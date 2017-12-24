بعد رفضها منصب الأمينة العامة للاتحاد من أجل المتوسط :وداد بوشمــاوي تخلــــط أوراق انتخابـــات منظمـــة الأعـــراف

تونس - الشروق :

أثار أمس رفض وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لمنصب الأمينة العامة للاتحاد من اجل المتوسط نقاط استفهام و هناك من اتهمها بانها كانت وراء خسارة منصب اممي هام « الشروق « تنشر كواليس و اسرار جديدة عن اسباب رفض سيدة الاعمال وداد بوشماوي منصبا امميا وابرز ملفات الانتخابات القادمة للاعراف ...

قالت امس وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في تصريح خاص « للشروق « انها فعلا رفضت نهائيا الترشح لمنصب الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط و اعلمت وزير الخارجية بقرارها النهائي.

وعن سبب رفض هذا المنصب الاممي الهام قالت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف « للشروق « انها تعتقد ان تواجدها حاليا في تونس افضل من الترشح لاي منصب آخر مهما كانت قيمته و ان مهمتها الآن هي خدمة الاقتصاد التونسي الذي يحتاج الى تضافر كل الجهود للخروج من وضعه الحالي .

واستغربت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية اتهامها بأنها اساءت الى صورة تونس دوليا عندما رفضت الترشح لمنصب الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط مؤكدة انها اعلمت الجهات المعنية بقرارها رفض هذا الترشح مضيفة ان هناك أشخاصا آخرين يمكن ترشيحهم لهذا المنصب .

و علمت « الشروق « ان رفض وداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف هذا المنصب الأمني خلط اوراق الانتخابات التي سيجريها الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في جانفي 2018 حيث كان من المنتظر ترشيح احد رجال الاعمال النافذين والقريب من اصحاب القرار في القصبة و قرطاج و مونبليزير .

بعد اعلام وداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف بتقديم ملف ترشحها لمنصب اممي مقابل عدم الترشح مجددا لانتخابات منظمة الاعراف في جانفي 2018 تم التحضير لمرشح ثان و هو اقتصادي و يعتبر من ابرز رجال المال في تونس كما انه قام بوضع قائمة انتخابية تابعة له .

وحسب مصدر مطلع فإن رجل الاعمال قام بتمويل انتخابات عدد من الاتحادات الجهوية التي شهدت مواجهات و تجاوزات وصلت الى المحاكم كما هو الشأن بالنسبة لخلافات اتحاد الاعراف ببن عروس الذي استوجب فتح تحقيق ضد عدد من العناصر التي قامت بتجاوزات بسبب تدخل مرشح احد الاحزاب الحاكمة.

كما سيتم ايضا طرح عديد الملفات و خاصة الاقتصادية منها على طاولة الانتخابات القادمة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية كما سيتم التطرق الى التقريرين الأدبي والمالي للخمس سنوات الفارطة التي مرت على منظمة الاعراف.

متابعة : منى البوعزيزي