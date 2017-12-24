أولا وأخيرا:هرمنا من أجل هذه الديمقراطية

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لماذا يا هذا كل هذا الغليان والمغالاة في التذمّر والتشكي من غلاء الأسعار والحال ان أرخص بضاعة في الأسواق الثورية المفتوحة ليلا نهارا للشعب الكريم هو معجون الديمقراطية التي اسقطنا من أجلها السماء على رؤوسنا احتجاجات واعتصامات وصدامات واضرابات واضطرابات واستشهادا وحرقا ونهبا وقطعا للطرقات وتنديدا ووعيدا وتصعيدا وغلقا للمؤسسات بمفتاح «ديقاج» السحري الى ان أفرغناها من أهلها وحولناها الى منتجعات للراحة والاستجمام وجبر الضرر للاتباع من المكسورة خواطرهم من جراء التزحلق على جليد الجمود الأبدي.
كيف نقيم الدنيا ولا نرضى بإقعادها الا على كف قرد او ذيل كلب مهجن لمجرد ان الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا أفضت الى فوز العياري بمقعد في البرلمان بأقل من ثلاثمائة صوت وننسى ان داعمه ومسانده الرسمي الدكتور المرزوقي تحصل على كرسي الرئاسة بأقل من مائتي صوت في المجلس التأسيسي. فهل ثمة اليوم في الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية أرخص من معجون الديمقراطية بالحرية والكرامة. ولكن يبقى السؤال مشروعا.
كيف يكون سعر المقعد في البرلمان أغلى من سعر كرسي الرئاسة من حيث عدد الأصوات كعملة وعمالة.
ولا تنسى يا طويل العمر ان المقعد الجديد في البرلمان مستورد من الخارج وكرسي الرئاسة من المنتوج المحلي وان الأصوات في الانتخابات الثورية تماما كالدينار التونسي في أسواق الصرف في الخارج فما بالك بها إن كانت مضروبة مزيفة مدلسة أو في أسواق المقايضة باللمجات والشوكوتوم والشغل في الحضيرة وتمويل البرويطة «حكومة ادّز وشعيب يعيط»: هرمنا من اجل هذه الديمقراطية.
لماذا يا هذا كل هذا الغليان والمغالاة في التذمّر والتشكي من غلاء الأسعار والحال ان أرخص بضاعة في الأسواق الثورية المفتوحة ليلا نهارا للشعب الكريم هو معجون الديمقراطية التي اسقطنا من أجلها السماء على رؤوسنا احتجاجات واعتصامات وصدامات واضرابات واضطرابات واستشهادا وحرقا ونهبا وقطعا للطرقات وتنديدا ووعيدا وتصعيدا وغلقا للمؤسسات بمفتاح «ديقاج» السحري الى ان أفرغناها من أهلها وحولناها الى منتجعات للراحة والاستجمام وجبر الضرر للاتباع من المكسورة خواطرهم من جراء التزحلق على جليد الجمود الأبدي.
كيف نقيم الدنيا ولا نرضى بإقعادها الا على كف قرد او ذيل كلب مهجن لمجرد ان الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا أفضت الى فوز العياري بمقعد في البرلمان بأقل من ثلاثمائة صوت وننسى ان داعمه ومسانده الرسمي الدكتور المرزوقي تحصل على كرسي الرئاسة بأقل من مائتي صوت في المجلس التأسيسي. فهل ثمة اليوم في الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية أرخص من معجون الديمقراطية بالحرية والكرامة. ولكن يبقى السؤال مشروعا.
كيف يكون سعر المقعد في البرلمان أغلى من سعر كرسي الرئاسة من حيث عدد الأصوات كعملة وعمالة.
ولا تنسى يا طويل العمر ان المقعد الجديد في البرلمان مستورد من الخارج وكرسي الرئاسة من المنتوج المحلي وان الأصوات في الانتخابات الثورية تماما كالدينار التونسي في أسواق الصرف في الخارج فما بالك بها إن كانت مضروبة مزيفة مدلسة أو في أسواق المقايضة باللمجات والشوكوتوم والشغل في الحضيرة وتمويل البرويطة «حكومة ادّز وشعيب يعيط»: هرمنا من اجل هذه الديمقراطية.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017