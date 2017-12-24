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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا
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الأولى
اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا
24 ديسمبر 2017 | 08:48

ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، أن شرطة نبراسكا في الولايات المتحدة أعلنت إن رجال الأمن احتجزوا زوجين مسنين بحوزتهما 27 كيلوجرامًا من الماريجوانا في شاحنة.

 وأضافت الشرطة أن الزوجين قالا إنهما كانا يعتزمان توزيع الماريجوانا على أفراد العائلة كهدايا بمناسبة عيد الميلاد.

 وذكر مكتب رئيس الشرطة، يورك كاونتي، في بيان صحفي، أنه جرى توجيه تهمة حيازة الماريجوانا بقصد توزيعها لباتريك جيرون، 83 عاما، وزوجته باربرا، 80 عاما.

والزوجان هما من بلدة كليرليك أوكس بولاية كاليفورنيا، واحتجزتهما الشرطة بعدما اشتمت رائحة نفاذة تنبعث من السيارة عند حاجز مروري قبل أيام.

 وقننت عدة ولايات أمريكية تعاطي الماريجوانا، لكن نبراسكا ليست من بينها، ولم يرد الزوجان على طلب للتعقيب على الحادثة، السبت.

وأقر باتريك جيرون بحيازة المخدر داخل السيارة بعد تفتيشها أثناء التوقف، وقالت الشرطة إنها عثرت على الكمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.

وقالت الشرطة إنها احتجزت باتريك جيرون في يورك كاونتي، الثلاثاء، قبل أن تفرج عنه بكفالة لم يتم الكشف عن قيمتها، وإن زوجته تلقت فقط أمرا بالمثول أمام القضاء.

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الأولى
اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا
24 ديسمبر 2017 | 08:48

ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، أن شرطة نبراسكا في الولايات المتحدة أعلنت إن رجال الأمن احتجزوا زوجين مسنين بحوزتهما 27 كيلوجرامًا من الماريجوانا في شاحنة.

 وأضافت الشرطة أن الزوجين قالا إنهما كانا يعتزمان توزيع الماريجوانا على أفراد العائلة كهدايا بمناسبة عيد الميلاد.

 وذكر مكتب رئيس الشرطة، يورك كاونتي، في بيان صحفي، أنه جرى توجيه تهمة حيازة الماريجوانا بقصد توزيعها لباتريك جيرون، 83 عاما، وزوجته باربرا، 80 عاما.

والزوجان هما من بلدة كليرليك أوكس بولاية كاليفورنيا، واحتجزتهما الشرطة بعدما اشتمت رائحة نفاذة تنبعث من السيارة عند حاجز مروري قبل أيام.

 وقننت عدة ولايات أمريكية تعاطي الماريجوانا، لكن نبراسكا ليست من بينها، ولم يرد الزوجان على طلب للتعقيب على الحادثة، السبت.

وأقر باتريك جيرون بحيازة المخدر داخل السيارة بعد تفتيشها أثناء التوقف، وقالت الشرطة إنها عثرت على الكمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.

وقالت الشرطة إنها احتجزت باتريك جيرون في يورك كاونتي، الثلاثاء، قبل أن تفرج عنه بكفالة لم يتم الكشف عن قيمتها، وإن زوجته تلقت فقط أمرا بالمثول أمام القضاء.

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