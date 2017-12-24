أخبار الأحزاب

حزب المسار

أكّد وزير الفلاحة والعضو القيادي في حزب المسار الاجتماعي سمير الطيب أنّه لا صحة لما يروج من أخبار حول نية عدد من القياديين في المسار مغادرة الحكومة.

نداء تونس

علمت "الشروق" أنّه من غير المستبعد أن يصدر حزب نداء تونس قرارات هيكلية وقيادية هامة في أعقاب حالة الانفلات التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا. وبحسب نفس المصادر فإنّ روح القرارات ستكون مستمدة من وجهة نظر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الرئيس الشرفي والمؤسس للنداء والذي بادر مؤخرا بعقد جلسات مع عدد من قيادات نداء تونس منهم محند القروي الشابي وسلمى اللومي الرقيق وسناء مخلوف.

حركة النهضة

افتتح الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فعاليات الندوة الدورية للكتاب العامين المحليين، والتي كان في جدول أعمالها مناقشة العديد من التقارير والمسائل ذات الصلة بعمل المحليات تستمع فيها القيادة الى مشاغل الكتاب العامين المحليين ومقترحاتهم. ومن المنتظر أن تصدر على إثر الندوة توصيات هامة لتعزيز العمل المحلي الذي أصبح يحظى باهتمام كبير ويحتل موقعا هاما في المنظومة القيادية للحركة.

حزب المبادرة

يشرف السيد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة على اجتماع عام بإطارات الحزب الجهوية بولاية بن عروس، وذلك بفوشانة (المغيرة) قاعة روتان، الأحد 24 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا.