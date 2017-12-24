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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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ردود أفعال الأحزاب بعد فوز ياسين العياري: اعتــراف بـ«الفشـل»... وخـوف من المستقبــل
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السياسي
ردود أفعال الأحزاب بعد فوز ياسين العياري: اعتــراف بـ«الفشـل»... وخـوف من المستقبــل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شكل فوز ياسين العياري في انتخابات المانيا صدمة قوية للاحزاب السياسية واكد الخطر الذي يتهدد الديمقراطية وهو تراجع دور الاحزاب وتراجع ثقة المواطن فيها. وفي المقابل لم تقدم الاحزاب وصفة لتجاوز هذا الخطر..

تونس (الشروق) ــ )
لم يكن فوز ياسين العياري في الانتخابات متوقعا لانه عبّر عن فشل الاحزاب ومثّل لها خيبة لم تقتصر فقط على ضعف النتائج بل ايضا على نقص مشاركة الناخبين في التصويت والذي لم تتجاوز نسبته 5 بالمائة. وهو ما يطرح لدى المهتمين اشكالا اساسيا يتمثل في تراجع الاحزاب عن لعب دورها وفي غياب وعي المواطن بقيمة المشاركة في الحياة السياسية وضعف ادراكه لاهمية الدور الذي يجب ان يلعبه في هذا المجال..
فشل الاحزاب
تميز الوضع العام في تونس طيلة السنوات الماضية بمحاولة حزبين كبيرين - نداء تونس والنهضة- الهيمنة على الحياة السياسية من خلال التوافق والائتلاف على مستوى الحكومة. وقد حاولا بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية في المانيا تاكيد ذلك بعد ان عبرت النهضة عن دعم مرشح نداء تونس. لكن حصل ما لم يكن في الحسبان حيث انهزم مرشح النداء امام المرشح المستقل ياسين العياري. وتبعا لذلك اعتبر البعض ان علاقة الحزبين اصبحت تعرف حالة من التذبذب والبرود وهو ما ينضاف الى ما يعيشانه من انشقاقات وصراعات داخلية ساهمت دون شك في تزعزع قيمتهما ومكانتهما في استقطاب المواطنين وفي نيل ثقتهم.
مواقف وآراء
تبعا لما حصل بمناسبة انتخابات المانيا، تعددت آراء ومواقف السياسيين والتونسيين بشكل عام عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. فنداء تونس اصدر بيانا قال فيه انه سيجري مراجعات في علاقته بالنهضة في تلميح الى ان النهضة لم تساند مرشحها وصوتت لياسين العياري .وصرحت هالة عمران (عضو نداء تونس) ان فشل نداء تونس هزيمة لا يمكن ان ننكرها وهي حقا مفاجاة او على حد تعبيرها ناقوس خطر للاحزاب. اما رئيس حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي فقد دوّن على صفحته الرسمية ان انتصار العياري يوم 17 ديسمبر «فال» لما سياتي وهدية انتصار الثورة. ومن جهته قال محسن مرزوق ان «نتيجة الانتخابات فيها دروس ضخمة اولها بدء مراجعة جوهرية فيها قطيعة حاسمة مع المنطق السائد..».
وبالنسبة للمعني بالامر ياسين العياري فقد كتب على صفحته الخاصة «َفزت على احزاب بماكيناتها وبطمّ طميمها»، مضيفا انه «يتفهم غضب وهستيريا بعض رؤساء الاحزاب فهي الماضي وهي تحضر في التخويف من المستقبل وهم اناس يستحقون الشفقة اكثر واقل».
خوف من المستقبل
مواقف وتجاذبات لم تشخص الازمة بالوجه المطلوب ولم تقدم حلولا لتفاديها مستقبلا. لكن الاهم هو انها تكشف الوجه الاخر للاحزاب السياسية وللسياسيين وهو خاصة السعي لخدمة مصالحها واهدافها الضيقة والسعي الى الاطاحة بالخصم بكل الوسائل دون التفكير في المصلحة الوطنية للبلاد ودون تقديم افكار وبرامج جديدة ودون الدخول في التوافقات التي تخدم الوطن والشعب. ومن جهة اخرى يتاكد لنا خطر آخر وهو فقدان المواطن الثقة في الاحزاب السياسية وفي السياسيين وعزوفه عن المشاركة في الشان العام وفي الانتخابات وهو ما سيشكل ازمة حقيقية في المستقبل خصوصا ان البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية اخرى اولها الانتخابات البلدية ما لم تجد الاحزاب طريقا للخروج من هذا الوضع.

