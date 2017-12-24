فُصَامُ رَفْضُ الفِطَامِ:حَاجَةُ الشَّعْبِ وَالنُّخَبِ إِلَى الأَبِ

«ثورة» هي أم «انتفاضة»؟ سؤال خيض في أجوبته كثيرا وطويلا. وأزعم أنّ ما حدث حقيقة من 17ديسمبر هو «انتفاضة» دُشّنت بـ»اللّهب». ولكن منذ 14جانفي أمست افتراض «ثورة» بحكم «الهرب». هذا الواقع، أمّا الوقيعة ففي ركوب «ثورة نخب14» المدينيّة، المشكّلة بالكاد «هامش» ربع السّاعة الأخير، «انتفاضة شعب17» الآفاقيّة النّاسجة «متن» الثّلاثة أرباع أو يزيد. افتُقد «الأب» بـ»اللّهب» و»الهرب» وكان لا بدّ من تخليق آخر لحاجة نفسيّة موصولة بإرث ثقافيّ يستدعي «الأب» كـ»عكّاز» ارتكاز. وبُعيد 14جانفي تبيّنت الحاجة الشّعبيّة إلى «البطل»، لا فقط كـ»ضَحِيَّةٍ رِعْدِيدٍ» مفعول به تجسّد في البوعزيزيّ وإنّما كـ»فَاعِلٍ صِنْدِيدٍ». ومن الآباء المتوّجين أبطالا صُبح «الثّورة»: «الجنرال» و»القاضي». فخرج الجنرال رشيد عمّار عن وزارة الدّفاع خطيبا مؤكّدا في المتظاهرين أنّ الجيش حامي الثّورة وهو كقائد أركانه الضّامن فنزّلوه مرتبة «l’homme qui a dit non» للذي هرب وبالانحياز إلى الشّعب. وبالتّزامن تصدّر القاضي فرحات الرّاجحي مقاليد وزارة الدّاخليّة ولعزله قيادات وحلّه التّجمّع مُنح لقب «Mr propre» كصفة اعتباريّة مستمدّة من علامة تجاريّة جامعة «القوّة» إلى «النّظافة». ومع «الأبوين» كان الشّعور بطمأنينة قصيرة ليغيبا لا بقتل طالهم من أبنائهم وإنّما انتحارا. فوزير الدّاخليّة يرعب أبناءه بخروج إعلاميّ يعلمهم به فيخيّبهم فيه: «نَحْنَا هْرَبْنَا par miracle هَاوْ بَاشْ نْقُولْهَا وَاضْحَةْ أَنَا مَثَلاً الكَبُّوطْ مْتَاعِي وِالبُرْتَابِلْ مْتَاعِي سِرْقُوهُمْ». بطل يشوّه صورته بهروبه وسرقته ويعتبر نجاته «معجزة» ونحن الذين «أَبَّوْنَاه» ليحمينا! معجزة رافقت مخيال قائد الأركان، تاج وزارة الدّفاع، الذي أذهل أبناءه بإعلامهم أنّه ليس حاميهم كاعتقادهم فيه بل تونس كلّها محميّة بأوليائها: «نْقُولْهَا وِنْعَاوِدْهَا هَالأَرْضْ هَاذِي رَاهِي أَرْضْ سْخُونَةْ خُوذُونِي بْعَقْلِي إِيْ نْعَمْ فِيهَا أَوْلِيَاءْ صَالْحِينْ»! هكذا انتحر «الآباء» الجدد على صليب الإعلام وبقي الأبناء أيتاما على موائد اللّئام.

البحث عن «الأب» مفارقة شعب لم يصدّق أنّه كبر. وبالانتفاضة ينفطم فترجّى «فتوى في ارضاع الكبير»! أوّل الحنين تجسّد في وصل بمنظومة «الزّعيم الأوحد» عبر انتخاب المجلس التّأسيسيّ الرّئيس دون منافسة. حنين تجلّى أكثر وأوسع في انتخابات مجلس نوّاب الشّعب إذ اصطفت «مدينة الثّورة وما جاورها» سليل «التّجمّع» الذي انتفضت الجماهير على منواله التّنمويّ. وكأنّ الذين شيّعوه في الصّندوق إلى القبر، بالصّندوق أعادوه إلى القصر! بعض سكيزوفرينيا نعيش بتسليم «أبناء الفوضى الخلاّقة» انتخابيّا أمرهم «العُصبة الخنّاقة». فانتصر «الأب» على الدّيمقراطيّة انتخابيّا. وتبيّن أنّ المنتخَبين ما عادوا نوّاب شعب قدر تحوّلهم إلى نوّاب «الأب» المتقن اللّعب. ويلاحظ أنّ السيّد المرزوقي حين عاد إلى تونس من منفاه الاختياريّ صرّح مؤكّدا أنّه سيكون رئيسا. كما أنّ السيّد السّبسي الذي ترشّح للرّئاسة قبل المصادقة على قانون العزل صرّح مؤكّدا أنّ المشروع لن يمرّ. وفي الحالتين تبيّن صدقهما إذ ثمة «بطل» يعد ويفي عبر أكثريّة بالمجلس مخصيّة. وهل من إخصاء أبلغ من إعادة تصويت لحقت إقرار الفصل167 من القانون الانتخابيّ المتعلّق بالعزل السّياسيّ الذي استهدف إقصاء الذين تقلّدوا مناصب سياسيّة أو حزبيّة في نظام بن علي؟! ذات المناخات رافقت المصادقة على «قانون المصالحة»، رغم رفض سابق من أكثر النّوّاب بعد تأكيد «الأب» أنّ المشروع سيمرّ وإفتائه بأنّ القانون «مُـمَارَسَةٌ لِقِيمَةِ العَفْوِ وَالتَّسَامُحِ الأَصِيلَةِ فِي التَّارِيخِ الإِسْلاَمِي بَدَلَ الانْتِقَامِ وَالتَّشَفِي» قبل التّساؤل إنكاريّا عن «هَذَا الصُّرَاخِ وَالعَوِيلِ بِأَنَّ الثَّوْرَةَ قَدْ انْتَهَتْ لِأَنَّهَا مَارَسَتْ العَفْوَ وَلَمْ تُـمَارِسْ الانْتِقَامِ وَالتَّشَفِّي»! هذا «الأب-البطل» تُضفى عليه «مشيخيّة» ترفعه إلى بعض «المقدّس» (الملهم...) به ينخرط في عالم «المدنّس» (السّياسة...).. قدسيّة هُلّل له بها ذات عودة بـ»أَقْبَلَ البَدْرُ عَلَيْنَا» قبل إقامة «حفل التّكريس» بالجامع الأعظم وتقليده لقب «رَضِيَ اللهُ عَنْهُ».

وإن كانت «الأبوّة» صفة يضفيها «الأبناء» على عدد محصور من «الآباء»، يُرون بالتّبعيّة والضّرورة «أبطالا»، فإنّ «البطولة» المجرّدة مجال ادّعاء «ابن» يرى نفسه «البطل» غير المتوّج «أبا» لـ»خصاء». وبعد «ثورة14» ادّعى الجلّ شرف النّضال كتعويذة ردّ تهم أو درّ غنيمة. إذ تحوّل رأس المال الرّمزيّ إلى جلاّب رأس المال الماديّ ليس فقط في سوق السّياسة بل في جميع الأسواق الموازية (الدّين، الفن...). ومن نماذج ذلك ما ادّعته مؤخّرا الفنّانة نوّال غشّام المشدّدة على أنّ ما تتعرّض إليه «يَعُودُ إِلَى فَتْرَةِ النِّظَامِ السَّابِقِ وَبِسَبَبِ مُقَاطَعَتِهَا لِحَفَلاَت ِالتَّجَمُّعِ الـمُنْحَلِّ» مضيفة «كُنْتُ مَغْضُوبًا عَلَيَّ مِنَ النِّظَامِ مُنْذُ 2010 وَخَاصَّةً بَعْدَ أَنْ أَصْدَرْتُ أُغْنِيَةً مُسَانِدَةً لِغَزَّةَ وَتَنْتَقِدُ الرُّؤَسَاءَ العَرَبَ». هكذا تتجلبب المغنّية بالحُسنيين: مقاومة الاستبداد ومناصرة القضيّة الفلسطينيّة قبل أن يأتي الخبر اليقين من زميل النّضال نور شيبة الكاتب ردّا: «زَمِيلَتِي العَزِيزَةْ نَوَّالْ، غَنِّيتْ أَنَا وَيَّاكْ فِي عِرْسْ دُرَيْدْ بِنْ عْلِي وِلْدْ حَيَّاةْ قُدَّامْ بِنْ عْلِي وْلَيْلَى، العَايْلَةْ لْكُلْ كَانِتْ حَاضْرَةْ وْبِلَّمَارَةْ قُلْتْ: نْحِسْ بْفَخْرْ كْبِيرْ وْحَاسَّةْ رُوحِي بِينْ عَايِلْتِي ِيِزِّي مِالتّْرَهْدِينْ يْعَيْشِكْ». إنها حالة من «الرّهدنة» عمّت كلّ القطاعات ابتغاء ركوب «سفينة نوح» وطأها الجميع وعافها من قُدّت لأجله. وها هي في عرض البحر تغرق. فالاستثمار في النّضال ما اقتصر على الأشخاص وإنّما مسّت عدواه بعض هياكل الدّولة الأقرب إلى الشّعب منها إلى السّلطة. فهذه سيّدة هيئة الحقيقة والكرامة تبرّر اقتناء سيارات فاخرة للرّئيسة وباقي الأعضاء بحجّة مذهلة يعجز جهابذة المجادلين عن إلجام مخالفيهم بها حياء: «نَحْنَا دُرْنَا فِالْجِهَاتْ(...) وِتْلاَقِينَا بِالـمُجْتَمَعْ الـمَدَنِي وِتْلاَقِينَا أَيْضًا بِالضَّحَايَا مْشِينَالْـهُمْ فِي كْرَاهِبْ لُوكَاسْيُونْ(...) آشْ قَالُولْنَا الضَّحَايَا؟ الضَّحَايَا إِلِّي مَا عَنْدْهُمْشْ سَاعَاتْ بَاشْ يَاكْلُوا إِلِّي خَاطِرْ تْـمَرْمْدُوا فِي جُرِّتْ الاِسْتِبْدَادْ، يْقُولُولْنَا مَا عَادِشْ تْجِيوْنَا فِي كْرَاهِبْ لُوكَاسْيُونْ نْحِبُّوكُمْ فِي كْرَاهِبْ يْلِيقُوا بِالـهَيْئَةْ». «شرف النّضال» ألهم أشخاصا وعائلات افتعال ملفّات طبيّة لا تمتّ الى أحداث الثّورة بصلة ابتغاء تضمين أسماء بقائمة شهداء الثّورة وجرحاها إذ من شأن ذاك الرّأسمال الرّمزيّ جلب منافع ماديّة (منح، أولويّة عمل، حج...) مما حال بعد سبع سنوات دون صدور قائمة في المناضلين حقيقيين. ولأجل ذلك، ولعجز عن «قتل الأب» فينا نجزم أنّ ما حدث انتفاضة. فلو كانت ثورة لأمكننا قتله، إذ لا تكون ثورة إلاّ بإحداث هكذا قطيعة ابستيمولوجيّة وسيكولوجيّة للأسف تُعجزنا!

فوزي الشّعباني، باحث تونسيّ