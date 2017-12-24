في 60 ثانية

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حجز 1700 كلغ من المرطبات الفاسدة

تمكّنت فرق الصّحة البيئيّة الراجعة بالنّظر الى الإدارات الجهوية للصحة ببنزرت وصفاقس ونابل من حجز أكثر من 1700 كلغ من المرطبات غير صالحة للاستهلاك بمحلات لصنع المرطّبات وبيعها كائنة بمدن بنزرت وصفاقس وقرمبالية ودار شعبان.

القبض على فتاة تحرض على الإرهاب

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة من القاء القبض على فتاة عمرها 19 سنة قاطنة بالجهة تعمد الى تنزيل تدوينات وتعاليق على حسابها الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تمجد من خلالها تنظيم «داعش» الإرهابي وتحرض على الإرهاب.

تأمين احتفالات رأس السنة الإدارية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشّيباني جاهزية الوزارة لتأمين احتفالات رأس السنة الادارية الجديدة في ظلّ وجود تهديدات إرهابية .