خوله الماجري ( طالبة متربّصة
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السياسي
ردود أفعال الأحزاب بعد فوز ياسين العياري: اعتــراف بـ«الفشـل»... وخـوف من المستقبــل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شكل فوز ياسين العياري في انتخابات المانيا صدمة قوية للاحزاب السياسية واكد الخطر الذي يتهدد الديمقراطية وهو تراجع دور الاحزاب وتراجع ثقة المواطن فيها. وفي المقابل لم تقدم الاحزاب وصفة لتجاوز هذا الخطر..

تونس (الشروق) ــ )
لم يكن فوز ياسين العياري في الانتخابات متوقعا لانه عبّر عن فشل الاحزاب ومثّل لها خيبة لم تقتصر فقط على ضعف النتائج بل ايضا على نقص مشاركة الناخبين في التصويت والذي لم تتجاوز نسبته 5 بالمائة. وهو ما يطرح لدى المهتمين اشكالا اساسيا يتمثل في تراجع الاحزاب عن لعب دورها وفي غياب وعي المواطن بقيمة المشاركة في الحياة السياسية وضعف ادراكه لاهمية الدور الذي يجب ان يلعبه في هذا المجال..
فشل الاحزاب
تميز الوضع العام في تونس طيلة السنوات الماضية بمحاولة حزبين كبيرين - نداء تونس والنهضة- الهيمنة على الحياة السياسية من خلال التوافق والائتلاف على مستوى الحكومة. وقد حاولا بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية في المانيا تاكيد ذلك بعد ان عبرت النهضة عن دعم مرشح نداء تونس. لكن حصل ما لم يكن في الحسبان حيث انهزم مرشح النداء امام المرشح المستقل ياسين العياري. وتبعا لذلك اعتبر البعض ان علاقة الحزبين اصبحت تعرف حالة من التذبذب والبرود وهو ما ينضاف الى ما يعيشانه من انشقاقات وصراعات داخلية ساهمت دون شك في تزعزع قيمتهما ومكانتهما في استقطاب المواطنين وفي نيل ثقتهم.
مواقف وآراء
تبعا لما حصل بمناسبة انتخابات المانيا، تعددت آراء ومواقف السياسيين والتونسيين بشكل عام عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. فنداء تونس اصدر بيانا قال فيه انه سيجري مراجعات في علاقته بالنهضة في تلميح الى ان النهضة لم تساند مرشحها وصوتت لياسين العياري .وصرحت هالة عمران (عضو نداء تونس) ان فشل نداء تونس هزيمة لا يمكن ان ننكرها وهي حقا مفاجاة او على حد تعبيرها ناقوس خطر للاحزاب. اما رئيس حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي فقد دوّن على صفحته الرسمية ان انتصار العياري يوم 17 ديسمبر «فال» لما سياتي وهدية انتصار الثورة. ومن جهته قال محسن مرزوق ان «نتيجة الانتخابات فيها دروس ضخمة اولها بدء مراجعة جوهرية فيها قطيعة حاسمة مع المنطق السائد..».
وبالنسبة للمعني بالامر ياسين العياري فقد كتب على صفحته الخاصة «َفزت على احزاب بماكيناتها وبطمّ طميمها»، مضيفا انه «يتفهم غضب وهستيريا بعض رؤساء الاحزاب فهي الماضي وهي تحضر في التخويف من المستقبل وهم اناس يستحقون الشفقة اكثر واقل».
خوف من المستقبل
مواقف وتجاذبات لم تشخص الازمة بالوجه المطلوب ولم تقدم حلولا لتفاديها مستقبلا. لكن الاهم هو انها تكشف الوجه الاخر للاحزاب السياسية وللسياسيين وهو خاصة السعي لخدمة مصالحها واهدافها الضيقة والسعي الى الاطاحة بالخصم بكل الوسائل دون التفكير في المصلحة الوطنية للبلاد ودون تقديم افكار وبرامج جديدة ودون الدخول في التوافقات التي تخدم الوطن والشعب. ومن جهة اخرى يتاكد لنا خطر آخر وهو فقدان المواطن الثقة في الاحزاب السياسية وفي السياسيين وعزوفه عن المشاركة في الشان العام وفي الانتخابات وهو ما سيشكل ازمة حقيقية في المستقبل خصوصا ان البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية اخرى اولها الانتخابات البلدية ما لم تجد الاحزاب طريقا للخروج من هذا الوضع.

خوله الماجري ( طالبة متربّصة
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
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