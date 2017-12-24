اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا

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23 ديسمبر 2017
ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، أن شرطة نبراسكا في الولايات المتحدة أعلنت إن رجال الأمن احتجزوا زوجين مسنين بحوزتهما 27 كيلوجرامًا من الماريجوانا في شاحنة.
وأضافت الشرطة أن الزوجين قالا إنهما كانا يعتزمان توزيع الماريجوانا على أفراد العائلة كهدايا بمناسبة عيد الميلاد.
وذكر مكتب رئيس الشرطة، يورك كاونتي، في بيان صحفي، أنه جرى توجيه تهمة حيازة الماريجوانا بقصد توزيعها لباتريك جيرون، 83 عاما، وزوجته باربرا، 80 عاما.
والزوجان هما من بلدة كليرليك أوكس بولاية كاليفورنيا، واحتجزتهما الشرطة بعدما اشتمت رائحة نفاذة تنبعث من السيارة عند حاجز مروري قبل أيام.
وقننت عدة ولايات أمريكية تعاطي الماريجوانا، لكن نبراسكا ليست من بينها، ولم يرد الزوجان على طلب للتعقيب على الحادثة، السبت.
وأقر باتريك جيرون بحيازة المخدر داخل السيارة بعد تفتيشها أثناء التوقف، وقالت الشرطة إنها عثرت على الكمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.
وقالت الشرطة إنها احتجزت باتريك جيرون في يورك كاونتي، الثلاثاء، قبل أن تفرج عنه بكفالة لم يتم الكشف عن قيمتها، وإن زوجته تلقت فقط أمرا بالمثول أمام القضاء.
ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، أن شرطة نبراسكا في الولايات المتحدة أعلنت إن رجال الأمن احتجزوا زوجين مسنين بحوزتهما 27 كيلوجرامًا من الماريجوانا في شاحنة.
وأضافت الشرطة أن الزوجين قالا إنهما كانا يعتزمان توزيع الماريجوانا على أفراد العائلة كهدايا بمناسبة عيد الميلاد.
وذكر مكتب رئيس الشرطة، يورك كاونتي، في بيان صحفي، أنه جرى توجيه تهمة حيازة الماريجوانا بقصد توزيعها لباتريك جيرون، 83 عاما، وزوجته باربرا، 80 عاما.
والزوجان هما من بلدة كليرليك أوكس بولاية كاليفورنيا، واحتجزتهما الشرطة بعدما اشتمت رائحة نفاذة تنبعث من السيارة عند حاجز مروري قبل أيام.
وقننت عدة ولايات أمريكية تعاطي الماريجوانا، لكن نبراسكا ليست من بينها، ولم يرد الزوجان على طلب للتعقيب على الحادثة، السبت.
وأقر باتريك جيرون بحيازة المخدر داخل السيارة بعد تفتيشها أثناء التوقف، وقالت الشرطة إنها عثرت على الكمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.
وقالت الشرطة إنها احتجزت باتريك جيرون في يورك كاونتي، الثلاثاء، قبل أن تفرج عنه بكفالة لم يتم الكشف عن قيمتها، وإن زوجته تلقت فقط أمرا بالمثول أمام القضاء.
-
10:33بطولة انقلترا: هدف في الدقيقة الأخيرة يبعد يونايتد أكثر عن القمة
24 ديسمبر 2017
-
10:22مصر: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 بهجوم في الجيزة
24 ديسمبر 2017
-
09:26وزير التعليم النمساوي: على المدرسات عدم ارتداء الحجاب
24 ديسمبر 2017
-
09:01اكتشاف غريب قرب برج إيفل
24 ديسمبر 2017
-
08:48اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا
24 ديسمبر 2017
-
08:41كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"
24 ديسمبر 2017
-
00:20صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي!
24 ديسمبر 2017
-
23:45في الكلاسيكو: ميسي يهزم ريال مدريد بدون "حذائه" !
23 ديسمبر 2017
-
23:34الفلبين: حصيلة ضحايا عاصفة "تيمبن" تقترب من 200 قتيل
23 ديسمبر 2017
-
23:10فنزويلا تطرد سفير البرازيل والقائم بالأعمال الكندي
23 ديسمبر 2017
-
22:53بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة: نتائج الجولة الثامنة
23 ديسمبر 2017
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017