«الشروق» تختار شخصية عام 2017عهد التميمي ..طفلة بقلب ألف رجل

تونس ـ الشروق

اختارت جريدة "الشروق" الفتاة الفلسطينية عهد التميمي لتكون شخصية عام 2017 بامتياز ..."قاهرة الصهاينة... جميلة فلسطين".. هكذا هي الطفلة عهد التميمي (17 عاما) التي عُرفت بجرأتها وشجاعتها منذ نعومة أظفارها. وقفت وجها لوجه أمام الجنود الصهاينة وأسلحتهم، مدافعة عن أرضها وعائلتها. فهي تعرف أنها صاحبة هذه الأرض وبنت فلسطين.

تلك الطفلة الفلسطينية، لم تتردد لحظة في أن تقف أمامهم وجها لوجه، تطردهم وتصفعهم، رافضة اقتراب هؤلاء الجنود من ساحة بيتها، أو ملاحقة أحد من عائلتها. لا تخاف من أي شيء لأنها تعرف أنها وحدها صاحبة الحق.

وفي الوقت الذي يقف فيه شعب العالم غاضبا ورافضا القرار الأمريكي الأخير بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل؛ تأتي عهد التميمي لتوحدهم جميعا برد فعلها وشجاعتها وإرادتها بالحفاظ على أرضها فلسطين من العدو المحتل.

صور عهد وهي تدافع عن أمها وتتصدى الضربات عن أخيها وتقف في وجه جنود الاحتلال شامخة شجاعة متوعدة ومهددة لهم منذ صغرها، كانت أبرز ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، لتكون آخر صورة لها تم تداولها وهي في المحكمة خلال جلسة المحاكمة بعد اعتقالها.

وأحدث اعتقال الطفلة عهد التميمي اثر الفيديو الذي انتشر لها وهي تضرب وتطرد فيه قوات الاحتلال من منزلها ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي لتملأ الصفحات بصورها وفيديوهاتها..

وكانت المرة الأولى التي نُشرت فيها صور التميمي في وسائل الإعلام عندما ظهرت وهي تهاجم أحد جنود الاحتلال أثناء اعتدائه على أخيها الطفل محمد التميمي، البالغ من العمر 12 عامًا، في قرية "النبي صالح" غربي رام الله.ورغم قوة الجندي والسلاح المدجج به، لم يستطع الصمود في وجه الطفلة عهد، فاضطر إلى الانسحاب تاركًا الطفل في حال سبيله.

وتسلمت عهد التميمي جائزة "حنظله للشجاعة" عام 2012، من قبل بلدية "باشاك شهير" في إسطنبول؛ لشجاعتها في تحدي الجيش الإسرائيلي.

وقد نشأت عهد في كنف عائلة رفضت أن تخضع لقوانين الاحتلال، مما أدى إلى اعتقال والدها 9 مرات، أما والدتها فاعتقلتها سلطات الاحتلال 5 مرات، واعتقلت أخاها مرتين، إضافة الى ما عانته من فقدان للعم والخال على يد الاحتلال.