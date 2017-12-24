من ذكريات مناضل وطني (12):محمد الكيلاني:أوّل تمـــاسّ مع عــــالـم السياســـة

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24 ديسمبر 2017
في تلك المرحلة من الدراسة بمعهد نابل كنت أناقش أستاذي أحيانا واطرح الأسئلة عليه منها الفرق بين الاشتراكية التونسية والاشتراكية في الاتحاد السوفياتي لم يكن يجيبني في بعض الأحيان لكن كنت ابحث عمن يعرف أكثر وخاصة الفرق بين الاشتراكية الدستورية والاشتراكية السوفياتية.
كانت تلك بداية البحث ومحاولة الفهم. وعلمت ان هناك توجهات أخرى في العالم وملفات أخرى أنا في حاجة إلى معرفتها كذلك حرب الأيام الستة 1967 طرحت نقاط استفهام كبيرة جدا فيما يتعلق باليهود والقضية الفلسطينية وثالثا القومية العربية كل تلك الأمور تحولت إلى مواضيع للتفكير والنقاش مع الشباب للحصول إلى قناعة ومعرفة.
كان البيان الذي وزع في المبيت التلمذي اول نقطة تماس مع عالم السياسية والثاني مع محاكمة لزهر الشرايطي. ومن الطرف التي اذكرها انه كان لدينا راديو وحيد لدى عطار القرية.وكان يفتح الجهاز وكنا نتابع الأخبار. ومن خلال ذلك الراديو تابعنا المحاكمة كان أهل القرية كبارا وصغارا يتجمعون أمام تلك العطرية وسمعنا القاضي عبد العزيز العكرمي عندما سأل المتهمين «إذا لقيتم مقاومة في قصر قرطاج ماذا كنتم ستفعلون» فأجابه «يقصف القصر بمن فيه».
تلك الكلمة كان لها أثر كبير وأقنعتني بشكل كلي أن هؤلاء يريدون أن يقوموا بانقلاب لأنفسهم لأنه ليس لديهم خوف على الناس لذلك كانوا سيقصفون القصر بمن فيه. كما كنا ننظر إلى الرئيس كرئيس دولة نحترمه ونقدره لأنه أولا وأخيرا هو من علمنا وأخرجنا من الفقر لذلك ننظر إليه بعين التقدير وهذا المتهم قدم للانقلاب عليه وبالتالي لا يمكن أن يكون إلا خائنا وكان ذلك التفاعل التلقائي الأولي الذي حصل مع محاكمة المؤامرة.
وفي تلك المرحلة كان هناك قيم في المعهد اختفى فجأة بعد توزيع المنشور في المبيت.و قد يكون هو من قام بالفعلة أو انه تم اعتقاله لكن الأكيد انه لم يظهر منذ ذلك اليوم.
وفي تلك السنة حصلت طرفة أخرى وهي ان الأستاذ جيراردين تمسك بأن الفرض النهائي في الحساب سيكون حول الهندسة الفضائية وبالتالي أصر على ان أركز فقط على ذلك المحور لكن للأسف كان الامتحان حول الهندسة التحليلية وبالرغم من المفاجأة عملت على أن لا ارسب وان أمر على الأقل إلى دورة التدارك في سبتمبر وبالفعل حصل ذلك لان مادة الرياضيات كانت ضارب 5.
قضيت تلك الصائفة في المراجعة وكان أستاذي يشعر بالمسؤولية تجاه ما حصل وكان يمر على كوخنا ليتفقدني ثم نصح سليم التلاتلي بأن يدعوني إلى بيته لنراجع معا. وبالفعل انتقلت منذ شهر أوت إلى بيته وكانت والدته رحمها الله تعاملني كابن لها وحرصت على تشجيعي لكي لا أرسب حتى أنها كانت أكثر حرصا عليا من حرصها على ابنها وكنت في المقابل أخجل من مغادرة دروسي للترفيه عن نفسي إلا عند غيابها.
