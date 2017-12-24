صوت الشارع:هل تحتفل بعيد الميلاد وبابا نويل؟

ماهر بن عامر

شخصيا احتفل بعيد الميلاد وبابا نويل، لانه مناسبة للم شمل العائلة والتلذذ بالماكولات وتغيير «ديكور» المنزل، من خلال تزين بشجرة الميلاد، وفي بعض الاحيان اقتني هدايا لفائدة أطفالي على انها هدايا بابا نويل.

علاء الدين

لا احتفل بعيد الميلاد بصورة منتظمة، لكنني اقتنيت شجرة العيد عندما كنت اقيم في المانيا، واحتفالي بهذه المناسبة لمجرد الاحتفال ولا علاقة له باي موقف ديني او روحاني.

أحلام زرقاني

شخصيا انتظر هذه المناسبة سنويا للاحتفال وادخال نوع من السرور والبهجة على العائلة من خلال اقتناء المرطبات واعداد الماكولات الشهية، وشراء الهدايا للاطفال لكن احتفالاتنا هي مجرد تقليد ولا علاقة لها بالمسيحية.

ألفة الحكيمي

لا احتفل بهذا العيد لكنني لا امانع بمن يحتفل به، وشخصيا اعتبره نوعا من التقليد للغرب الذين لا يشاركوننا أفراحنا ومناسباتنا الدينية.