وزارة الصحة تحذر من وسائل التدفئة التقليدية

دعت وزارة الصحة السبت المواطنين إلى اتّخاذ الاحتياطات اللاّزمة عند استعمال وسائل التدفئة التقليدية أمام تزايد موجة البرد، كالكانون أو آلات التدفئة بالغاز وغيرها التّي يمكن أن تؤدّي إلى الاختناق بأحادي أوكسيد الكربون، مؤكدة على الحرص على تهوئة الغرف وعدم ترك وسيلة التدفئة بداخلها أثناء النوم.وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأنه في حالة الإحساس بدوران أو اختناق أو فقدان وعي، فإنها تنصح بضرورة إخراج المصاب فورا إلى فضاء مفتوح واستدعاء الطبيب أو الاتصال بالحماية المدنية.