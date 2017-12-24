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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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في الذكرى السابعة للثورة (الحلقة 9):24 ديسمبر 2010: سقوط أول شهيد
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السياسي
في الذكرى السابعة للثورة (الحلقة 9):24 ديسمبر 2010: سقوط أول شهيد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

ازدادت الأوضاع ليلة 23 ديسمبر تأزما في جل جهات سيدي بوزيد حيث صعد المحتجون من وتيرة احتجاجهم فيما ردت قوات الأمن بتكثيف المطاردات واستعمال الغاز وإيقاف بعض الشبان والتنكيل بهم ما أوحى بأن صباح اليوم الموالي سيكون عسيرا.

تونس (الشروق)
اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2010، أسبوع مر على اندلاع المواجهات دون أن يظهر ما يدل على إمكانية توقفها.
هل هناك تنسيق بين مختلف المعتمديات الثائرة في سيدي بوزيد؟. لا نملك إجابة بالنفي ولا بالإيجاب ولكننا نطرح السؤال إزاء ملاحظة تستحق التركيز:
فأغلب الجهات استقبلت يومها دون خوف رغم البطش الذي كانت تظهره قوات الأمن وبعضها توجه نحو مراكز الأمن في شكل جماعات مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والكف عن استعمال العنف لاسيما وأن أغلب التحركات الشعبية حافظت على سلميتها.
هذه المطالب جوبهت بالرفض والعنف في آن واحد فاندلعت المواجهات التي عمد فيها المحتجون إلى إحراق العجلات المطاطية في الشوارع والإضرار ببعض المراكز الأمنية والإدارات فيما زاد أعوان الأمن في استعمال العنف.
المواجهات دارت في أغلب جهات سيدي بوزيد وكانت أشدها في مدينتي المكناسي ومنزل بوزيان:
ففي الأولى ركز الشبان الغاضبون على المطالبة بسحب التعزيزات الأمنية ومعاقبة الأعوان المعتدين على خلفية اختطاف الشاب عصام الغابري في الليلة الماضية من أمام منزله والاعتداء عليه بالعنف قبل تركه في منطقة نائية على بعد كيلومترات عديدة من مقر إقامته.
وفي الثانية نفذ المحتجون اعتصاما أمام مركز الحرس طالبوا فيه بسحب كل التعزيزات الامنية وعندما حاول الأعوان فك الاعتصام بالقوة اندلعت المواجهات التي استعملوا فيها الرصاص (هناك من يقول إنه رصاص حي وهناك من يؤكد أنه رصاص مطاطي) فكانت النتيجة استشهاد الشاب المعطل عن العمل وخريج الفيزياء محمد العماري ليكون أول شهيد في الثورة التونسية (البوعزيزي لا يزال حيا في مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس) كما أصيب العشرات بجروح فضلا عن إيقاف المزيد من المحتجين.
لم يكد خبر الاستشهاد يتأكد حتى ثارت مدينة منزل بوزيان وما جاورها وانتقلت العدوى إلى بقية المعتمديات فكان المنعرج الحقيقي بما أن الأمر تحول منذ هذا اليوم من تحركات احتجاجية ومسيرات سلمية واعتصامات إلى ثورة شعبية عارمة يقودها شبان عزل إلا من الحجارة في مواجهة قوات أمنية مستعدة لاستعمال كل الوسائل لردعهم.
سيدي بوزيد باتت جهة ثائرة ومواطنوها أصبحوا مستعدين لكل السيناريوهات بما فيها الاستشهاد من أجل قضيتهم فيما يتواصل الغليان في بقية ولايات الجمهورية الذين يتابعون الأحداث أولا بأول عبر الفايس بوك وما تنقله بعض وسائل الإعلام الأجنبية فيما يتواصل التعتيم في وسائل الإعلام الرسمية والموالية للنظام.
غدا (السبت 25 ديسمبر 2010) سيكون حافلا بالأحداث لكن أهمها سيأتي من العاصمة كما سنبين في الحلقة القادمة.

التحرك الأول للمحامين

نظم اليوم محامو سيدي بوزيد وقفة احتجاجية شارك فيها أغلب أصحاب الزي الأسود. وقد أكدوا في وقفتهم وقوفهم إلى جانب أبناء جهتهم في مطالبهم المشروعة كما نددوا باستعمال القوة في الرد على المحتجين.
هي الوقفة الأولى التي ينفذها المحامون في سيدي بوزيد منذ اندلاع الأحداث لكنها ليست الأولى في تونس فقد سبقهم إليها محامو ولاية القصرين كما رأينا في حلقة ماضية.

