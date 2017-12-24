اكتشاف غريب قرب برج إيفل

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يشعر علماء المناطق الحضرية، وعشاق الطعام في باريس، بالحماس إزاء اكتشاف غريب على سطح فندق بالقرب من برج إيفل، وهو عبارة عن أول نبات كمأة بري ينمو في العاصمة الفرنسية.
مجرد نبتة كمأة شتوية تزن 25 غراما، لكن الكمأة عادة ما تنبت فقط في مناطق محدودة من جنوب أوروبا، وتعد نادرة للغاية بحيث يمكن بيع معظم أنواعها ذات القيمة العالية مقابل آلاف اليورو للكيلوغرام الواحد.
ووصف المتحف الوطني للتاريخ، الذي أكد الاكتشاف الجمعة، الأمر بـ"مثال جميل" للفوائد البيئية لحدائق الأسطح المنتشرة في باريس ومدن أخرى.
وأوضح الباحث الإيكولوجي الحضري فريدريك مادر على قناة "فرانس-إنفو" التلفزيونية العثور على الفطر تحت شجرة شرد في فندق "ميركيور باريس سنتر".
والتبرع بنبتة الكمأة لصالح أغراض علمية، لكن الفندق يأمل بالفعل أن يكون قادرا على تقديم الكمأة المزروع محليا لرواده في يوم من الأيام.
يشعر علماء المناطق الحضرية، وعشاق الطعام في باريس، بالحماس إزاء اكتشاف غريب على سطح فندق بالقرب من برج إيفل، وهو عبارة عن أول نبات كمأة بري ينمو في العاصمة الفرنسية.
مجرد نبتة كمأة شتوية تزن 25 غراما، لكن الكمأة عادة ما تنبت فقط في مناطق محدودة من جنوب أوروبا، وتعد نادرة للغاية بحيث يمكن بيع معظم أنواعها ذات القيمة العالية مقابل آلاف اليورو للكيلوغرام الواحد.
ووصف المتحف الوطني للتاريخ، الذي أكد الاكتشاف الجمعة، الأمر بـ"مثال جميل" للفوائد البيئية لحدائق الأسطح المنتشرة في باريس ومدن أخرى.
وأوضح الباحث الإيكولوجي الحضري فريدريك مادر على قناة "فرانس-إنفو" التلفزيونية العثور على الفطر تحت شجرة شرد في فندق "ميركيور باريس سنتر".
والتبرع بنبتة الكمأة لصالح أغراض علمية، لكن الفندق يأمل بالفعل أن يكون قادرا على تقديم الكمأة المزروع محليا لرواده في يوم من الأيام.
-
10:33بطولة انقلترا: هدف في الدقيقة الأخيرة يبعد يونايتد أكثر عن القمة
24 ديسمبر 2017
-
10:22مصر: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 بهجوم في الجيزة
24 ديسمبر 2017
-
09:26وزير التعليم النمساوي: على المدرسات عدم ارتداء الحجاب
24 ديسمبر 2017
-
09:01اكتشاف غريب قرب برج إيفل
24 ديسمبر 2017
-
08:48اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا
24 ديسمبر 2017
-
08:41كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"
24 ديسمبر 2017
-
00:20صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي!
24 ديسمبر 2017
-
23:45في الكلاسيكو: ميسي يهزم ريال مدريد بدون "حذائه" !
23 ديسمبر 2017
-
23:34الفلبين: حصيلة ضحايا عاصفة "تيمبن" تقترب من 200 قتيل
23 ديسمبر 2017
-
23:10فنزويلا تطرد سفير البرازيل والقائم بالأعمال الكندي
23 ديسمبر 2017
-
22:53بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة: نتائج الجولة الثامنة
23 ديسمبر 2017
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017