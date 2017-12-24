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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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حجز أكثر من 1 كلغ من الكوكايين
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الأخبار السياسية
حجز أكثر من 1 كلغ من الكوكايين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من إلقاء القبض على مروّج مخدرات خطير ببنزرت عمره 41 سنة على متن سيارة خفيفة. وبتفتيش السيارة تمّ العثور على 1 كلغ و200 غرام من مخدر ''الكوكايين''.

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الأخبار السياسية
حجز أكثر من 1 كلغ من الكوكايين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من إلقاء القبض على مروّج مخدرات خطير ببنزرت عمره 41 سنة على متن سيارة خفيفة. وبتفتيش السيارة تمّ العثور على 1 كلغ و200 غرام من مخدر ''الكوكايين''.

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إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس بأنه تم في ساعة متأخرة من الليلة قبل...
المزيد >>
تسفير الإرهابيين تم عبر الانترنات
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنّ توظيف فضاء المسجد للتحريض على الإرهاب من قبل البعض والتسفيرالى...
المزيد >>
القبض على موظف وعامل ابتزّا مواطنا
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بجندوبة -بعد نصب كمين محكم- من القبض على موظف عمومي وعامل...
المزيد >>
القبض على منحرفين خطيرين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية امس بأن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تمكنت من إلقاء القبض على منحرفين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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