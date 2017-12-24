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20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
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20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
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إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس بأنه تم في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الاساسية في 2018.
إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس بأنه تم في ساعة متأخرة من الليلة قبل...المزيد >>
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إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس بأنه تم في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الاساسية في 2018.
إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس بأنه تم في ساعة متأخرة من الليلة قبل...المزيد >>
تسفير الإرهابيين تم عبر الانترنات
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنّ توظيف فضاء المسجد للتحريض على الإرهاب من قبل البعض والتسفيرالى...المزيد >>
القبض على موظف وعامل ابتزّا مواطنا
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بجندوبة -بعد نصب كمين محكم- من القبض على موظف عمومي وعامل...المزيد >>
القبض على منحرفين خطيرين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية امس بأن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تمكنت من إلقاء القبض على منحرفين...المزيد >>
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة