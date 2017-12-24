الاحتفـــــــــــال بـ «نوّال»:التونسي يقلّد ... والدين يحلّل

تزينت المحلات التجارية، والمطاعم السياحية والنزل بشجيرات الميلاد وبابا نويل والهدايا، مظاهر تدل على احتفال جزء من التونسيين بهذا العيد، الذي يعتبره التجار مناسبة لإنعاش الحركة التجارية.

تونس (الشروق) ـ

يحتفل المسيحيون في كامل ارجاء العالم بعيد ميلاد المسيح كل 24 ديسمبر من السنة. وتصاحب هذه المناسبة طقوس لعل اهمها شجرة عيد الميلاد التي ترمز الى علاقة الارض بالسماء تيمنا من المسيحي بما يمكن ان تتكرم به السماء «الروح القدس لدى المسيحيين» من رزق وخير كما ترافق هذه الاحتفالات مظاهر اخرى للزينة في شكل الاجراس الذهبية التي تتدلى من شجرة عيد الميلاد في حين يتبادل الاطفال عرائس بابا نويل ذلك العجوز البشوش والضاحك صاحب الرداء الاحمر واللحية البيضاء الطويلة في انتظار ان يمنحهم هدية اخر الليل. فعيد الميلاد يحتفل به المسيحيون احتفاء بمولد «عيسى» عليه السلام، ومن عادات هذا العيد تبادل الهدايا وتزيين المنازل وطهي الديك الرومي.

تقليد عن وعي او دونه

ولاعتبارات تاريخية والتعايش بين مختلف العقائد والاديان الذي ميز تونس تحولت عادة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح الى تقليد عن وعي او دونه فالتونسي البسيط يحتفل بنهاية راس السنة بطهي «دجاجة» دون ان يعلم بان المسيحيين يطهون كذلك نفس نوعية اللحم. في المقابل هناك من التونسيين من لا يرى مانعا في الاحتفاء بالمسيح محتفلا بنفس طريقة المسيحيين اي بتزيين منزله بشجردة عيد الميلاد ومافجاة اطفاله بهدايا واهما اياهم بانها بان مصدرها كيس «بابا نويل».

وبين التحليل والتحريم يبقى المجتمع التونسي منقسما بين رافض ومتقبلا لمثل هذه التقاليد. فهناك بعض العائلات بصدد الاستعداد للاحتفال بهذا العيد وبين البعض الاخر الذي لا يعلم عنه شيء ولم ينخرط في الاحتفالات.

تخفيضات تجارية

العاصمة تونس امس السبت 23 ديسمبر كانت على خلاف عادتها، فقد تزينت محلاتها التجارية وفضاءاتها الضخمة بالالوان الخضراء والحمراء وتخفيضات هامة تنتهي بانتهاء المناسبة، وخلال جولتنا لاحظنا تزين عدد من واجهات المحلات بأشجار عيد الميلاد الخضراء، وهذه الشجرة تم تزينها بالانوار والشموع، مظاهر الزينة لم تشمل فقط الشجرة بل بقية اركان المحل، وبعض التجار اعتبروا عيد الميلاد مناسبة للتخفيض من منتوجاتهم خاصة العطور ومواد التجميل ولعب وملابس الأطفال، في المقابل فان بعض المحلات التجارية كانت واجهاتها عادية إذ لا توجد اي اشارة الى عيد الميلاد.

خلال حديثنا الى عدد من التجار الذين زينوا محلاتهم بشجرة الميلاد وغيرها، اكدوا ان بعض العائلات التونسية يقتنون الهدايا وشجرة الميلاد وذلك لمجرد الاحتفال وادخال البهجة في صفوف افراد العائلة، وهذه الاحتفالات بالنسبة لهم مجرد تقليد ليس مرتبطا بموقف ديني وليس له اي رابط بالمسيحية.

احتفالات لإدخال البهجة

وهذه المظاهر الاحتفالية كانت في السابق خاصة بالشعوب الغربية لكنها تحولت في السنوات الاخيرة الى جزء من عادات بعض العائلات التونسية التي بعضها يحتفل لمجرد الاحتفال عبر اقتناء هدايا لأطفاله ومن هذه الهدايا لباس لبابا نويل وبين من يشتري شجرة ميلاد والبعض الاخر يكتفي باعداد المرطبات والدجاج.

ويعتبر عدد من علماء الاجتماع ان بعض التونسيين لديهم لخبطة بين الاحتفال بعيد الميلاد وراس السنة الادارية (راس العام الميلادي) ومن يحتفل بهاتين المناسبتين هو شخص يميل الى الفرح والبهجة والاقبال على الحياة واستقبال العام الجديد بالفرح بعيدا عن الاحباط، وهذه الاحتفالات ليس لها اي طابع ديني او روحي بل هي مجرد احتفالات للتعبير عن الفرح والسعادة.

خديجة يحياوي ـ صور: طارق سلتان