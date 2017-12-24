التوافق ضرورة وليس اختيارا

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20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
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20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
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20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
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20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
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19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
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19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
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19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
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19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
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19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
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19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
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14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
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14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
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14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة سجل هذا التوافق ومنها دعوات شيطنة وتحريض للإجهاز عليه، وبينها أصوات تدعو إلى التريّث والإمعان في قراءة حقيقة ما جرى في المانيا.وفي كلّ ما رشح من مواقف وبيانات وتصريحات، فقد اتّضح أنّ التوافق أصبح أحد أهم ميكانيزمات المشهد السياسي الوطني وأحد أبرز محرّكاته على الإطلاق سلبا وإيجابا. فهو، أي التوافق، نافذة لنقاش مضامين جديّة. وهو أيضا، وللأسف، مشبك للسباب السياسوي ورغبات التموقع والبحث عن المصالح ومسارات خلط الأوراق.
إنّ سياسة التوافق في التجارب الانتقالية وفي المراحل التاريخية الضاغطة هي سياسة استراتيجية تُبنى أساسا على مصلحة كبرى لا دخل فيها للاعتبارات الحزبيّة أو السياسية الضيّقة. وهكذا دوّنت سجلاّت الثورات وتجارب الانتقال الديمقراطي أنّ من تخطى منها العواصف والزلازل هي تلك التي احتكمت إلى توافقات تؤسِّس للمشترك وتبحث عن سبل الخلاص والإنقاذ الجماعيين، لا الخلاص الفردي أو الإنقاذ الحزبي الفئوي، وتقطع مع مخلَّفات الماضي بناء للمصالحة الشاملة والغد الأفضل.
هل لبلادنا خيار آخر غير مزيد الذهاب في التوافق؟ أبدا الخيارات ضيّقة جدا إن لم تكن معدومة بالتمام. ولا خيار للاطراف السياسية والاجتماعية غير تعديل البوصلة وإعادة تنشيط سبل الحوار الجامع الذي لا يُقصي أحدا ويعملُ أساسا على المضي في ملف المصالحة الوطنية وإتمام مسار العدالة الانتقالية واستكمال العملية الانتخابية الجديدة التي نصّ عليها الدستور لتركيز اللبنات الأولى للحكم المحلي والجهوي.
إنّ دعاة الاجهاز على التوافق، هم دعاة فتنة دونما شكّ، يبحثون عن إحلال الفوضى بديلا عن التفاهمات والتنازلات المشتركة والتقدّم بالبلاد نحو آفاق أفضل.
ودونما شكّ فإنّه من الجائز جدا المطالبة بمراجعات لأسس سياسة التوافق القائمة حاليا في اتّجاه مزيد تمتين أركانها وكسب مؤيدين وداعمين جُدد لها وترسيخها على أرض الواقع، وإنّه من باب الأولويات الاستماع الجيّد للقراءات النقديّة البنّاءة والمسؤولة الصادرة عن اطراف وطنيّة وازنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، بما يُمكَّن من نقل هذه السياسة إلى محطّة اخرى أكثر مجاعة وفاعليّة.
لم تكن سياسة التوافق اختيارية أو على مقاس بعض الأهواء أو النزوات الشخصية بل جاءت لتفادي مصير مجهول كادت تذهب اليه بلادنا صيف 2013 في مطب أزمة سياسية خانقة عقب الاغتيالات السياسية واستهداف مريع لقوات الجيش الوطني في جبل الشعانبي، ومن أكبر المغالطات الجارية اليوم والتي يردّدها الكثير من هواة السياسة وأصحاب الأحزاب الدكاكين حصر التوافق بين حزبين أو نسبته إلى الشيخين، ذلك أنّ المنظمات الوطنية التي رعت الحوار الوطني ووضعت خارطة الطريق هي التي بنت اللبنات الاولى للتوافق والذي استمرّ لاحقا في ثوب وثيقة قرطاج وفكرة الحكومة الوطنية.
إنّ المطلوب اليوم، ليس هدم التوافق. بل ترشيده وتعديل بوصلته الى الدرجة التي يُصبح فيها مُعبّرا عن غالبية الطيف السياسي والحزبي عاكسا تطلعات وطنيّة مشتركة.
إنّ سياسة التوافق، رغم ما يُشيعه البعض من الفوضويّين عنها، تبقى صمّام الأمان الوحيدة لاستدامة واقع الاستقرار النسبي الذي تعيشه بلادنا وهي السبيل الوحيد الى انتظار الأفضل، ودونها لن تزداد الحالة إلاّ سوءا وخيبة.
التوافق خيار فرضتهُ ضرورات المرحلة التاريخية الانتقالية التي تمرّ بها بلادنا. وهو خيار استراتيجي بنّاء كلّما تخلّصت أطرافه من تكتيك المناورة والكسب الحيني والحزبي الضيّق سواء عبر أجندات البحث عن هدمه والإجهاز عليه أو محاولات الهيمنة عليه أو الاستفراد به.
