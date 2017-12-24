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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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أوروبا:الإرهاب يضرب القارة العجوز
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أوروبا:الإرهاب يضرب القارة العجوز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس (الشروق)
شهد عام 2017، أحداث وهجمات إرهابية عديدة هزت الرأي العام الأوروبي التي تبنى «داعش» الكثير منها كما شهدت القارة العجوز عدة احداث سياسية فارقة .
22 مارس: قتل 5 أشخاص بعدما قاد خالد مسعود سيارة مستأجرة وسط مشاة فوق جسر وستمنستر، قبل قتل رجل شرطة طعنا خارج البرلمان البريطاني.
31 مارس:
الموعد المحدد الذي تعهدت به رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، أي بدء الإجراءات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
20 أفريل:
وقع هجوم إرهابي في جادة الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تعرض ضباط من الشرطة الفرنسية لإطلاق نار من طرف مسلح مجهول كان يحمل سلاح كلاشنكوف.
7 ماي :
فاز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تصل إلى ٪66 حسب النتائج الأولية.
22 ماي:
انتحاري يقتل 22 شخصا، بينهم أطفال، ويصيب 59 عقب حفل موسيقي في المدينة الواقعة بشمال بريطانيا.
3 جوان:
قتل 8 أشخاص بعدما قاد 3 رجال سيارة صغيرة «فان» وسط مشاة على جسر لندن وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته.
24 جوان:
صوتت  بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.
20 جويلية:
وقع انفجار صغير في محطة بروكسل المركزية في بروكسل ببلجيكا، ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.
18 أوت:
وقعت عملية دهس أكثر دموية في برشلونة الإسبانية، والحصيلة 13 قتيلًا و100 جريح، وكالعادة تبنّى تنظيم داعش العملية بعد وقت قصير.

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العالمية
أوروبا:الإرهاب يضرب القارة العجوز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس (الشروق)
شهد عام 2017، أحداث وهجمات إرهابية عديدة هزت الرأي العام الأوروبي التي تبنى «داعش» الكثير منها كما شهدت القارة العجوز عدة احداث سياسية فارقة .
22 مارس: قتل 5 أشخاص بعدما قاد خالد مسعود سيارة مستأجرة وسط مشاة فوق جسر وستمنستر، قبل قتل رجل شرطة طعنا خارج البرلمان البريطاني.
31 مارس:
الموعد المحدد الذي تعهدت به رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، أي بدء الإجراءات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
20 أفريل:
وقع هجوم إرهابي في جادة الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تعرض ضباط من الشرطة الفرنسية لإطلاق نار من طرف مسلح مجهول كان يحمل سلاح كلاشنكوف.
7 ماي :
فاز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تصل إلى ٪66 حسب النتائج الأولية.
22 ماي:
انتحاري يقتل 22 شخصا، بينهم أطفال، ويصيب 59 عقب حفل موسيقي في المدينة الواقعة بشمال بريطانيا.
3 جوان:
قتل 8 أشخاص بعدما قاد 3 رجال سيارة صغيرة «فان» وسط مشاة على جسر لندن وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته.
24 جوان:
صوتت  بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.
20 جويلية:
وقع انفجار صغير في محطة بروكسل المركزية في بروكسل ببلجيكا، ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.
18 أوت:
وقعت عملية دهس أكثر دموية في برشلونة الإسبانية، والحصيلة 13 قتيلًا و100 جريح، وكالعادة تبنّى تنظيم داعش العملية بعد وقت قصير.

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ليبيا:تصعيد... والكشف عن سوق العبيد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جوان 2017:
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الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
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شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
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مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
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خالد الحدّاد
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