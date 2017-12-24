أحداث الأسبوع كما رآها:محمد جغام ( رئيس حركة مشروع تونس):انتخابات ألمانيا أحدثت «صدمة كبرى»

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تونس(الشروق) ــ
جدت خلال الأسبوع المنقضي بعض الأحداث المهمة. إذ تواصل الجدل حول نتائج الانتخابات الجزئية في ألمانيا وجاء قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات ليحدث صدمة في الشارع التونسي.
وحول القراءة التي يقدمها محمد جغام ( رئيس حركة المشروع) حول هذه الأحداث وغيرها أكد ضيفنا أن الانتخابات الجزئية ونتائجها أحدثت صدمة وأخطاء كان بالإمكان تجنبها. وهي خلفت الكثير من الدروس التي ينبغي الاستفادة منها وتجنب تكرارها في المستقبل .
وأضاف محدثنا:» أول درس يجب استخلاصه عدم إنجاز الانتخابات في تلك الظروف في هذا التوقيت بالذات وفي ظل نقص القنصليات. ومن الدروس الأخرى أن الأحزاب مطالبة بالدخول في تحالفات وجبهات سياسية حتى تستطيع أن تفرض نفسها في المشهد السياسي.
وحول القراءة التي يقدمها محمد جغام ( قيادي في حركة مشروع تونس) حول قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات والذي أثار الكثير من السخط والتذمر في صفوف التونسيين أكد محدثنا : "من حق الدولة اتخاذ القرار الذي تراه صالحا. ولكن القرار الصادر من الإمارات فيه الكثير من الظلم على المرأة التونسية والإساءة إلى الشعب. فالإمارات دولة شقيقة وصديقة وكان بالإمكان أن يتم التشاور والتحاور معنا قبل إصدار هذا القرار" .
وحول قرار تونس التصويت ضد قرار ترامب اعتبر القيادي في حركة مشروع تونس أن الشعب التونسي منذ القدم واقف مع القضية الفلسطينية ومتبن لها وأن القرار الأخير هو أمر طبيعي ويأتي ليؤكد هذا التلاحم والتناغم بين الشعبين .
وأضاف محدثنا أن القرار الأخير صوتت ضده أيضا الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية لأنه قرار ظالم. وحول رأيه في الوضع الذي تعيشه بلادنا بعد 7 سنوات من اندلاع الثورة أكد محدثنا « للأسف نحيي الذكرى السابعة لاندلاع الثورة دون أن يتحقق أي شيء. فماعدا بعض المكاسب السياسية وحرية الإعلام لم يتحقق شيء ولم تحقق البلاد الخطوة المرجوة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بل بالعكس ازداد الفقر والتهميش والبطالة.
من هو محمد جغام ؟
من مواليد حمام سوسة سنة 1943 سياسي تولى العديد من المناصب الهامة في عهد النظام السابق.
تخرج من المدرسة القومية للادارة والتحق بالمصالح المختصة لوزارة الداخلية حيث عين كمعتمد في باجة وقفصة ..
بعد حركة السابع من نوفمبر 1987 صعد الى المراكز الأولى في الدولة.
بعد الثورة أسس محمد جغام حزب الوطن ودخل مع المبادرة الوطنية الدستورية ثم انفصل عنها لينصهر في حركة مشروع تونس ويتقلد فيها منصب الرئيس.
تونس(الشروق) ــ
جدت خلال الأسبوع المنقضي بعض الأحداث المهمة. إذ تواصل الجدل حول نتائج الانتخابات الجزئية في ألمانيا وجاء قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات ليحدث صدمة في الشارع التونسي.
وحول القراءة التي يقدمها محمد جغام ( رئيس حركة المشروع) حول هذه الأحداث وغيرها أكد ضيفنا أن الانتخابات الجزئية ونتائجها أحدثت صدمة وأخطاء كان بالإمكان تجنبها. وهي خلفت الكثير من الدروس التي ينبغي الاستفادة منها وتجنب تكرارها في المستقبل .
وأضاف محدثنا:» أول درس يجب استخلاصه عدم إنجاز الانتخابات في تلك الظروف في هذا التوقيت بالذات وفي ظل نقص القنصليات. ومن الدروس الأخرى أن الأحزاب مطالبة بالدخول في تحالفات وجبهات سياسية حتى تستطيع أن تفرض نفسها في المشهد السياسي.
وحول القراءة التي يقدمها محمد جغام ( قيادي في حركة مشروع تونس) حول قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات والذي أثار الكثير من السخط والتذمر في صفوف التونسيين أكد محدثنا : "من حق الدولة اتخاذ القرار الذي تراه صالحا. ولكن القرار الصادر من الإمارات فيه الكثير من الظلم على المرأة التونسية والإساءة إلى الشعب. فالإمارات دولة شقيقة وصديقة وكان بالإمكان أن يتم التشاور والتحاور معنا قبل إصدار هذا القرار" .
وحول قرار تونس التصويت ضد قرار ترامب اعتبر القيادي في حركة مشروع تونس أن الشعب التونسي منذ القدم واقف مع القضية الفلسطينية ومتبن لها وأن القرار الأخير هو أمر طبيعي ويأتي ليؤكد هذا التلاحم والتناغم بين الشعبين .
وأضاف محدثنا أن القرار الأخير صوتت ضده أيضا الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية لأنه قرار ظالم. وحول رأيه في الوضع الذي تعيشه بلادنا بعد 7 سنوات من اندلاع الثورة أكد محدثنا « للأسف نحيي الذكرى السابعة لاندلاع الثورة دون أن يتحقق أي شيء. فماعدا بعض المكاسب السياسية وحرية الإعلام لم يتحقق شيء ولم تحقق البلاد الخطوة المرجوة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بل بالعكس ازداد الفقر والتهميش والبطالة.
من هو محمد جغام ؟
من مواليد حمام سوسة سنة 1943 سياسي تولى العديد من المناصب الهامة في عهد النظام السابق.
تخرج من المدرسة القومية للادارة والتحق بالمصالح المختصة لوزارة الداخلية حيث عين كمعتمد في باجة وقفصة ..
بعد حركة السابع من نوفمبر 1987 صعد الى المراكز الأولى في الدولة.
بعد الثورة أسس محمد جغام حزب الوطن ودخل مع المبادرة الوطنية الدستورية ثم انفصل عنها لينصهر في حركة مشروع تونس ويتقلد فيها منصب الرئيس.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017