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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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أولا وأخيرا:هرمنا من أجل هذه الديمقراطية
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
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السياسي
أولا وأخيرا:هرمنا من أجل هذه الديمقراطية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

لماذا يا هذا كل هذا الغليان والمغالاة في التذمّر والتشكي من غلاء الأسعار والحال ان أرخص بضاعة في الأسواق الثورية المفتوحة ليلا نهارا للشعب الكريم هو معجون الديمقراطية التي اسقطنا من أجلها السماء على رؤوسنا احتجاجات واعتصامات وصدامات واضرابات واضطرابات واستشهادا وحرقا ونهبا وقطعا للطرقات وتنديدا ووعيدا وتصعيدا وغلقا للمؤسسات بمفتاح «ديقاج» السحري الى ان أفرغناها من أهلها وحولناها الى منتجعات للراحة والاستجمام وجبر الضرر للاتباع من المكسورة خواطرهم من جراء التزحلق على جليد الجمود الأبدي.

كيف نقيم الدنيا ولا نرضى بإقعادها الا على كف قرد او ذيل كلب مهجن لمجرد ان الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا أفضت الى فوز العياري بمقعد في البرلمان بأقل من ثلاثمائة صوت وننسى ان داعمه ومسانده الرسمي الدكتور المرزوقي تحصل على كرسي الرئاسة بأقل من مائتي صوت في المجلس التأسيسي. فهل ثمة اليوم في الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية أرخص من معجون الديمقراطية بالحرية والكرامة. ولكن يبقى السؤال مشروعا.
كيف يكون سعر المقعد في البرلمان أغلى من سعر كرسي الرئاسة من حيث عدد الأصوات كعملة وعمالة.
ولا تنسى يا طويل العمر ان المقعد الجديد في البرلمان مستورد من الخارج وكرسي الرئاسة من المنتوج المحلي وان الأصوات في الانتخابات الثورية تماما كالدينار التونسي في أسواق الصرف في الخارج فما بالك بها إن كانت مضروبة مزيفة مدلسة أو في أسواق المقايضة باللمجات والشوكوتوم والشغل في الحضيرة وتمويل البرويطة «حكومة ادّز وشعيب يعيط»: هرمنا من اجل هذه الديمقراطية.

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا:هرمنا من أجل هذه الديمقراطية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

لماذا يا هذا كل هذا الغليان والمغالاة في التذمّر والتشكي من غلاء الأسعار والحال ان أرخص بضاعة في الأسواق الثورية المفتوحة ليلا نهارا للشعب الكريم هو معجون الديمقراطية التي اسقطنا من أجلها السماء على رؤوسنا احتجاجات واعتصامات وصدامات واضرابات واضطرابات واستشهادا وحرقا ونهبا وقطعا للطرقات وتنديدا ووعيدا وتصعيدا وغلقا للمؤسسات بمفتاح «ديقاج» السحري الى ان أفرغناها من أهلها وحولناها الى منتجعات للراحة والاستجمام وجبر الضرر للاتباع من المكسورة خواطرهم من جراء التزحلق على جليد الجمود الأبدي.

كيف نقيم الدنيا ولا نرضى بإقعادها الا على كف قرد او ذيل كلب مهجن لمجرد ان الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا أفضت الى فوز العياري بمقعد في البرلمان بأقل من ثلاثمائة صوت وننسى ان داعمه ومسانده الرسمي الدكتور المرزوقي تحصل على كرسي الرئاسة بأقل من مائتي صوت في المجلس التأسيسي. فهل ثمة اليوم في الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية أرخص من معجون الديمقراطية بالحرية والكرامة. ولكن يبقى السؤال مشروعا.
كيف يكون سعر المقعد في البرلمان أغلى من سعر كرسي الرئاسة من حيث عدد الأصوات كعملة وعمالة.
ولا تنسى يا طويل العمر ان المقعد الجديد في البرلمان مستورد من الخارج وكرسي الرئاسة من المنتوج المحلي وان الأصوات في الانتخابات الثورية تماما كالدينار التونسي في أسواق الصرف في الخارج فما بالك بها إن كانت مضروبة مزيفة مدلسة أو في أسواق المقايضة باللمجات والشوكوتوم والشغل في الحضيرة وتمويل البرويطة «حكومة ادّز وشعيب يعيط»: هرمنا من اجل هذه الديمقراطية.

بقلم: مسعود الكوكي
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الغنوشي في افتتاح الندوة السنوية للنهضة:متمسّكون بمواصلة مسار الثورة حتى نُحقّق كلّ استحقاقاتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
المزيد >>
يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
المزيد >>
تعزية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
المزيد >>
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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