الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
السياسي
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس(الشروق) ـ 
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد الوقيني ان الحرب على الفساد كلمة حق يراد بها باطل واتهم في تدوينة على صفحته على الفايس بوك ظهر اول امس رئيس الحكومة بان حربه على الفساد لها خلفيات شخصية كما اعتبر ان ظهوره على شبكة الفايس بوك وتقديم خطاب من خلالها هو مَس من هيبة الدولة وهدفه التسويق لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاءت تدوينة اللوقيني على خلفية ابطال المحكمة الادارية لقرارات مصادرة املاك بعض رجال الاعمال في اطار مكافحة الفساد.
ويذكر ان اللوقيني اقيل من ولاية قبلي رغم النجاحات التي حققها في الفترة الوجيزة التي ادار فيها الولاية حسب تقييم الناشطين في ولاية قبلي.

نورالدين بالطيب
تقرؤون أيضا
الغنوشي في افتتاح الندوة السنوية للنهضة:متمسّكون بمواصلة مسار الثورة حتى نُحقّق كلّ استحقاقاتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
المزيد >>
يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
المزيد >>
تعزية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
المزيد >>
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس(الشروق) ـ 
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد الوقيني ان الحرب على الفساد كلمة حق يراد بها باطل واتهم في تدوينة على صفحته على الفايس بوك ظهر اول امس رئيس الحكومة بان حربه على الفساد لها خلفيات شخصية كما اعتبر ان ظهوره على شبكة الفايس بوك وتقديم خطاب من خلالها هو مَس من هيبة الدولة وهدفه التسويق لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاءت تدوينة اللوقيني على خلفية ابطال المحكمة الادارية لقرارات مصادرة املاك بعض رجال الاعمال في اطار مكافحة الفساد.
ويذكر ان اللوقيني اقيل من ولاية قبلي رغم النجاحات التي حققها في الفترة الوجيزة التي ادار فيها الولاية حسب تقييم الناشطين في ولاية قبلي.

نورالدين بالطيب
تقرؤون أيضا
الغنوشي في افتتاح الندوة السنوية للنهضة:متمسّكون بمواصلة مسار الثورة حتى نُحقّق كلّ استحقاقاتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
المزيد >>
يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
المزيد >>
تعزية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
المزيد >>
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
﻿