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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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من الأكراد إلى كاتالونيا :عام من مساعي الانفصال
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العالمية
من الأكراد إلى كاتالونيا :عام من مساعي الانفصال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس (الشروق)
شهد عام 2017 أزمات حادة إثر سعي إقليمي شمال العراق وكتالونيا الإسباني (شمال شرق) الانفصال عن البلدين ولقيت الخطوتان رفضًا واسعًا، محليًا وإقليميًا ودوليًا.
25 سبتمبر: الاستفتاء على استقلال كردستان العراق مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة ٪92، لصالح الاستقلال ونسبة مشاركة بلغت ٪72.
26 سبتمبر: العراق تستنفر وترفض نتائج الاستفتاء.
1 أكتوبر: تمكن إقليم كتالونيا من تنظيم استفتاء الانفصال عن إسبانيا وصوت 90% من الناخبين، حسب سلطات الإقليم، بـ»نعم» في الاستفتاء الذي ترفضه مدريد.
29 أكتوبر: البارزاني يتنحى عن رئاسة إقليم كردستان العراق
31 أكتوبر: اضطر رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بيغديمونت، على وقع ضغوط الحكومة المركزية لمغادرة البلاد إلى بلجيكا.

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من الأكراد إلى كاتالونيا :عام من مساعي الانفصال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس (الشروق)
شهد عام 2017 أزمات حادة إثر سعي إقليمي شمال العراق وكتالونيا الإسباني (شمال شرق) الانفصال عن البلدين ولقيت الخطوتان رفضًا واسعًا، محليًا وإقليميًا ودوليًا.
25 سبتمبر: الاستفتاء على استقلال كردستان العراق مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة ٪92، لصالح الاستقلال ونسبة مشاركة بلغت ٪72.
26 سبتمبر: العراق تستنفر وترفض نتائج الاستفتاء.
1 أكتوبر: تمكن إقليم كتالونيا من تنظيم استفتاء الانفصال عن إسبانيا وصوت 90% من الناخبين، حسب سلطات الإقليم، بـ»نعم» في الاستفتاء الذي ترفضه مدريد.
29 أكتوبر: البارزاني يتنحى عن رئاسة إقليم كردستان العراق
31 أكتوبر: اضطر رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بيغديمونت، على وقع ضغوط الحكومة المركزية لمغادرة البلاد إلى بلجيكا.

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في وداع عام 2017:حرائق باقية... وأخرى آتية؟
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يلفظ عام 2017 هذه الأيام أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه الكثير من الانفجارات السياسية والتطورات الأمنية التي...
المزيد >>
ليبيا:تصعيد... والكشف عن سوق العبيد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جوان 2017:
المزيد >>
الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
المزيد >>
مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جانفي:
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التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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