الاحتفال لانه اعتنق المسيحية او يميل الى هذه الديانة، مضيفة انه بعد 14 جانفي 2011 فان بعض الشباب اعتنقوا المسيحية.
وعن الفئة التي تحتفل بعيد الميلاد، اكدت السعيدي انها الطبقة الوسطى من موظفين وغيرهم اضافة الى العائلات الراقية، مؤكدة ان احتفال الطبقة الوسطى بهذا العيد يعود الى محاولة هذه الفئة الاحتفال والابتعاد عن الهموم اليومية والبحث عن مخرج من اليومي الصعب.

تكاليف الاحتفال بعيد الميــــــلاد

بابا نويل يغني ويتحرك: 485 د
شجرة الميلاد مجهزة بالكهرباء: 225 د
رجل الثلج 320 د
لباس بابا نويل من الحجم الكبير 150 د

الألوان المميزة لعيد الكريسماس

من أهم ما يميز عيد الميلاد هو الألوان الجميلة التي يتزين بها كل بيت او محل تجاري، ولكن هناك لونان أساسيان لابد أن يتواجدا وهما اللونان، الأخضر واللون الأحمر، إضافة الى لونين آخرين هما الذهبي والفضي.
اللون الأخضر: يعني الحياة الأبدية.
اللون الأحمر: يعني المسيح شخصيا.

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كيف يفسّر علم الاجتماع احتفال التونسيين بعيد الميلاد ؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي ان...
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