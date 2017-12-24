إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد

أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس بأنه تم في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الاساسية في 2018.