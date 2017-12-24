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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

حزب المسار

أكّد وزير الفلاحة والعضو القيادي في حزب المسار الاجتماعي سمير الطيب أنّه لا صحة لما يروج من أخبار حول نية عدد من القياديين في المسار مغادرة الحكومة.

نداء تونس

علمت "الشروق" أنّه من غير المستبعد أن يصدر حزب نداء تونس قرارات هيكلية وقيادية هامة في أعقاب حالة الانفلات التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا. وبحسب نفس المصادر فإنّ روح القرارات ستكون مستمدة من وجهة نظر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الرئيس الشرفي والمؤسس للنداء والذي بادر مؤخرا بعقد جلسات مع عدد من قيادات نداء تونس منهم محند القروي الشابي وسلمى اللومي الرقيق وسناء مخلوف.

حركة النهضة

افتتح الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فعاليات الندوة الدورية للكتاب العامين المحليين، والتي كان في جدول أعمالها مناقشة العديد من التقارير والمسائل ذات الصلة بعمل المحليات تستمع فيها القيادة الى مشاغل الكتاب العامين المحليين ومقترحاتهم. ومن المنتظر أن تصدر على إثر الندوة توصيات هامة لتعزيز العمل المحلي الذي أصبح يحظى باهتمام كبير ويحتل موقعا هاما في المنظومة القيادية للحركة.

حزب المبادرة

يشرف السيد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة على اجتماع عام بإطارات الحزب الجهوية بولاية بن عروس، وذلك بفوشانة (المغيرة) قاعة روتان، الأحد 24 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا.

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

حزب المسار

أكّد وزير الفلاحة والعضو القيادي في حزب المسار الاجتماعي سمير الطيب أنّه لا صحة لما يروج من أخبار حول نية عدد من القياديين في المسار مغادرة الحكومة.

نداء تونس

علمت "الشروق" أنّه من غير المستبعد أن يصدر حزب نداء تونس قرارات هيكلية وقيادية هامة في أعقاب حالة الانفلات التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا. وبحسب نفس المصادر فإنّ روح القرارات ستكون مستمدة من وجهة نظر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الرئيس الشرفي والمؤسس للنداء والذي بادر مؤخرا بعقد جلسات مع عدد من قيادات نداء تونس منهم محند القروي الشابي وسلمى اللومي الرقيق وسناء مخلوف.

حركة النهضة

افتتح الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فعاليات الندوة الدورية للكتاب العامين المحليين، والتي كان في جدول أعمالها مناقشة العديد من التقارير والمسائل ذات الصلة بعمل المحليات تستمع فيها القيادة الى مشاغل الكتاب العامين المحليين ومقترحاتهم. ومن المنتظر أن تصدر على إثر الندوة توصيات هامة لتعزيز العمل المحلي الذي أصبح يحظى باهتمام كبير ويحتل موقعا هاما في المنظومة القيادية للحركة.

حزب المبادرة

يشرف السيد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة على اجتماع عام بإطارات الحزب الجهوية بولاية بن عروس، وذلك بفوشانة (المغيرة) قاعة روتان، الأحد 24 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا.

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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
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يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
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تعزية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
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وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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