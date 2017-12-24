الشيخ لطفي الشندرلي لـ «الشروق»:يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد المسيح لكن وفق الضوابط الشرعية

لم يعد غريبا او شاذّا رؤية شجرة عيد ميلاد المسيح (الكريسماس) منتصبة في منازل بعض التونسيين بل وتزين واجهات المحلات التجارية. هذا التقليد يثير كل سنة الجدل لدى شرائح المجتمع التونسي المختلفة إذ يوجد من يرفض رفضا قاطعا هذا التقليد وهناك من لا يرى مانعا في الاحتفال بهذه المناسبة. فما هو اذن راي الدين في هذه المسالة؟

في هذا الاطار، افاد رئيس المركز الدولي للحوار حول الحضارات والأديان والتعايش الشيخ لطفي الشندرلي ل»الشروق» ان الديانات امتداد لبعضها وان الآية صريحة وواضحة في قوله تعالى في سورة مريم : ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ وهذه الآية حسب محدثنا دلالة واضحة من الله وإشارة منه الى ميلاد سيد المسيح وموته ويوم يبعث ،وسلام من الله الى ان يلقاه والسلام هو إشارة الى الامان.

وأضاف محدثنا ان المسلمين أولى بالاحتفال بسيدنا عيسى عليه السلام لانه نبي ورسول وبعث الديانة المسيحية والاحتفال به يكون حسب ضوابط شرعية اشار اليها القرآن اي ان الاحتفال يكون حسب الديانة المسيحية السمحاء التي تكلم عنها القرآن والابتعاد عن كل ما يسيء الى الديانتين المسيحية والاسلامية من تناول المشروبات الكحولية وغيرها من الموبقات.

واعتبر الشندرلي ان الاحتفال بسيدنا عيسى هو دليل على انطلاق العام الميلادي على غرار احتفال المسلمين بدخول العام الهجري ويجب ان تكون احتفالات المسلمين بعيد المسيح مغايرة لاحتفالات المسيحيين والابتعاد عن المعاصي والخمارات والموبقات التي تسيء الى سيد المسيح والديانة المسيحية الاصلية التي ترفض مثل هذه الاحتفالات.

واكد رئيس المركز انه يجوز للعائلات التونسية ان تحتفل به لكن عبر ضوابط شرعية والاحتفال به هو احياء لميلاد سيد المسيح ودخول العام الميلادي وهو من الاشهر القمرية والاحتفال به يكون روحانيا ويمكن ان تجتمع العائلة وتعبر عن فرحتها وبهجتها باحياء ذكرى ميلاد سيدنا عيسى، موضحا ان المسلمين يحترمون الديانة المسيحية الاصلية السماوية.

وأوضح الشيخ الشندرلي ان هناك تزيفا للديانة المسيحية من قبل البعض الذين يدعون بان سيدنا عيسى صلب (قتلوه) وهو مناف لما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن مضيفا ان الديانة المسيحية الاصلية تؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حين ان المسيحية المزيفة لا تؤمن به وتعتبر ان عيسى ابن الله و قال الله في ذلك : ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ * وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ * وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم﴾.

وقال محدثنا ان الاولى بالاحتفال بميلاد سيدنا عيسى هم المسلمون لكن وفق الضوابط الشرعية داعيا الى عدم الانسياق وراء الفروع ونسيان الاصول.

وبخصوص النقد والتكفير الذي يطلقه البعض ضد من يحتفل بعيد ميلاد المسيح قال الشندرلي ان الآية واضحة وان رسالة الديانة الاسلامية السمحاء والوسطية المعتدلة هي حجة دامغة ضد المتطرفين الذين يصدرون فتاوى على مقاسهم لكن يجب الحذر منهم ومواجهتهم بالقرآن وتفسير الايات بالفكر المستنير والوسطي المعتدل للتصدي للافكار الهدامة والمتطرفة.