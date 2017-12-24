صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي‎‎!

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رفعت جماهير نادي "قونية سبور" التركي، "تيفو" ثلاثي الأبعاد تضمن صورة للقدس وأخرى أشارت لـ"صلاح الدين الأيوبي" ممتطيا جواده، كإشارة لانتظار فلسطين له.
ورفعت جماهير النادي التركي، على المدرجات الشرقية من الملعب صورة للمسجد الأقصى ثلاثية الأبعاد، وفوقها لافتة كتب عليها "القدس تنتظر صلاح الدين الجديد".
وفي جانب المسجد الأقصى، تضمن التيفو الكرتوني، صورة لصلاح الدين محرر القدس ممتطيا جواده، وصورة الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة "حنظلة" حاملا علم فلسطين في يد وعلم تركيا في الأخرى.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الجماهير رددت أثناء المباراة شعار "القدس لنا وستبقى لنا".
In solidarity with Al-Quds and Palestine .. Watch: Fans of the club "Konya Sport" Turkish form artistic designs during the match of its team in the Turkish league football. pic.twitter.com/JD2WHiiy41— Ali Hussein (@Alihussein_2) 23 décembre 2017
رفعت جماهير نادي "قونية سبور" التركي، "تيفو" ثلاثي الأبعاد تضمن صورة للقدس وأخرى أشارت لـ"صلاح الدين الأيوبي" ممتطيا جواده، كإشارة لانتظار فلسطين له.
ورفعت جماهير النادي التركي، على المدرجات الشرقية من الملعب صورة للمسجد الأقصى ثلاثية الأبعاد، وفوقها لافتة كتب عليها "القدس تنتظر صلاح الدين الجديد".
وفي جانب المسجد الأقصى، تضمن التيفو الكرتوني، صورة لصلاح الدين محرر القدس ممتطيا جواده، وصورة الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة "حنظلة" حاملا علم فلسطين في يد وعلم تركيا في الأخرى.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الجماهير رددت أثناء المباراة شعار "القدس لنا وستبقى لنا".
In solidarity with Al-Quds and Palestine .. Watch: Fans of the club "Konya Sport" Turkish form artistic designs during the match of its team in the Turkish league football. pic.twitter.com/JD2WHiiy41— Ali Hussein (@Alihussein_2) 23 décembre 2017
-
10:33بطولة انقلترا: هدف في الدقيقة الأخيرة يبعد يونايتد أكثر عن القمة
24 ديسمبر 2017
-
10:22مصر: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 بهجوم في الجيزة
24 ديسمبر 2017
-
09:26وزير التعليم النمساوي: على المدرسات عدم ارتداء الحجاب
24 ديسمبر 2017
-
09:01اكتشاف غريب قرب برج إيفل
24 ديسمبر 2017
-
08:48اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا
24 ديسمبر 2017
-
08:41كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"
24 ديسمبر 2017
-
00:20صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي!
24 ديسمبر 2017
-
23:45في الكلاسيكو: ميسي يهزم ريال مدريد بدون "حذائه" !
23 ديسمبر 2017
-
23:34الفلبين: حصيلة ضحايا عاصفة "تيمبن" تقترب من 200 قتيل
23 ديسمبر 2017
-
23:10فنزويلا تطرد سفير البرازيل والقائم بالأعمال الكندي
23 ديسمبر 2017
-
22:53بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة: نتائج الجولة الثامنة
23 ديسمبر 2017
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017