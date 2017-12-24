يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان

صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية « واتهامات متبادلة... ثوابت تُميّز كل منافسة تتعلّق بحجز مقعد في البرلمان... توتّر تنقسم التقييمات حوله بين من يسلّط الضوء على الامتيازات المالية للنائب، ومن يعتبر ان الدافع الحقيقي لدخول البرلمان ما يتمتّع به النائب من نفوذ وسلطة .

تونس (الشروق) ـ

«النائب» مفهوم ينطوي على عديد الابعاد منها السياسي و «الوظيفي»... برز في السنوات الاخيرة كاحد اهم المفاهيم التي اثّثت واجهة المشهد السياسي خاصة بعد ان تغيّر النظام السياسي في تونس من نظام «رئاسي» تحوّل فيه النائب و البرلمان عموما الى ذراع تشريعي للسلطة التنفيذية يفتقر الى قوّة «الرفض» وهو ما جعل كل مكونات السلطة التنفيذية تكون اكثر بريقا من جميع مكونات هذه السلطة التشريعية .

نفوذ اوسع

تغيّرالنظام السياسي واعتماد «النظام البرلماني المعدّل « مكّن النائب من نفوذ اوسع بعد ان اصبح البرلمان في الفترة الفاصلة بين اواخر 2011 و اواخر 2014، وهو المجلس الوطني التاسيسي، تحوّل الى مركز السلطة خاصة وان التاسيسي حينها بيده الوظيفة التاسيسية (كتابة الدستور) والوظيفة التشريعية (المصادقة وكتابة القوانين ) والوظيفة الرقابية (مراقبة عمل الحكومة)... هذا التحوّل بقي جزءا منه في الفترة الحالية وبعد دخول فصول الدستور الجديد حيّز النفاذ، ولئن تقلّص نفوذ هذه المؤسسة نسبيّا الاّ انها مازالت تتمتع بثقل هام .

منحة

يدفع جزء كبير من الراي العام التونسي وخاصة بعض الاحكام الانطباعية الى ان الصراع و التسابق الى الدخول الى البرلمان وحجز مقعد داخله مردّه الامتيازات المالية التي يحظى بها النائب، في حين ان هذه الامتيازات يختلف تقييمها باختلاف زاوية النظر لها، فالامتيازات المالية للنائب وهي في حدود 3500 دينار اجمالا ( 900 دينار منحة سكن و 2600 منحة) تبدو مغرية جدا لبعض من تعتبر اجورهم ضعيفة مقارنة بهذا الرقم، في حين يعتبر هذا الرقم ضعيفا جدا في مقارنة ببعض الاجور التي كان بعض النواب يتمتعون بها قبل دخولهم للبرلمان خاصة منهم من كان يعمل ضمن مؤسسات دولية او بعض المحامين المعروفين الذين تقدّر مداخيلهم بالاف الدنانير .

السلطة

الامتيازات المالية لا تبدو مغرية جدا بالنسبة لبعض المتنفذين الراغبين في دخول البرلمان وهو ما يفترض البحث عن اغراءات اخرى لمعرفة دوافعهم الحقيقية لدخول البرلمان وفي هذا السياق تبرز عديد المعطيات الاخرى مثل النفوذ الذي يتمتع به النائب باعتبره سلطة وفي علاقة مباشرة وقوية بمراكز السلطة الاخرى وهو السبب المباشر الذي يمكنه تبريره التدافع الحاصل على مقاعد البرلمان... هذا النفوذ يمكّن النائب من البروز امّا ف محيطه المصغّر في علاقة بدائرته الانتخابية او حتى وطنيّا.

المقعد داخل البرلمان يمكّن النائب من التحوّل بسرعة قياسية الى شخصية وطنية لها بريق خاص يفوق حتى ما يحظى به الوزير من اهمية، فالسلطة الرقابية التي يتمتع بها النائب تمكّنه من مساءلة الوزير في جلسة عامة تُنقل على المباشر وهو ما يجعله في افضلية امام الراي العام التونسي حيث يظهر النائب بمظهر المدافع عن قضايا المواطن في حين يبدو الوزير في هذا المشهد مدافعا عن توجهات الحكومة التي تبدو للمواطن في معظم الاحيان غير عادلة.

ما يتمتّع به النائب من امتيازات مالية قد يبدو للبعض مغريا لكنه في الحقيقة ليس بحجم الاغراء الذي تُمثّله السلطة التي يتمتع بها النائب ونفوذه وثقله... وهو ما يمكن ان يُفسّر حدّة الصراعات التي تميّز الحملات الانتخابية تحضيرا للانتخابات التشريعية .

توزيع حسب المهن

يتوزع النواب حسب الوظيفة كالتالي : 34 محاميا، 24 استاذ تعليم ثانوي، 15 استاذا جامعيا، 14 مدير مؤسسة، 14 موظفا بالقطاع الخاص، 11 اطارا ساميا بالوظيفة العمومية ، 11 طبيبا، 10 متقاعدين، 9 معلم تعليم اساسي، 8 موظف عمومي، 7 اطار سام بالقطاع الخاص، 6 باحث جامعي، 5 طلبة، 5غير مصنفين، 5 مهندسين، 2 اطار بالوظيفة العمومية، 2 اطار سام، 2 ممثل جمعياتي 2 فلاح، مساعد اجتماعي، تاجر، صحفي، قاض، عامل يومي، مترجمة، مهندس معماري، خبير محاسب، فنان، عدل منفذ، محاسب، اطار بالقطاع الخاص، تقني سام، صيدلي .

سرحان الشيخاوي