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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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أحداث الأسبوع كما رآها:محمد جغام ( رئيس حركة مشروع تونس):انتخابات ألمانيا أحدثت «صدمة كبرى»
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السياسي
أحداث الأسبوع كما رآها:محمد جغام ( رئيس حركة مشروع تونس):انتخابات ألمانيا أحدثت «صدمة كبرى»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس(الشروق) ــ 
جدت خلال الأسبوع المنقضي بعض الأحداث المهمة. إذ تواصل الجدل حول نتائج الانتخابات الجزئية في ألمانيا وجاء قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات ليحدث صدمة في الشارع التونسي.
وحول القراءة التي يقدمها محمد جغام ( رئيس حركة المشروع) حول هذه الأحداث وغيرها أكد ضيفنا أن الانتخابات الجزئية ونتائجها أحدثت صدمة وأخطاء كان بالإمكان تجنبها. وهي خلفت الكثير من الدروس التي ينبغي الاستفادة منها وتجنب تكرارها في المستقبل .
وأضاف محدثنا:» أول درس يجب استخلاصه عدم إنجاز الانتخابات في تلك الظروف في هذا التوقيت بالذات وفي ظل نقص القنصليات. ومن الدروس الأخرى أن الأحزاب مطالبة بالدخول في تحالفات وجبهات سياسية حتى تستطيع أن تفرض نفسها في المشهد السياسي.
وحول القراءة التي يقدمها محمد جغام ( قيادي في حركة مشروع تونس) حول قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات والذي أثار الكثير من السخط والتذمر في صفوف التونسيين أكد محدثنا : "من حق الدولة اتخاذ القرار الذي تراه صالحا. ولكن القرار الصادر من الإمارات فيه الكثير من الظلم على المرأة التونسية والإساءة إلى الشعب. فالإمارات دولة شقيقة وصديقة وكان بالإمكان أن يتم التشاور والتحاور معنا قبل إصدار هذا القرار" .
وحول قرار تونس التصويت ضد قرار ترامب اعتبر القيادي في حركة مشروع تونس أن الشعب التونسي منذ القدم واقف مع القضية الفلسطينية ومتبن لها وأن القرار الأخير هو أمر طبيعي ويأتي ليؤكد هذا التلاحم والتناغم بين الشعبين .
وأضاف محدثنا أن القرار الأخير صوتت ضده أيضا الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية لأنه قرار ظالم. وحول رأيه في الوضع الذي تعيشه بلادنا بعد 7 سنوات من اندلاع الثورة أكد محدثنا « للأسف نحيي الذكرى السابعة لاندلاع الثورة دون أن يتحقق أي شيء. فماعدا بعض المكاسب السياسية وحرية الإعلام لم يتحقق شيء ولم تحقق البلاد الخطوة المرجوة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بل بالعكس ازداد الفقر والتهميش والبطالة.

من هو محمد جغام ؟
من مواليد حمام سوسة سنة 1943 سياسي تولى العديد من المناصب الهامة في عهد النظام السابق.
تخرج من المدرسة القومية للادارة والتحق بالمصالح المختصة لوزارة الداخلية حيث عين كمعتمد في باجة وقفصة ..
بعد حركة السابع من نوفمبر 1987 صعد الى المراكز الأولى في الدولة.
بعد الثورة أسس محمد جغام حزب الوطن ودخل مع المبادرة الوطنية الدستورية ثم انفصل عنها لينصهر في حركة مشروع تونس ويتقلد فيها منصب الرئيس.

رضا بركة
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السياسي
أحداث الأسبوع كما رآها:محمد جغام ( رئيس حركة مشروع تونس):انتخابات ألمانيا أحدثت «صدمة كبرى»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس(الشروق) ــ 
جدت خلال الأسبوع المنقضي بعض الأحداث المهمة. إذ تواصل الجدل حول نتائج الانتخابات الجزئية في ألمانيا وجاء قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات ليحدث صدمة في الشارع التونسي.
وحول القراءة التي يقدمها محمد جغام ( رئيس حركة المشروع) حول هذه الأحداث وغيرها أكد ضيفنا أن الانتخابات الجزئية ونتائجها أحدثت صدمة وأخطاء كان بالإمكان تجنبها. وهي خلفت الكثير من الدروس التي ينبغي الاستفادة منها وتجنب تكرارها في المستقبل .
وأضاف محدثنا:» أول درس يجب استخلاصه عدم إنجاز الانتخابات في تلك الظروف في هذا التوقيت بالذات وفي ظل نقص القنصليات. ومن الدروس الأخرى أن الأحزاب مطالبة بالدخول في تحالفات وجبهات سياسية حتى تستطيع أن تفرض نفسها في المشهد السياسي.
وحول القراءة التي يقدمها محمد جغام ( قيادي في حركة مشروع تونس) حول قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات والذي أثار الكثير من السخط والتذمر في صفوف التونسيين أكد محدثنا : "من حق الدولة اتخاذ القرار الذي تراه صالحا. ولكن القرار الصادر من الإمارات فيه الكثير من الظلم على المرأة التونسية والإساءة إلى الشعب. فالإمارات دولة شقيقة وصديقة وكان بالإمكان أن يتم التشاور والتحاور معنا قبل إصدار هذا القرار" .
وحول قرار تونس التصويت ضد قرار ترامب اعتبر القيادي في حركة مشروع تونس أن الشعب التونسي منذ القدم واقف مع القضية الفلسطينية ومتبن لها وأن القرار الأخير هو أمر طبيعي ويأتي ليؤكد هذا التلاحم والتناغم بين الشعبين .
وأضاف محدثنا أن القرار الأخير صوتت ضده أيضا الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية لأنه قرار ظالم. وحول رأيه في الوضع الذي تعيشه بلادنا بعد 7 سنوات من اندلاع الثورة أكد محدثنا « للأسف نحيي الذكرى السابعة لاندلاع الثورة دون أن يتحقق أي شيء. فماعدا بعض المكاسب السياسية وحرية الإعلام لم يتحقق شيء ولم تحقق البلاد الخطوة المرجوة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بل بالعكس ازداد الفقر والتهميش والبطالة.

من هو محمد جغام ؟
من مواليد حمام سوسة سنة 1943 سياسي تولى العديد من المناصب الهامة في عهد النظام السابق.
تخرج من المدرسة القومية للادارة والتحق بالمصالح المختصة لوزارة الداخلية حيث عين كمعتمد في باجة وقفصة ..
بعد حركة السابع من نوفمبر 1987 صعد الى المراكز الأولى في الدولة.
بعد الثورة أسس محمد جغام حزب الوطن ودخل مع المبادرة الوطنية الدستورية ثم انفصل عنها لينصهر في حركة مشروع تونس ويتقلد فيها منصب الرئيس.

رضا بركة
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