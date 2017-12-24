وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية

تونس(الشروق) ـ

اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد الوقيني ان الحرب على الفساد كلمة حق يراد بها باطل واتهم في تدوينة على صفحته على الفايس بوك ظهر اول امس رئيس الحكومة بان حربه على الفساد لها خلفيات شخصية كما اعتبر ان ظهوره على شبكة الفايس بوك وتقديم خطاب من خلالها هو مَس من هيبة الدولة وهدفه التسويق لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وجاءت تدوينة اللوقيني على خلفية ابطال المحكمة الادارية لقرارات مصادرة املاك بعض رجال الاعمال في اطار مكافحة الفساد.

ويذكر ان اللوقيني اقيل من ولاية قبلي رغم النجاحات التي حققها في الفترة الوجيزة التي ادار فيها الولاية حسب تقييم الناشطين في ولاية قبلي.

نورالدين بالطيب