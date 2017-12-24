لوبيات الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، مساء أمس الأول في تصريح إعلامي، «إن لوبيات الفساد هي التي تشكك في الحرب على الفساد وفي الذين يحاربونه. وهي التي تسعى جاهدة إلى إيقاف هذه الحرب وعرقلة وتيرتها، عبر إقناع التونسيين بأنه لا جدوى منها، ولا يمكن الانتصار على الفساد».