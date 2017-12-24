ردود أفعال الأحزاب بعد فوز ياسين العياري: اعتــراف بـ«الفشـل»... وخـوف من المستقبــل

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24 ديسمبر 2017
شكل فوز ياسين العياري في انتخابات المانيا صدمة قوية للاحزاب السياسية واكد الخطر الذي يتهدد الديمقراطية وهو تراجع دور الاحزاب وتراجع ثقة المواطن فيها. وفي المقابل لم تقدم الاحزاب وصفة لتجاوز هذا الخطر..
تونس (الشروق) ــ )
لم يكن فوز ياسين العياري في الانتخابات متوقعا لانه عبّر عن فشل الاحزاب ومثّل لها خيبة لم تقتصر فقط على ضعف النتائج بل ايضا على نقص مشاركة الناخبين في التصويت والذي لم تتجاوز نسبته 5 بالمائة. وهو ما يطرح لدى المهتمين اشكالا اساسيا يتمثل في تراجع الاحزاب عن لعب دورها وفي غياب وعي المواطن بقيمة المشاركة في الحياة السياسية وضعف ادراكه لاهمية الدور الذي يجب ان يلعبه في هذا المجال..
فشل الاحزاب
تميز الوضع العام في تونس طيلة السنوات الماضية بمحاولة حزبين كبيرين - نداء تونس والنهضة- الهيمنة على الحياة السياسية من خلال التوافق والائتلاف على مستوى الحكومة. وقد حاولا بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية في المانيا تاكيد ذلك بعد ان عبرت النهضة عن دعم مرشح نداء تونس. لكن حصل ما لم يكن في الحسبان حيث انهزم مرشح النداء امام المرشح المستقل ياسين العياري. وتبعا لذلك اعتبر البعض ان علاقة الحزبين اصبحت تعرف حالة من التذبذب والبرود وهو ما ينضاف الى ما يعيشانه من انشقاقات وصراعات داخلية ساهمت دون شك في تزعزع قيمتهما ومكانتهما في استقطاب المواطنين وفي نيل ثقتهم.
مواقف وآراء
تبعا لما حصل بمناسبة انتخابات المانيا، تعددت آراء ومواقف السياسيين والتونسيين بشكل عام عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. فنداء تونس اصدر بيانا قال فيه انه سيجري مراجعات في علاقته بالنهضة في تلميح الى ان النهضة لم تساند مرشحها وصوتت لياسين العياري .وصرحت هالة عمران (عضو نداء تونس) ان فشل نداء تونس هزيمة لا يمكن ان ننكرها وهي حقا مفاجاة او على حد تعبيرها ناقوس خطر للاحزاب. اما رئيس حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي فقد دوّن على صفحته الرسمية ان انتصار العياري يوم 17 ديسمبر «فال» لما سياتي وهدية انتصار الثورة. ومن جهته قال محسن مرزوق ان «نتيجة الانتخابات فيها دروس ضخمة اولها بدء مراجعة جوهرية فيها قطيعة حاسمة مع المنطق السائد..».
وبالنسبة للمعني بالامر ياسين العياري فقد كتب على صفحته الخاصة «َفزت على احزاب بماكيناتها وبطمّ طميمها»، مضيفا انه «يتفهم غضب وهستيريا بعض رؤساء الاحزاب فهي الماضي وهي تحضر في التخويف من المستقبل وهم اناس يستحقون الشفقة اكثر واقل».
خوف من المستقبل
مواقف وتجاذبات لم تشخص الازمة بالوجه المطلوب ولم تقدم حلولا لتفاديها مستقبلا. لكن الاهم هو انها تكشف الوجه الاخر للاحزاب السياسية وللسياسيين وهو خاصة السعي لخدمة مصالحها واهدافها الضيقة والسعي الى الاطاحة بالخصم بكل الوسائل دون التفكير في المصلحة الوطنية للبلاد ودون تقديم افكار وبرامج جديدة ودون الدخول في التوافقات التي تخدم الوطن والشعب. ومن جهة اخرى يتاكد لنا خطر آخر وهو فقدان المواطن الثقة في الاحزاب السياسية وفي السياسيين وعزوفه عن المشاركة في الشان العام وفي الانتخابات وهو ما سيشكل ازمة حقيقية في المستقبل خصوصا ان البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية اخرى اولها الانتخابات البلدية ما لم تجد الاحزاب طريقا للخروج من هذا الوضع.
