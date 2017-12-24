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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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السياسي
تعزية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير الخارجية السيد خميس الجهيناوي. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة «الشروق» بأحر التعازي إلى السيد خميس الجهيناوي وإلى كافة عائلة الفقيد راجين من الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته وان يسكنه فراديس جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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السياسي
تعزية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير الخارجية السيد خميس الجهيناوي. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة «الشروق» بأحر التعازي إلى السيد خميس الجهيناوي وإلى كافة عائلة الفقيد راجين من الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته وان يسكنه فراديس جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
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صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
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وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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