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة سجل هذا التوافق ومنها دعوات شيطنة وتحريض للإجهاز عليه، وبينها أصوات تدعو إلى التريّث والإمعان في قراءة حقيقة ما جرى في المانيا.وفي كلّ ما رشح من مواقف وبيانات وتصريحات، فقد اتّضح أنّ التوافق أصبح أحد أهم ميكانيزمات المشهد السياسي الوطني وأحد أبرز محرّكاته على الإطلاق سلبا وإيجابا. فهو، أي التوافق، نافذة لنقاش مضامين جديّة. وهو أيضا، وللأسف، مشبك للسباب السياسوي ورغبات التموقع والبحث عن المصالح ومسارات خلط الأوراق.
إنّ سياسة التوافق في التجارب الانتقالية وفي المراحل التاريخية الضاغطة هي سياسة استراتيجية تُبنى أساسا على مصلحة كبرى لا دخل فيها للاعتبارات الحزبيّة أو السياسية الضيّقة. وهكذا دوّنت سجلاّت الثورات وتجارب الانتقال الديمقراطي أنّ من تخطى منها العواصف والزلازل هي تلك التي احتكمت إلى توافقات تؤسِّس للمشترك وتبحث عن سبل الخلاص والإنقاذ الجماعيين، لا الخلاص الفردي أو الإنقاذ الحزبي الفئوي، وتقطع مع مخلَّفات الماضي بناء للمصالحة الشاملة والغد الأفضل.
هل لبلادنا خيار آخر غير مزيد الذهاب في التوافق؟ أبدا الخيارات ضيّقة جدا إن لم تكن معدومة بالتمام. ولا خيار للاطراف السياسية والاجتماعية غير تعديل البوصلة وإعادة تنشيط سبل الحوار الجامع الذي لا يُقصي أحدا ويعملُ أساسا على المضي في ملف المصالحة الوطنية وإتمام مسار العدالة الانتقالية واستكمال العملية الانتخابية الجديدة التي نصّ عليها الدستور لتركيز اللبنات الأولى للحكم المحلي والجهوي.
إنّ دعاة الاجهاز على التوافق، هم دعاة فتنة دونما شكّ، يبحثون عن إحلال الفوضى بديلا عن التفاهمات والتنازلات المشتركة والتقدّم بالبلاد نحو آفاق أفضل.
ودونما شكّ فإنّه من الجائز جدا المطالبة بمراجعات لأسس سياسة التوافق القائمة حاليا في اتّجاه مزيد تمتين أركانها وكسب مؤيدين وداعمين جُدد لها وترسيخها على أرض الواقع، وإنّه من باب الأولويات الاستماع الجيّد للقراءات النقديّة البنّاءة والمسؤولة الصادرة عن اطراف وطنيّة وازنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، بما يُمكَّن من نقل هذه السياسة إلى محطّة اخرى أكثر مجاعة وفاعليّة.
لم تكن سياسة التوافق اختيارية أو على مقاس بعض الأهواء أو النزوات الشخصية بل جاءت لتفادي مصير مجهول كادت تذهب اليه بلادنا صيف 2013 في مطب أزمة سياسية خانقة عقب الاغتيالات السياسية واستهداف مريع لقوات الجيش الوطني في جبل الشعانبي، ومن أكبر المغالطات الجارية اليوم والتي يردّدها الكثير من هواة السياسة وأصحاب الأحزاب الدكاكين حصر التوافق بين حزبين أو نسبته إلى الشيخين، ذلك أنّ المنظمات الوطنية التي رعت الحوار الوطني ووضعت خارطة الطريق هي التي بنت اللبنات الاولى للتوافق والذي استمرّ لاحقا في ثوب وثيقة قرطاج وفكرة الحكومة الوطنية.
إنّ المطلوب اليوم، ليس هدم التوافق. بل ترشيده وتعديل بوصلته الى الدرجة التي يُصبح فيها مُعبّرا عن غالبية الطيف السياسي والحزبي عاكسا تطلعات وطنيّة مشتركة.
إنّ سياسة التوافق، رغم ما يُشيعه البعض من الفوضويّين عنها، تبقى صمّام الأمان الوحيدة لاستدامة واقع الاستقرار النسبي الذي تعيشه بلادنا وهي السبيل الوحيد الى انتظار الأفضل، ودونها لن تزداد الحالة إلاّ سوءا وخيبة.
التوافق خيار فرضتهُ ضرورات المرحلة التاريخية الانتقالية التي تمرّ بها بلادنا. وهو خيار استراتيجي بنّاء كلّما تخلّصت أطرافه من تكتيك المناورة والكسب الحيني والحزبي الضيّق سواء عبر أجندات البحث عن هدمه والإجهاز عليه أو محاولات الهيمنة عليه أو الاستفراد به.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017