وفي دورة التدارك تمكنت من اجتياز الامتحان وتحصلت على معدل 17 في الرياضيات وكان أعلى معدل في المعهد.
في تلك المرحلة من الدراسة بمعهد نابل كنت أناقش أستاذي أحيانا واطرح الأسئلة عليه منها الفرق بين الاشتراكية التونسية والاشتراكية في الاتحاد السوفياتي لم يكن يجيبني في بعض الأحيان لكن كنت ابحث عمن يعرف أكثر وخاصة الفرق بين الاشتراكية الدستورية والاشتراكية السوفياتية.
كانت تلك بداية البحث ومحاولة الفهم. وعلمت ان هناك توجهات أخرى في العالم وملفات أخرى أنا في حاجة إلى معرفتها كذلك حرب الأيام الستة 1967 طرحت نقاط استفهام كبيرة جدا فيما يتعلق باليهود والقضية الفلسطينية وثالثا القومية العربية كل تلك الأمور تحولت إلى مواضيع للتفكير والنقاش مع الشباب للحصول إلى قناعة ومعرفة.
كان البيان الذي وزع في المبيت التلمذي اول نقطة تماس مع عالم السياسية والثاني مع محاكمة لزهر الشرايطي. ومن الطرف التي اذكرها انه كان لدينا راديو وحيد لدى عطار القرية.وكان يفتح الجهاز وكنا نتابع الأخبار. ومن خلال ذلك الراديو تابعنا المحاكمة كان أهل القرية كبارا وصغارا يتجمعون أمام تلك العطرية وسمعنا القاضي عبد العزيز العكرمي عندما سأل المتهمين «إذا لقيتم مقاومة في قصر قرطاج ماذا كنتم ستفعلون» فأجابه «يقصف القصر بمن فيه».
تلك الكلمة كان لها أثر كبير وأقنعتني بشكل كلي أن هؤلاء يريدون أن يقوموا بانقلاب لأنفسهم لأنه ليس لديهم خوف على الناس لذلك كانوا سيقصفون القصر بمن فيه. كما كنا ننظر إلى الرئيس كرئيس دولة نحترمه ونقدره لأنه أولا وأخيرا هو من علمنا وأخرجنا من الفقر لذلك ننظر إليه بعين التقدير وهذا المتهم قدم للانقلاب عليه وبالتالي لا يمكن أن يكون إلا خائنا وكان ذلك التفاعل التلقائي الأولي الذي حصل مع محاكمة المؤامرة.
وفي تلك المرحلة كان هناك قيم في المعهد اختفى فجأة بعد توزيع المنشور في المبيت.و قد يكون هو من قام بالفعلة أو انه تم اعتقاله لكن الأكيد انه لم يظهر منذ ذلك اليوم.
وفي تلك السنة حصلت طرفة أخرى وهي ان الأستاذ جيراردين تمسك بأن الفرض النهائي في الحساب سيكون حول الهندسة الفضائية وبالتالي أصر على ان أركز فقط على ذلك المحور لكن للأسف كان الامتحان حول الهندسة التحليلية وبالرغم من المفاجأة عملت على أن لا ارسب وان أمر على الأقل إلى دورة التدارك في سبتمبر وبالفعل حصل ذلك لان مادة الرياضيات كانت ضارب 5.
قضيت تلك الصائفة في المراجعة وكان أستاذي يشعر بالمسؤولية تجاه ما حصل وكان يمر على كوخنا ليتفقدني ثم نصح سليم التلاتلي بأن يدعوني إلى بيته لنراجع معا. وبالفعل انتقلت منذ شهر أوت إلى بيته وكانت والدته رحمها الله تعاملني كابن لها وحرصت على تشجيعي لكي لا أرسب حتى أنها كانت أكثر حرصا عليا من حرصها على ابنها وكنت في المقابل أخجل من مغادرة دروسي للترفيه عن نفسي إلا عند غيابها.
وفي دورة التدارك تمكنت من اجتياز الامتحان وتحصلت على معدل 17 في الرياضيات وكان أعلى معدل في المعهد.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017