إعداد عادل العوني
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السياسي
في الذكرى السابعة للثورة (الحلقة 9):24 ديسمبر 2010: سقوط أول شهيد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

ازدادت الأوضاع ليلة 23 ديسمبر تأزما في جل جهات سيدي بوزيد حيث صعد المحتجون من وتيرة احتجاجهم فيما ردت قوات الأمن بتكثيف المطاردات واستعمال الغاز وإيقاف بعض الشبان والتنكيل بهم ما أوحى بأن صباح اليوم الموالي سيكون عسيرا.

تونس (الشروق)
اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2010، أسبوع مر على اندلاع المواجهات دون أن يظهر ما يدل على إمكانية توقفها.
هل هناك تنسيق بين مختلف المعتمديات الثائرة في سيدي بوزيد؟. لا نملك إجابة بالنفي ولا بالإيجاب ولكننا نطرح السؤال إزاء ملاحظة تستحق التركيز:
فأغلب الجهات استقبلت يومها دون خوف رغم البطش الذي كانت تظهره قوات الأمن وبعضها توجه نحو مراكز الأمن في شكل جماعات مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والكف عن استعمال العنف لاسيما وأن أغلب التحركات الشعبية حافظت على سلميتها.
هذه المطالب جوبهت بالرفض والعنف في آن واحد فاندلعت المواجهات التي عمد فيها المحتجون إلى إحراق العجلات المطاطية في الشوارع والإضرار ببعض المراكز الأمنية والإدارات فيما زاد أعوان الأمن في استعمال العنف.
المواجهات دارت في أغلب جهات سيدي بوزيد وكانت أشدها في مدينتي المكناسي ومنزل بوزيان:
ففي الأولى ركز الشبان الغاضبون على المطالبة بسحب التعزيزات الأمنية ومعاقبة الأعوان المعتدين على خلفية اختطاف الشاب عصام الغابري في الليلة الماضية من أمام منزله والاعتداء عليه بالعنف قبل تركه في منطقة نائية على بعد كيلومترات عديدة من مقر إقامته.
وفي الثانية نفذ المحتجون اعتصاما أمام مركز الحرس طالبوا فيه بسحب كل التعزيزات الامنية وعندما حاول الأعوان فك الاعتصام بالقوة اندلعت المواجهات التي استعملوا فيها الرصاص (هناك من يقول إنه رصاص حي وهناك من يؤكد أنه رصاص مطاطي) فكانت النتيجة استشهاد الشاب المعطل عن العمل وخريج الفيزياء محمد العماري ليكون أول شهيد في الثورة التونسية (البوعزيزي لا يزال حيا في مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس) كما أصيب العشرات بجروح فضلا عن إيقاف المزيد من المحتجين.
لم يكد خبر الاستشهاد يتأكد حتى ثارت مدينة منزل بوزيان وما جاورها وانتقلت العدوى إلى بقية المعتمديات فكان المنعرج الحقيقي بما أن الأمر تحول منذ هذا اليوم من تحركات احتجاجية ومسيرات سلمية واعتصامات إلى ثورة شعبية عارمة يقودها شبان عزل إلا من الحجارة في مواجهة قوات أمنية مستعدة لاستعمال كل الوسائل لردعهم.
سيدي بوزيد باتت جهة ثائرة ومواطنوها أصبحوا مستعدين لكل السيناريوهات بما فيها الاستشهاد من أجل قضيتهم فيما يتواصل الغليان في بقية ولايات الجمهورية الذين يتابعون الأحداث أولا بأول عبر الفايس بوك وما تنقله بعض وسائل الإعلام الأجنبية فيما يتواصل التعتيم في وسائل الإعلام الرسمية والموالية للنظام.
غدا (السبت 25 ديسمبر 2010) سيكون حافلا بالأحداث لكن أهمها سيأتي من العاصمة كما سنبين في الحلقة القادمة.

التحرك الأول للمحامين

نظم اليوم محامو سيدي بوزيد وقفة احتجاجية شارك فيها أغلب أصحاب الزي الأسود. وقد أكدوا في وقفتهم وقوفهم إلى جانب أبناء جهتهم في مطالبهم المشروعة كما نددوا باستعمال القوة في الرد على المحتجين.
هي الوقفة الأولى التي ينفذها المحامون في سيدي بوزيد منذ اندلاع الأحداث لكنها ليست الأولى في تونس فقد سبقهم إليها محامو ولاية القصرين كما رأينا في حلقة ماضية.

إعداد عادل العوني
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