أمريكا:سنة من شطحات ترومب... ولدغات الإرهـــــــــاب

تونس (الشروق)

شهدت الولايات المتحدة الامريكية خلال سنة 2017 وصول الرئيس الامريكي دونالد ترومب الى الحكم الذي اثار جدلا كبير باتخاذه عدة قرارت اعتبرت خاطئة وقوبلت بالرفض في مجملها .كما شهدت امريكا عدة هجمات ارهابية .

وفيما يلي ابرز الاحداث الامريكية لسنة 2017 :

20 جانفي: باراك أوباما يغادر البيت الأبيض، وتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

- في 27 جانفي : أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترومب قراره بحظر وصول اللاجئين من كافة أنحاء العالم لمدة 120 يوما وتعلق العمل ببرامج الإعفاء من التأشيرات.

في 28 جانفي : أصدر قاضي فيدرالي أمرًا يقضي بوقف تنفيذ القرار ووقف ترحيل أي أشخاص عالقين في المطارات الأمريكية.

في 3 فيفري: علق القاضي الفيدرالي سياتل جيمس روبارت تعليق العمل بالمرسوم الرئاسي.

9 فيفري : رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة طعن ادارة ترامب بقرار القضاء.

6 مارس: أعلن البيت الأبيض عن صدور أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى الولايات المتحدة، حيث استثنى دولة العراق عن المرسوم الجديد.

18 مارس : أعلن البيت الأبيض أنه سيطعن في حكم أصدرته محاكم أمريكية بتعليق العمل بالأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب.

14 جوان : شهدت ولاية فرجينيا حادث إطلاق نار على ملعب رياضي لأعضاء الكونجرس قام به جيمس هودجكينسون أمريكي الأصل.

7 جويلية : الرئيس دونالد ترومب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يعقدان أول لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة الـ 20 في مدينة هامبورغ الألمانية.

5 اوت :- وقع انفجار استهدف مسجدا قرب مدينة منيابوليس الأمريكية

25 ماي :أيدت محكمة الاستئناف الرابعة في فرجينيا تعليق قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر سفر بعض الجنسيات إلى الولايات المتحدة.

7 سبتمبر: أيدت محكمة استئناف الدائرة التاسعة المكونة من ثلاثة قضاة استثناء أجداد وأحفاد وأقارب الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة من قرار حظر السفر.

2 اكتوبر : لقي أكثر من 59 شخصا على الأقل مصرعهم ونقل 515 أشخاص إلى المستشفى بعد حادث لإطلاق النار الذي جرى في حفل موسيقي في مدينة لاس فيغاس .

17 أكتوبر: علق قاض فيدرالي في هاواي العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة، الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذلك قبيل ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.

5 نوفمبر : فتح مسلح النار على جمع من المصلين بكنيسة في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة مما أدى إلى مقتل 26 شخصا، بعد أسابيع قليلة فقط من أسوأ عملية قتل جماعية بإطلاق النار يشهدها هذا البلد.

11 ديسمبر: وقع تفجير وسط مانهاتن قرب محطة بورت أوثوريتى للحافلات، قام به عقائد الله بنغلاديشى الأصل ونجم عنه 3 مصابين.