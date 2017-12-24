وفق مجلة «جون أفريك»:«لوبيات» تتحكم في المشهد السياسي التونسي

تشخيص الفعل السياسي في تونس في مستوى مساراته و مراكز الثقل فيه يخضع الى مقاربة تُقسّم المشهد السياسي التونسي الى «واجهة « يظهر فيها بعض الشخوص في مظهر الشخصيات الرئيسية التي تدير اللعبة , في حين تختفي شخوص أخرى «خلف الستار» وتُحكم قبضتها على كل الجزئيات وتحدد كل التوجهات .

تونس ـ الشروق

بين الظاهر في المشهد السياسي والباطن تختفي الشخصيات التي تلعب دور « الوسيط» و تتمتع بنفوذها , تجمّعت لتشكل «لوبيات « منهم من يُعلن انتماءه بشكل واضح ومنهم من لا انتماء له سوى مصلحة شخصية يسعى الى الحفاظ عليها بربط شبكة من العلاقات التي تمتد الى كل الاحزاب وكل مراكز القرار ..ظاهرة سيطرة «اللوبيات « على المشهد السياسي اصبحت لافتة للنظرومحل اهتمام كبير من قبل المتابعين للحركة السياسية في تونس ,وآخر ما كُتب في هذا السياق ملف طرحته مجلة «جون أفريك»، تطرقت فيه إلى الحديث عن موضوع «اللوبيات» في تونس وابراز الوسطاء والشخصيات المؤثّرة في المشهد السياسي من خلال تموقعها في لوبيات لها امتدادات داخلية و دولية .

الملف المنشور في المجلة اعتبر ان ما يتم توصيفه ب «الوسطاء « ليسوا دائما في مراكز عليا في السلطة. لكنهم يؤثرون في الحياة السياسية من خلال مواقعهم، وشبكة علاقاتهم واقربائهم .. وذكرت عددا من الشخصيات التي تختلف انتماءاتها واختصاصاتها واعتبرت انها من اكثر الشخصيات المؤثرة في الواقع التونسي واصفة اياها بأنها تشكّل لوبيات يختلف تموقعها لكنها تلتقي في القدرة على التأثير والتغيير .

من الشخصيات التي ذكرتها مجلة «جون افريك « آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي محمد الغرياني، وقالت انه «عرف بأنه عرّاب التقاربات السياسية وقام بشكل خاص بفتح قنوات الحوار بين بن علي والإسلاميين»...اضافة الى رئيس جامعة وكالات الأسفار محمد علي التومي، الذي يضم وفق المجلة شبكة علاقات هامة يعمل علی استغلالها لتطوير شبكات حزب البديل المنخرط حديثا في المشهد السياسي.

كما ذكرت المجلة رياض بن فضل المسؤول عن الإشهار و مدير النشر للنسخة العربية الشهرية من «لوموند ديبلوماتيك»، ومؤسس القطب الديمقراطي الحداثي المنضم سنة 2013، إلی الجبهة الشعبية بصفته مكلفا بالاتصال في حملة الناطق الرسمي بإسمها حمّة الهمامي في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 ..اضافة الى رضوان المصمودي المنضم إلى حركة النهضة حديثا والذي يقيم في الولايات المتحدة منذ 30 سنة، ويعرف بأنه مهندس العلاقات بين الإدارة الأمريكية و حركة النهضة، ومؤسّس مركز دراسات «الإسلام والديمقراطية»، المموّل من الخارجية الأمريكية وهو صانع الزيارات واللقاءات التي أعطت قيادات النهضة صك القبول في الولايات المتحدة.

القائمة تضمنت ايضا رجل الاعمال رؤوف الخماسي واعتبرت المجلة أنه يعتبر من الراعين الأساسيين للتوافق الإسلامي الدستوري . كما مكنه مركزه داخل الحزب من تحريك خيوط اللعبة داخل نداء تونس فتمكن من إزاحة بعض المؤسسين علی غرار رضا بلحاج وتعويضهم برجالات بن علي من أمثال عادل الجربوعي كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج في حكومة يوسف الشاهد...اضافة الى برهان بسيس، الذي اعتبرته المجلة «خبيرا محنكا لا يخفي عرض خدماته بالمقابل، الآن يشغل خطّة مكلّف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس».

كما ذكرت المجلة المهندس والخبيرالاقتصادي الذي أدار العديد من المؤسسات المالية المنصف شيخ روحو واياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب والناطق الرسمي باسم الحكومة .