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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي‎‎!
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الأولى
صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي‎‎!
24 ديسمبر 2017 | 00:20

رفعت جماهير نادي "قونية سبور" التركي، "تيفو" ثلاثي الأبعاد تضمن صورة للقدس وأخرى أشارت لـ"صلاح الدين الأيوبي" ممتطيا جواده، كإشارة لانتظار فلسطين له.

ورفعت جماهير النادي التركي، على المدرجات الشرقية من الملعب صورة للمسجد الأقصى ثلاثية الأبعاد، وفوقها لافتة كتب عليها "القدس تنتظر صلاح الدين الجديد".

وفي جانب المسجد الأقصى، تضمن التيفو الكرتوني، صورة لصلاح الدين محرر القدس ممتطيا جواده، وصورة الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة "حنظلة" حاملا علم فلسطين في يد وعلم تركيا في الأخرى.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الجماهير رددت أثناء المباراة شعار "القدس لنا وستبقى لنا".

المصدر: الأناضول المصدر: الأناضول
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صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي‎‎!
24 ديسمبر 2017 | 00:20

رفعت جماهير نادي "قونية سبور" التركي، "تيفو" ثلاثي الأبعاد تضمن صورة للقدس وأخرى أشارت لـ"صلاح الدين الأيوبي" ممتطيا جواده، كإشارة لانتظار فلسطين له.

ورفعت جماهير النادي التركي، على المدرجات الشرقية من الملعب صورة للمسجد الأقصى ثلاثية الأبعاد، وفوقها لافتة كتب عليها "القدس تنتظر صلاح الدين الجديد".

وفي جانب المسجد الأقصى، تضمن التيفو الكرتوني، صورة لصلاح الدين محرر القدس ممتطيا جواده، وصورة الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة "حنظلة" حاملا علم فلسطين في يد وعلم تركيا في الأخرى.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الجماهير رددت أثناء المباراة شعار "القدس لنا وستبقى لنا".

المصدر: الأناضول المصدر: الأناضول
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