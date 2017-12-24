صوت الشارع:هل تحتفل بعيد الميلاد وبابا نويل؟

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
ماهر بن عامر
شخصيا احتفل بعيد الميلاد وبابا نويل، لانه مناسبة للم شمل العائلة والتلذذ بالماكولات وتغيير «ديكور» المنزل، من خلال تزين بشجرة الميلاد، وفي بعض الاحيان اقتني هدايا لفائدة أطفالي على انها هدايا بابا نويل.
علاء الدين
لا احتفل بعيد الميلاد بصورة منتظمة، لكنني اقتنيت شجرة العيد عندما كنت اقيم في المانيا، واحتفالي بهذه المناسبة لمجرد الاحتفال ولا علاقة له باي موقف ديني او روحاني.
أحلام زرقاني
شخصيا انتظر هذه المناسبة سنويا للاحتفال وادخال نوع من السرور والبهجة على العائلة من خلال اقتناء المرطبات واعداد الماكولات الشهية، وشراء الهدايا للاطفال لكن احتفالاتنا هي مجرد تقليد ولا علاقة لها بالمسيحية.
ألفة الحكيمي
لا احتفل بهذا العيد لكنني لا امانع بمن يحتفل به، وشخصيا اعتبره نوعا من التقليد للغرب الذين لا يشاركوننا أفراحنا ومناسباتنا الدينية.
ماهر بن عامر
شخصيا احتفل بعيد الميلاد وبابا نويل، لانه مناسبة للم شمل العائلة والتلذذ بالماكولات وتغيير «ديكور» المنزل، من خلال تزين بشجرة الميلاد، وفي بعض الاحيان اقتني هدايا لفائدة أطفالي على انها هدايا بابا نويل.
علاء الدين
لا احتفل بعيد الميلاد بصورة منتظمة، لكنني اقتنيت شجرة العيد عندما كنت اقيم في المانيا، واحتفالي بهذه المناسبة لمجرد الاحتفال ولا علاقة له باي موقف ديني او روحاني.
أحلام زرقاني
شخصيا انتظر هذه المناسبة سنويا للاحتفال وادخال نوع من السرور والبهجة على العائلة من خلال اقتناء المرطبات واعداد الماكولات الشهية، وشراء الهدايا للاطفال لكن احتفالاتنا هي مجرد تقليد ولا علاقة لها بالمسيحية.
ألفة الحكيمي
لا احتفل بهذا العيد لكنني لا امانع بمن يحتفل به، وشخصيا اعتبره نوعا من التقليد للغرب الذين لا يشاركوننا أفراحنا ومناسباتنا الدينية.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017