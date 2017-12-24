كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"

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اتهمت كوريا الشمالية وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، بإطلاق تصريحات "طائشة" حول برنامجها للأسلحة النووية، قائلة إن التقدم النووي لها لن يشكل أي تهديد ما لم تقوض مصالحها.
وقال وليامسون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إيفينن ستاندرد" الأسبوع الماضي إن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل "تهديدا كبيرا" و"خطرا حقيقيا" على بريطانيا، متعهدا بزيادة الجهود لمواجهة هذا التهديد.
وانتقد متحدث باسم الجمعية الكورية-الأوروبية في كوريا الشمالية ما وصفه "العمل العبثي لبريطانيا من أجل إعطاء انطباع جيد" للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية قبل يومين.
وقال المتحدث في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية "إن قوتنا النووية لن تشكل أي تهديد لأي دولة أو منطقة طالما لم يتم التعدي على مصالح كوريا الديمقراطية".
وأضاف المتحدث: "بينما يصرخ وزير الدفاع البريطاني أن قوتنا النووية تشكل تهديدا للمملكة المتحدة، فإن هذا لا يمكن تفسيره بأي طريقة أخرى، لكنه يمثل عملا ذليلا من بريطانيا لإعطاء انطباع جيد للولايات المتحدة".
اتهمت كوريا الشمالية وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، بإطلاق تصريحات "طائشة" حول برنامجها للأسلحة النووية، قائلة إن التقدم النووي لها لن يشكل أي تهديد ما لم تقوض مصالحها.
وقال وليامسون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إيفينن ستاندرد" الأسبوع الماضي إن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل "تهديدا كبيرا" و"خطرا حقيقيا" على بريطانيا، متعهدا بزيادة الجهود لمواجهة هذا التهديد.
وانتقد متحدث باسم الجمعية الكورية-الأوروبية في كوريا الشمالية ما وصفه "العمل العبثي لبريطانيا من أجل إعطاء انطباع جيد" للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية قبل يومين.
وقال المتحدث في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية "إن قوتنا النووية لن تشكل أي تهديد لأي دولة أو منطقة طالما لم يتم التعدي على مصالح كوريا الديمقراطية".
وأضاف المتحدث: "بينما يصرخ وزير الدفاع البريطاني أن قوتنا النووية تشكل تهديدا للمملكة المتحدة، فإن هذا لا يمكن تفسيره بأي طريقة أخرى، لكنه يمثل عملا ذليلا من بريطانيا لإعطاء انطباع جيد للولايات المتحدة".
-
10:33بطولة انقلترا: هدف في الدقيقة الأخيرة يبعد يونايتد أكثر عن القمة
24 ديسمبر 2017
-
10:22مصر: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 بهجوم في الجيزة
24 ديسمبر 2017
-
09:26وزير التعليم النمساوي: على المدرسات عدم ارتداء الحجاب
24 ديسمبر 2017
-
09:01اكتشاف غريب قرب برج إيفل
24 ديسمبر 2017
-
08:48اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا
24 ديسمبر 2017
-
08:41كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"
24 ديسمبر 2017
-
00:20صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي!
24 ديسمبر 2017
-
23:45في الكلاسيكو: ميسي يهزم ريال مدريد بدون "حذائه" !
23 ديسمبر 2017
-
23:34الفلبين: حصيلة ضحايا عاصفة "تيمبن" تقترب من 200 قتيل
23 ديسمبر 2017
-
23:10فنزويلا تطرد سفير البرازيل والقائم بالأعمال الكندي
23 ديسمبر 2017
-
22:53بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة: نتائج الجولة الثامنة
23 ديسمبر 2017
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017