وخزة

أنثى... إلكترونيّا

بعض الذكور يدخلون مواقع التواصل الاجتماعي بهوية أنثوية وأسماء أنثوية ويشرعون في التخاطب مع الفتيات والخوض في مواضيع نسائية. فتتغيّر كلماتهم ومنطق ألسنتهم وتنشطر الهرمونات الذكورية لديهم وتنقسم لتصبح مزيجا تطغى فيه الهرمونات الأنثوية إلكترونيا ربما لأغراض لا يعلمها الاّ أصحابها من القلوب المريضة العاجزين عن التواصل مع الجنس اللطيف بأسمائهم وصفاتهم تلك فلا يلبثون إلاّ أن يتحوّلوا جنسيا... ولكن إلكترونيّا... فاحذروا يا رعاكم الله هذا المرض الخبيث.





مبروك خضري