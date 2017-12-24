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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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القبض على منحرفين خطيرين
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الأخبار السياسية
القبض على منحرفين خطيرين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

أفادت وزارة الداخلية امس بأن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تمكنت من إلقاء القبض على منحرفين خطيرين أعمارهم 24 و28 سنة قاطنين ببنزرت أحدهما محل 02 مناشير تفتيش ومضمون حكم يقضي بسجنه 06 سنوات مع النفاذ و05 قضايا عدلية في مجالي السرقة والعنف، وحجزت لديهما قطعة من مخدر القنب الهندي « الزطلة ».

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الأخبار السياسية
القبض على منحرفين خطيرين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

أفادت وزارة الداخلية امس بأن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تمكنت من إلقاء القبض على منحرفين خطيرين أعمارهم 24 و28 سنة قاطنين ببنزرت أحدهما محل 02 مناشير تفتيش ومضمون حكم يقضي بسجنه 06 سنوات مع النفاذ و05 قضايا عدلية في مجالي السرقة والعنف، وحجزت لديهما قطعة من مخدر القنب الهندي « الزطلة ».

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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس بأنه تم في ساعة متأخرة من الليلة قبل...
المزيد >>
تسفير الإرهابيين تم عبر الانترنات
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنّ توظيف فضاء المسجد للتحريض على الإرهاب من قبل البعض والتسفيرالى...
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القبض على موظف وعامل ابتزّا مواطنا
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بجندوبة -بعد نصب كمين محكم- من القبض على موظف عمومي وعامل...
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القبض على منحرفين خطيرين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية امس بأن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تمكنت من إلقاء القبض على منحرفين...
المزيد >>
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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