من ذكريات مناضل وطني (12):محمد الكيلاني:أوّل تمـــاسّ مع عــــالـم السياســـة

في تلك المرحلة من الدراسة بمعهد نابل كنت أناقش أستاذي أحيانا واطرح الأسئلة عليه منها الفرق بين الاشتراكية التونسية والاشتراكية في الاتحاد السوفياتي لم يكن يجيبني في بعض الأحيان لكن كنت ابحث عمن يعرف أكثر وخاصة الفرق بين الاشتراكية الدستورية والاشتراكية السوفياتية.

كانت تلك بداية البحث ومحاولة الفهم. وعلمت ان هناك توجهات أخرى في العالم وملفات أخرى أنا في حاجة إلى معرفتها كذلك حرب الأيام الستة 1967 طرحت نقاط استفهام كبيرة جدا فيما يتعلق باليهود والقضية الفلسطينية وثالثا القومية العربية كل تلك الأمور تحولت إلى مواضيع للتفكير والنقاش مع الشباب للحصول إلى قناعة ومعرفة.

كان البيان الذي وزع في المبيت التلمذي اول نقطة تماس مع عالم السياسية والثاني مع محاكمة لزهر الشرايطي. ومن الطرف التي اذكرها انه كان لدينا راديو وحيد لدى عطار القرية.وكان يفتح الجهاز وكنا نتابع الأخبار. ومن خلال ذلك الراديو تابعنا المحاكمة كان أهل القرية كبارا وصغارا يتجمعون أمام تلك العطرية وسمعنا القاضي عبد العزيز العكرمي عندما سأل المتهمين «إذا لقيتم مقاومة في قصر قرطاج ماذا كنتم ستفعلون» فأجابه «يقصف القصر بمن فيه».

تلك الكلمة كان لها أثر كبير وأقنعتني بشكل كلي أن هؤلاء يريدون أن يقوموا بانقلاب لأنفسهم لأنه ليس لديهم خوف على الناس لذلك كانوا سيقصفون القصر بمن فيه. كما كنا ننظر إلى الرئيس كرئيس دولة نحترمه ونقدره لأنه أولا وأخيرا هو من علمنا وأخرجنا من الفقر لذلك ننظر إليه بعين التقدير وهذا المتهم قدم للانقلاب عليه وبالتالي لا يمكن أن يكون إلا خائنا وكان ذلك التفاعل التلقائي الأولي الذي حصل مع محاكمة المؤامرة.

وفي تلك المرحلة كان هناك قيم في المعهد اختفى فجأة بعد توزيع المنشور في المبيت.و قد يكون هو من قام بالفعلة أو انه تم اعتقاله لكن الأكيد انه لم يظهر منذ ذلك اليوم.

وفي تلك السنة حصلت طرفة أخرى وهي ان الأستاذ جيراردين تمسك بأن الفرض النهائي في الحساب سيكون حول الهندسة الفضائية وبالتالي أصر على ان أركز فقط على ذلك المحور لكن للأسف كان الامتحان حول الهندسة التحليلية وبالرغم من المفاجأة عملت على أن لا ارسب وان أمر على الأقل إلى دورة التدارك في سبتمبر وبالفعل حصل ذلك لان مادة الرياضيات كانت ضارب 5.

قضيت تلك الصائفة في المراجعة وكان أستاذي يشعر بالمسؤولية تجاه ما حصل وكان يمر على كوخنا ليتفقدني ثم نصح سليم التلاتلي بأن يدعوني إلى بيته لنراجع معا. وبالفعل انتقلت منذ شهر أوت إلى بيته وكانت والدته رحمها الله تعاملني كابن لها وحرصت على تشجيعي لكي لا أرسب حتى أنها كانت أكثر حرصا عليا من حرصها على ابنها وكنت في المقابل أخجل من مغادرة دروسي للترفيه عن نفسي إلا عند غيابها.

وفي دورة التدارك تمكنت من اجتياز الامتحان وتحصلت على معدل 17 في الرياضيات وكان أعلى معدل في المعهد.