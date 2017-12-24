أخبار الأحزاب

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20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
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20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
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20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
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20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
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19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
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19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
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19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
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19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
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19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
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19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
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19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
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19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
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19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
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19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
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19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
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15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
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14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
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14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
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14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
حزب المسار
أكّد وزير الفلاحة والعضو القيادي في حزب المسار الاجتماعي سمير الطيب أنّه لا صحة لما يروج من أخبار حول نية عدد من القياديين في المسار مغادرة الحكومة.
نداء تونس
علمت "الشروق" أنّه من غير المستبعد أن يصدر حزب نداء تونس قرارات هيكلية وقيادية هامة في أعقاب حالة الانفلات التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا. وبحسب نفس المصادر فإنّ روح القرارات ستكون مستمدة من وجهة نظر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الرئيس الشرفي والمؤسس للنداء والذي بادر مؤخرا بعقد جلسات مع عدد من قيادات نداء تونس منهم محند القروي الشابي وسلمى اللومي الرقيق وسناء مخلوف.
حركة النهضة
افتتح الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فعاليات الندوة الدورية للكتاب العامين المحليين، والتي كان في جدول أعمالها مناقشة العديد من التقارير والمسائل ذات الصلة بعمل المحليات تستمع فيها القيادة الى مشاغل الكتاب العامين المحليين ومقترحاتهم. ومن المنتظر أن تصدر على إثر الندوة توصيات هامة لتعزيز العمل المحلي الذي أصبح يحظى باهتمام كبير ويحتل موقعا هاما في المنظومة القيادية للحركة.
حزب المبادرة
يشرف السيد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة على اجتماع عام بإطارات الحزب الجهوية بولاية بن عروس، وذلك بفوشانة (المغيرة) قاعة روتان، الأحد 24 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا.
حزب المسار
أكّد وزير الفلاحة والعضو القيادي في حزب المسار الاجتماعي سمير الطيب أنّه لا صحة لما يروج من أخبار حول نية عدد من القياديين في المسار مغادرة الحكومة.
نداء تونس
علمت "الشروق" أنّه من غير المستبعد أن يصدر حزب نداء تونس قرارات هيكلية وقيادية هامة في أعقاب حالة الانفلات التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا. وبحسب نفس المصادر فإنّ روح القرارات ستكون مستمدة من وجهة نظر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الرئيس الشرفي والمؤسس للنداء والذي بادر مؤخرا بعقد جلسات مع عدد من قيادات نداء تونس منهم محند القروي الشابي وسلمى اللومي الرقيق وسناء مخلوف.
حركة النهضة
افتتح الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فعاليات الندوة الدورية للكتاب العامين المحليين، والتي كان في جدول أعمالها مناقشة العديد من التقارير والمسائل ذات الصلة بعمل المحليات تستمع فيها القيادة الى مشاغل الكتاب العامين المحليين ومقترحاتهم. ومن المنتظر أن تصدر على إثر الندوة توصيات هامة لتعزيز العمل المحلي الذي أصبح يحظى باهتمام كبير ويحتل موقعا هاما في المنظومة القيادية للحركة.
حزب المبادرة
يشرف السيد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة على اجتماع عام بإطارات الحزب الجهوية بولاية بن عروس، وذلك بفوشانة (المغيرة) قاعة روتان، الأحد 24 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017