الشيخ لطفي الشندرلي لـ «الشروق»:يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد المسيح لكن وفق الضوابط الشرعية

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
لم يعد غريبا او شاذّا رؤية شجرة عيد ميلاد المسيح (الكريسماس) منتصبة في منازل بعض التونسيين بل وتزين واجهات المحلات التجارية. هذا التقليد يثير كل سنة الجدل لدى شرائح المجتمع التونسي المختلفة إذ يوجد من يرفض رفضا قاطعا هذا التقليد وهناك من لا يرى مانعا في الاحتفال بهذه المناسبة. فما هو اذن راي الدين في هذه المسالة؟
في هذا الاطار، افاد رئيس المركز الدولي للحوار حول الحضارات والأديان والتعايش الشيخ لطفي الشندرلي ل»الشروق» ان الديانات امتداد لبعضها وان الآية صريحة وواضحة في قوله تعالى في سورة مريم : ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ وهذه الآية حسب محدثنا دلالة واضحة من الله وإشارة منه الى ميلاد سيد المسيح وموته ويوم يبعث ،وسلام من الله الى ان يلقاه والسلام هو إشارة الى الامان.
وأضاف محدثنا ان المسلمين أولى بالاحتفال بسيدنا عيسى عليه السلام لانه نبي ورسول وبعث الديانة المسيحية والاحتفال به يكون حسب ضوابط شرعية اشار اليها القرآن اي ان الاحتفال يكون حسب الديانة المسيحية السمحاء التي تكلم عنها القرآن والابتعاد عن كل ما يسيء الى الديانتين المسيحية والاسلامية من تناول المشروبات الكحولية وغيرها من الموبقات.
واعتبر الشندرلي ان الاحتفال بسيدنا عيسى هو دليل على انطلاق العام الميلادي على غرار احتفال المسلمين بدخول العام الهجري ويجب ان تكون احتفالات المسلمين بعيد المسيح مغايرة لاحتفالات المسيحيين والابتعاد عن المعاصي والخمارات والموبقات التي تسيء الى سيد المسيح والديانة المسيحية الاصلية التي ترفض مثل هذه الاحتفالات.
واكد رئيس المركز انه يجوز للعائلات التونسية ان تحتفل به لكن عبر ضوابط شرعية والاحتفال به هو احياء لميلاد سيد المسيح ودخول العام الميلادي وهو من الاشهر القمرية والاحتفال به يكون روحانيا ويمكن ان تجتمع العائلة وتعبر عن فرحتها وبهجتها باحياء ذكرى ميلاد سيدنا عيسى، موضحا ان المسلمين يحترمون الديانة المسيحية الاصلية السماوية.
وأوضح الشيخ الشندرلي ان هناك تزيفا للديانة المسيحية من قبل البعض الذين يدعون بان سيدنا عيسى صلب (قتلوه) وهو مناف لما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن مضيفا ان الديانة المسيحية الاصلية تؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حين ان المسيحية المزيفة لا تؤمن به وتعتبر ان عيسى ابن الله و قال الله في ذلك : ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ * وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ * وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم﴾.
وقال محدثنا ان الاولى بالاحتفال بميلاد سيدنا عيسى هم المسلمون لكن وفق الضوابط الشرعية داعيا الى عدم الانسياق وراء الفروع ونسيان الاصول.
وبخصوص النقد والتكفير الذي يطلقه البعض ضد من يحتفل بعيد ميلاد المسيح قال الشندرلي ان الآية واضحة وان رسالة الديانة الاسلامية السمحاء والوسطية المعتدلة هي حجة دامغة ضد المتطرفين الذين يصدرون فتاوى على مقاسهم لكن يجب الحذر منهم ومواجهتهم بالقرآن وتفسير الايات بالفكر المستنير والوسطي المعتدل للتصدي للافكار الهدامة والمتطرفة.
لم يعد غريبا او شاذّا رؤية شجرة عيد ميلاد المسيح (الكريسماس) منتصبة في منازل بعض التونسيين بل وتزين واجهات المحلات التجارية. هذا التقليد يثير كل سنة الجدل لدى شرائح المجتمع التونسي المختلفة إذ يوجد من يرفض رفضا قاطعا هذا التقليد وهناك من لا يرى مانعا في الاحتفال بهذه المناسبة. فما هو اذن راي الدين في هذه المسالة؟
في هذا الاطار، افاد رئيس المركز الدولي للحوار حول الحضارات والأديان والتعايش الشيخ لطفي الشندرلي ل»الشروق» ان الديانات امتداد لبعضها وان الآية صريحة وواضحة في قوله تعالى في سورة مريم : ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ وهذه الآية حسب محدثنا دلالة واضحة من الله وإشارة منه الى ميلاد سيد المسيح وموته ويوم يبعث ،وسلام من الله الى ان يلقاه والسلام هو إشارة الى الامان.
وأضاف محدثنا ان المسلمين أولى بالاحتفال بسيدنا عيسى عليه السلام لانه نبي ورسول وبعث الديانة المسيحية والاحتفال به يكون حسب ضوابط شرعية اشار اليها القرآن اي ان الاحتفال يكون حسب الديانة المسيحية السمحاء التي تكلم عنها القرآن والابتعاد عن كل ما يسيء الى الديانتين المسيحية والاسلامية من تناول المشروبات الكحولية وغيرها من الموبقات.
واعتبر الشندرلي ان الاحتفال بسيدنا عيسى هو دليل على انطلاق العام الميلادي على غرار احتفال المسلمين بدخول العام الهجري ويجب ان تكون احتفالات المسلمين بعيد المسيح مغايرة لاحتفالات المسيحيين والابتعاد عن المعاصي والخمارات والموبقات التي تسيء الى سيد المسيح والديانة المسيحية الاصلية التي ترفض مثل هذه الاحتفالات.
واكد رئيس المركز انه يجوز للعائلات التونسية ان تحتفل به لكن عبر ضوابط شرعية والاحتفال به هو احياء لميلاد سيد المسيح ودخول العام الميلادي وهو من الاشهر القمرية والاحتفال به يكون روحانيا ويمكن ان تجتمع العائلة وتعبر عن فرحتها وبهجتها باحياء ذكرى ميلاد سيدنا عيسى، موضحا ان المسلمين يحترمون الديانة المسيحية الاصلية السماوية.
وأوضح الشيخ الشندرلي ان هناك تزيفا للديانة المسيحية من قبل البعض الذين يدعون بان سيدنا عيسى صلب (قتلوه) وهو مناف لما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن مضيفا ان الديانة المسيحية الاصلية تؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حين ان المسيحية المزيفة لا تؤمن به وتعتبر ان عيسى ابن الله و قال الله في ذلك : ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ * وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ * وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم﴾.
وقال محدثنا ان الاولى بالاحتفال بميلاد سيدنا عيسى هم المسلمون لكن وفق الضوابط الشرعية داعيا الى عدم الانسياق وراء الفروع ونسيان الاصول.
وبخصوص النقد والتكفير الذي يطلقه البعض ضد من يحتفل بعيد ميلاد المسيح قال الشندرلي ان الآية واضحة وان رسالة الديانة الاسلامية السمحاء والوسطية المعتدلة هي حجة دامغة ضد المتطرفين الذين يصدرون فتاوى على مقاسهم لكن يجب الحذر منهم ومواجهتهم بالقرآن وتفسير الايات بالفكر المستنير والوسطي المعتدل للتصدي للافكار الهدامة والمتطرفة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017