من الأكراد إلى كاتالونيا :عام من مساعي الانفصال

تونس (الشروق)

شهد عام 2017 أزمات حادة إثر سعي إقليمي شمال العراق وكتالونيا الإسباني (شمال شرق) الانفصال عن البلدين ولقيت الخطوتان رفضًا واسعًا، محليًا وإقليميًا ودوليًا.

25 سبتمبر: الاستفتاء على استقلال كردستان العراق مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة ٪92، لصالح الاستقلال ونسبة مشاركة بلغت ٪72.

26 سبتمبر: العراق تستنفر وترفض نتائج الاستفتاء.

1 أكتوبر: تمكن إقليم كتالونيا من تنظيم استفتاء الانفصال عن إسبانيا وصوت 90% من الناخبين، حسب سلطات الإقليم، بـ»نعم» في الاستفتاء الذي ترفضه مدريد.

29 أكتوبر: البارزاني يتنحى عن رئاسة إقليم كردستان العراق

31 أكتوبر: اضطر رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بيغديمونت، على وقع ضغوط الحكومة المركزية لمغادرة البلاد إلى بلجيكا.