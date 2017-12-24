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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"
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الأولى
كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"
24 ديسمبر 2017 | 08:41

اتهمت كوريا الشمالية وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، بإطلاق تصريحات "طائشة" حول برنامجها للأسلحة النووية، قائلة إن التقدم النووي لها لن يشكل أي تهديد ما لم تقوض مصالحها.

وقال وليامسون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إيفينن ستاندرد" الأسبوع الماضي إن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل "تهديدا كبيرا" و"خطرا حقيقيا" على بريطانيا، متعهدا بزيادة الجهود لمواجهة هذا التهديد.

وانتقد متحدث باسم الجمعية الكورية-الأوروبية في كوريا الشمالية ما وصفه "العمل العبثي لبريطانيا من أجل إعطاء انطباع جيد" للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية قبل يومين.

 وقال المتحدث في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية "إن قوتنا النووية لن تشكل أي تهديد لأي دولة أو منطقة طالما لم يتم التعدي على مصالح كوريا الديمقراطية".

 وأضاف المتحدث: "بينما يصرخ وزير الدفاع البريطاني أن قوتنا النووية تشكل تهديدا للمملكة المتحدة، فإن هذا لا يمكن تفسيره بأي طريقة أخرى، لكنه يمثل عملا ذليلا من بريطانيا لإعطاء انطباع جيد للولايات المتحدة".

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الأولى
كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"
24 ديسمبر 2017 | 08:41

اتهمت كوريا الشمالية وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، بإطلاق تصريحات "طائشة" حول برنامجها للأسلحة النووية، قائلة إن التقدم النووي لها لن يشكل أي تهديد ما لم تقوض مصالحها.

وقال وليامسون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إيفينن ستاندرد" الأسبوع الماضي إن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل "تهديدا كبيرا" و"خطرا حقيقيا" على بريطانيا، متعهدا بزيادة الجهود لمواجهة هذا التهديد.

وانتقد متحدث باسم الجمعية الكورية-الأوروبية في كوريا الشمالية ما وصفه "العمل العبثي لبريطانيا من أجل إعطاء انطباع جيد" للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية قبل يومين.

 وقال المتحدث في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية "إن قوتنا النووية لن تشكل أي تهديد لأي دولة أو منطقة طالما لم يتم التعدي على مصالح كوريا الديمقراطية".

 وأضاف المتحدث: "بينما يصرخ وزير الدفاع البريطاني أن قوتنا النووية تشكل تهديدا للمملكة المتحدة، فإن هذا لا يمكن تفسيره بأي طريقة أخرى، لكنه يمثل عملا ذليلا من بريطانيا لإعطاء انطباع جيد للولايات المتحدة".

سكاي نيوز عربية
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