أولا وأخيرا:هرمنا من أجل هذه الديمقراطية

لماذا يا هذا كل هذا الغليان والمغالاة في التذمّر والتشكي من غلاء الأسعار والحال ان أرخص بضاعة في الأسواق الثورية المفتوحة ليلا نهارا للشعب الكريم هو معجون الديمقراطية التي اسقطنا من أجلها السماء على رؤوسنا احتجاجات واعتصامات وصدامات واضرابات واضطرابات واستشهادا وحرقا ونهبا وقطعا للطرقات وتنديدا ووعيدا وتصعيدا وغلقا للمؤسسات بمفتاح «ديقاج» السحري الى ان أفرغناها من أهلها وحولناها الى منتجعات للراحة والاستجمام وجبر الضرر للاتباع من المكسورة خواطرهم من جراء التزحلق على جليد الجمود الأبدي.

كيف نقيم الدنيا ولا نرضى بإقعادها الا على كف قرد او ذيل كلب مهجن لمجرد ان الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا أفضت الى فوز العياري بمقعد في البرلمان بأقل من ثلاثمائة صوت وننسى ان داعمه ومسانده الرسمي الدكتور المرزوقي تحصل على كرسي الرئاسة بأقل من مائتي صوت في المجلس التأسيسي. فهل ثمة اليوم في الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية أرخص من معجون الديمقراطية بالحرية والكرامة. ولكن يبقى السؤال مشروعا.

كيف يكون سعر المقعد في البرلمان أغلى من سعر كرسي الرئاسة من حيث عدد الأصوات كعملة وعمالة.

ولا تنسى يا طويل العمر ان المقعد الجديد في البرلمان مستورد من الخارج وكرسي الرئاسة من المنتوج المحلي وان الأصوات في الانتخابات الثورية تماما كالدينار التونسي في أسواق الصرف في الخارج فما بالك بها إن كانت مضروبة مزيفة مدلسة أو في أسواق المقايضة باللمجات والشوكوتوم والشغل في الحضيرة وتمويل البرويطة «حكومة ادّز وشعيب يعيط»: هرمنا من اجل هذه الديمقراطية.

بقلم: مسعود الكوكي