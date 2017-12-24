سياسيّون يكتبون :الباجي قائد السبسي هو مهندس «التوافق التاريخي» وله وحده صلاحية تقرير مصيره

تعود عبارة «مهندس التوافق التاريخي» للأمانة العلمية للاستاذ عياض ابن عاشور، وهو عنوان لشهادته في الرجل، ضمنها منذر بالضيافي كتابه المنشور هذا العام تحت عنوان « الباجي قائد السبسي..المشي على الألغام»، وهي عبارة لم أجد أفضل منها عنوانا لما يريد رئيس الجمهورية ان يصف بها عهده.

يتعامل بعضهم مع خيار «التوافق» كما لو كان مجرد خيار من خيارات متعددة كانت مطروحة على تونس، وهو أمر يجانب الصواب ويخالف الوقائع التاريخية للسنوات السبع الأخيرة، إذ الحقيقة التي سمعت الباجي قائد السبسي ما انفك يكرّرها منذ تولى رئاسة الحكومة في مارس 2011، هي أنه جاء من أجل تأمين خروج البلد من «عنق الزجاجة» عبر آليتين اثنتين « التوافق» أولهما و»المصالحة» ثانيتهما.

لقد أمّن رئيس الجمهورية المرحلة الأولى سنة 2011، رحلة البلاد نحو أول انتخابات ديمقراطية وتسليم السلطة للذين انتخبهم الشعب عبر هاتين الآليتين، كما أسس حركة نداء تونس سنة 2012 لإعادة البلاد إلى أجواء التوافق والمصالحة بعد ان حادت عليهما خلال حكم الترويكا، ثم قام بتثبيت هذا المسار القائم على هذه المقاربة التوافقية التصالحية بعد فوزه الانتخابي أواخر سنة 2014.

والثابت الذي لا شك فيه عندي في فلسفة الباجي قائد السبسي السياسية، في المراحل الثلاث، خلال رئاسته الحكومة ورئاسته النداء ورئاسته الجمهورية، أن رؤيته لقيادة هذه المرحلة وإنجاح مسار انتقالها الديمقراطي تحتكم الى ان النجاح مشروط بالالتزام قولا وعملا بالتوافق والمصالحة.

إن أي مراجعة للمحطات الكبرى قبل انتخابات 2014 وما بعدها، سيخلص لا محالة إلى هذا النتيجة، فالحوار الوطني والدستور الجديد وحكومة مهدي جمعة والانتخابات في حد ذاتها وتشكيل المؤسسات الدستورية وحكومة الحبيب الصيد ووثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية ومعارك البلاد الكبرى ضد الجماعات الإرهابية، جميعها رسمت وعولجت ملفاتها من خلال التوافق والمصالحة الوطنية. وبناء على ما تقدّم، فإن من يعتقد أن التوافق هو مجرد حجر من احجار البناء الثانوية، مخطئ في تقديره للأمور، فالحديث هنا حول حديث حول حجر «سنمار»، فسحب هذا الحجر يعني تهديد البناء برمته، بناء مسار الانتقال والمشروع الديمقراطي ومؤسسات الحكم الحالية. ومن هنا، فإن التوافق كما المصالحة، هي مقاربات «فوق الأحزاب» عند الباجي قائد السبسي، وهي تكريس لمقولته التي طالما رددها ولا يزال «الوطن فوق الأحزاب».

إن هذه التجربة التونسية المميزة، التي صمدت في وجه اعاصير المنطقة والعالم، وبقيت تضيء دروب الديمقراطيين العرب وتبث الأمل في ان العرب والمسلمين قادرون على العيش في ظل نظام ديمقراطي، ليس ثمة كلمة تفسرها مثل كلمتي «التوافق» و»المصالحة»، ولهذا فإن أحدا لن يكون بمقدوره زعزعة هذه الأسس، على الأقل مادام الباجي قائد السبسي زعيما لهذه المرحلة.

إن مراجعة العلاقة بين الحزبين الكبيرين الدعامتين الأساسيتين للتوافق والمصالحة، مسألة للنظر ليس من جهة فك الارتباط كما ربما فهم البعض خطأ، بل من جهة الصيغة التي يجب ان تفوت الفرصة على المتطرفين والفوضويين لتهديد الجمهورية والديمقراطية من جديد.

خاتمة القول اذا، ان التوافق هو خيار الرئيس وان لا احد في حزب الرئيس المؤسس يمكن ان يخالفه في هذا التوجه العظيم والناجح.

بقلم: خالد شوكات (وزير سابق وقيادي في حركة نداء تونس)