انتخابات نقابة القضاة:كل التفاصيل عن المؤتمر والنتائج

اسفرت مساء أمس نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين عن فوز القاضي إبراهيم بوصلاح ب145 صوتا من بين 18 مترشحا علما بأن الهيئة الإدارية للنقابة تتكون من 9 أعضاء.

تونس ـ الشروق

أشرفت القاضية روضة العبيدي الرئيسة الشرفية لنقابة القضاة على ترأس المؤتمر الرابع للنقابة الذي انعقد باحد نزل البحيرة تحت شعار « من أجل قانون أساسي بمعايير دولية يؤسس لسلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات « و قالت العبيدي في تصريح خاص بـ»الشروق « ان هذا المؤتمر هو هام جدا و محطة فاصلة في تاريخ القضاء التونسي باعتبار ما شهده القضاء التونسي من خلافات وانقسامات منذ 2011.

و اضافت العبيدي أن حضور كل الهياكل المهنية للقضاة أشغال المؤتمر الانتخابي لنقابة القضاة هو مؤشر جيد على لم شمل كل القضاة و هي رسالة هامة للشعب التونسي على كون لا مجال اليوم للحديث عن انقسام القضاة خاصة و أن الوضع العام للبلاد يتطلب قضاء ناجزا و عادلا و مستقلا حتى نتمكن من إرساء دولة القانون

و اشارت القاضية العبيدي إلى أن القضاء اليوم يواجه تحديا كبيرا فهو الضامن الأول للاستثمار إلى جانب حماية الحقوق و الحريات ومكافحة الفساد و انتهت القاضية العبيدي بالقول إن تونس في حاجة إلى قضاء يجير ولا يجار عليه يضمن ارجاع الحقوق إلى أصحابها وعلى كل قاض أن يتحمل المسؤولية في إعلاء صوت القانون.

من جانبه صرح القاضي فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة ل « الشروق « ان التشتت و الانقسام الذي شهده القضاء التونسي تسبب في إضعافه وبالتالي من الضروري توحيد صف القضاة من أجل مصلحة القضاء و حول المرحلة القادمة للنقابة فإن العمل سيكون العمل على تنقيح القانون الأساسي للقضاة خاصة و انه لم يعد يستجيب لا للقاضي و لا للمتقاضي و العمل أكثر على تكوين القضاة خاصة الشبان منهم.

و اضاف البوسليمي انه من الضروري أيضا الناي بالقضاء عن التجاذبات السياسية.

التقرير الأدبي :

جاء بالتقرير الأدبي المكتب التنفيذي دخل مباشرة في معركة الية التمديد التي أساءت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي استعمالها و الضغط من أجل صدور القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء كذلك الاستعداد الجيد لخوض انتخابات المجلس الأعلى للقضاء و التصدي لمحاولات التلاعب بنتيجة الانتخابات .

كما خاضت نقابة القضاة معارك بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة و الاهتمام بمسألة التكوين المستمر للقضاة

و أوضحت نقابة القضاة صلب تقريرها الأدبي فيما يتعلق بالية التمديد و خطورتها على المسار المهني للقضاة فقد حذرت النقابة من استمرار الهيئة الوقتية في تفعيل الآلية المذكورة خاصة أمام التشكيات الصادرة عن بعض القضاة بخصوص الحيف الذي عوملوا به بعد تقديمهم لمطالب في التمديد واستعمال سياسة المكيالين من طرف الهيئة و تم التوصل إلى إيقاف آلية التمديد بعد إعلان رئاسة الحكومة عن ذلك .

و بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء ذكرت نقابة القضاة أنها راسلت مجلس النواب في الغرض وأعدت بمعية اتحاد القضاة الإداريين و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات تصورا للتنقيحات الواجب إدخالها على مشروع القانون و كانت مناسبة للإعلان عن إنشاء التنسيقية بين النقابات الثلاثة و التي كانت مثمرة و استمرت و تدعمت بانضمام الجمعية التونسية للقضاة الشبان و جمعية القاضيات التونسيات.

أما فيما يتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء قد ذكر التقرير الأدبي أن النقابة حرصت على أن تكون كل ظروف الشفافية و النزاهة و حرية الاختيار متاحة لكافة القضاة كي يتمكنوا من حسن اختيار ممثليهم الذين يرون فيهم القدرة على التعبير عن مشاغلهم وتطلعاتهم دون تأثير من أي جهة كانت و كانت النتائج مرضية

تطرق التقرير الأدبي في جانب آخر إلى الحركة القضائية و تحركات النقابة لإيصال أصوات القضاة كما ذكر مجهودات المكتب التنفيذي من أجل تحسين الوضعية المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم كما اشار التقرير إلى مسألة التكوين المستمر للقضاة و الملحقين القضائيين بتنظيم دورات تدريبية شهرية بلغت 11 دورة تراوحت بين الطابع العلمي الأكاديمي و التطبيقي من جهة و الترفيهي من جهة أخرى بعقد لقاءات بين القضاة من مختلف جهات الجمهورية.

ماذا عن التقرير المالي ؟

أشار التقرير المالي إلى أن نقابة القضاة ليس لها موارد مالية و لا تتمتع بالتمويل العمومي لذلك حاولت الهيئة الإدارية الإنفاق بحسب إمكانياتها المتاحة. حيث بلغت مداخيل النقابة 21. 110.000 دينارا

و هي متأتية من بيع الانخراطات وبيع شارات السيارات و دعم من شركة الإيجار المالي و من رئاسة الجمهورية إلى جانب دعم مالي من قبل قاضيين وبعض قضاة الهيئة الإدارية

و بخصوص المصاريف فقد بلغت 19.430.000دينار و قد بلغ المبلغ المتبقي بالحساب البنكي للنقابة 1800 دينارا

المترشحون

ـ ترشح 18 قاضيا لعضوية الهيئة الإدارية لنقابة القضاة من بينهم 8 قاضيات

ـ ترشح 4 قضاة لعضوية مركز الدراسات و التكوين المستمر للنقابة

ـ جدد رئيس النقابة فيصل البوسليمي و أغلبية الأعضاء ترشحهم للفترة النيابية المقبلة

المكتب التنفيذي الجديد

ـ القاضي إبراهيم بوصلاح :145 صوتا

ـ القاضي محمد المسعي :140 صوتا

ـ القاضي فيصل البوسليمي : 135 صوتا

ـ القاضية أميرة عمري 126 صوتا

ـ القاضي عصام لحمر : 116 صوتا

ـ القاضية سنية الموساوي : 110 اصوات

ـ القاضية أميرة بوستة : 92 صوتا

ـ القاضية سنية عبان : 86 صوتا

ـ القاضي محمد علي الفالح : 81 صوتا

هوامش من المؤتمر

ـ سجل المؤتمر الانتخابي حضور ممثل عن جمعية القضاة التونسيين و هو ما استحسنه الحضور

ـ حضر كل من رئيس جمعية القضاة الشبان و رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات و رئيس اتحاد القضاة الإداريين و ممثلين عن جمعية النساء القاضيات

ـ حضر العميد عبد الوهاب الباهي افتتاح المؤتمر كما حضر القاضي الاداري أحمد صواب والقاضي محمد العيادي

ـ أشرف قضاة المحكمة الإدارية على عملية الاقتراع و الفرز

نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين

القاضي منصور شلندي :رئيس المركز

القاضي أيمن شطيبة : 155 صوتا

القاضي جمال بن نصر 92 صوتا

القاضي وليد الديماسي 73 صوتا

تغطية و صور : ايمان بن عزيزة