شكل فوز ياسين العياري في انتخابات المانيا صدمة قوية للاحزاب السياسية واكد الخطر الذي يتهدد الديمقراطية وهو تراجع دور الاحزاب وتراجع ثقة المواطن فيها. وفي المقابل لم تقدم الاحزاب وصفة لتجاوز هذا الخطر..
تونس (الشروق) ــ )
لم يكن فوز ياسين العياري في الانتخابات متوقعا لانه عبّر عن فشل الاحزاب ومثّل لها خيبة لم تقتصر فقط على ضعف النتائج بل ايضا على نقص مشاركة الناخبين في التصويت والذي لم تتجاوز نسبته 5 بالمائة. وهو ما يطرح لدى المهتمين اشكالا اساسيا يتمثل في تراجع الاحزاب عن لعب دورها وفي غياب وعي المواطن بقيمة المشاركة في الحياة السياسية وضعف ادراكه لاهمية الدور الذي يجب ان يلعبه في هذا المجال..
فشل الاحزاب
تميز الوضع العام في تونس طيلة السنوات الماضية بمحاولة حزبين كبيرين - نداء تونس والنهضة- الهيمنة على الحياة السياسية من خلال التوافق والائتلاف على مستوى الحكومة. وقد حاولا بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية في المانيا تاكيد ذلك بعد ان عبرت النهضة عن دعم مرشح نداء تونس. لكن حصل ما لم يكن في الحسبان حيث انهزم مرشح النداء امام المرشح المستقل ياسين العياري. وتبعا لذلك اعتبر البعض ان علاقة الحزبين اصبحت تعرف حالة من التذبذب والبرود وهو ما ينضاف الى ما يعيشانه من انشقاقات وصراعات داخلية ساهمت دون شك في تزعزع قيمتهما ومكانتهما في استقطاب المواطنين وفي نيل ثقتهم.
مواقف وآراء
تبعا لما حصل بمناسبة انتخابات المانيا، تعددت آراء ومواقف السياسيين والتونسيين بشكل عام عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. فنداء تونس اصدر بيانا قال فيه انه سيجري مراجعات في علاقته بالنهضة في تلميح الى ان النهضة لم تساند مرشحها وصوتت لياسين العياري .وصرحت هالة عمران (عضو نداء تونس) ان فشل نداء تونس هزيمة لا يمكن ان ننكرها وهي حقا مفاجاة او على حد تعبيرها ناقوس خطر للاحزاب. اما رئيس حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي فقد دوّن على صفحته الرسمية ان انتصار العياري يوم 17 ديسمبر «فال» لما سياتي وهدية انتصار الثورة. ومن جهته قال محسن مرزوق ان «نتيجة الانتخابات فيها دروس ضخمة اولها بدء مراجعة جوهرية فيها قطيعة حاسمة مع المنطق السائد..».
وبالنسبة للمعني بالامر ياسين العياري فقد كتب على صفحته الخاصة «َفزت على احزاب بماكيناتها وبطمّ طميمها»، مضيفا انه «يتفهم غضب وهستيريا بعض رؤساء الاحزاب فهي الماضي وهي تحضر في التخويف من المستقبل وهم اناس يستحقون الشفقة اكثر واقل».
خوف من المستقبل
مواقف وتجاذبات لم تشخص الازمة بالوجه المطلوب ولم تقدم حلولا لتفاديها مستقبلا. لكن الاهم هو انها تكشف الوجه الاخر للاحزاب السياسية وللسياسيين وهو خاصة السعي لخدمة مصالحها واهدافها الضيقة والسعي الى الاطاحة بالخصم بكل الوسائل دون التفكير في المصلحة الوطنية للبلاد ودون تقديم افكار وبرامج جديدة ودون الدخول في التوافقات التي تخدم الوطن والشعب. ومن جهة اخرى يتاكد لنا خطر آخر وهو فقدان المواطن الثقة في الاحزاب السياسية وفي السياسيين وعزوفه عن المشاركة في الشان العام وفي الانتخابات وهو ما سيشكل ازمة حقيقية في المستقبل خصوصا ان البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية اخرى اولها الانتخابات البلدية ما لم تجد الاحزاب طريقا للخروج من هذا الوضع.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017