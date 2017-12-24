أوروبا:الإرهاب يضرب القارة العجوز

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24 ديسمبر 2017
تونس (الشروق)
شهد عام 2017، أحداث وهجمات إرهابية عديدة هزت الرأي العام الأوروبي التي تبنى «داعش» الكثير منها كما شهدت القارة العجوز عدة احداث سياسية فارقة .
22 مارس: قتل 5 أشخاص بعدما قاد خالد مسعود سيارة مستأجرة وسط مشاة فوق جسر وستمنستر، قبل قتل رجل شرطة طعنا خارج البرلمان البريطاني.
31 مارس:
الموعد المحدد الذي تعهدت به رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، أي بدء الإجراءات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
20 أفريل:
وقع هجوم إرهابي في جادة الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تعرض ضباط من الشرطة الفرنسية لإطلاق نار من طرف مسلح مجهول كان يحمل سلاح كلاشنكوف.
7 ماي :
فاز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تصل إلى ٪66 حسب النتائج الأولية.
22 ماي:
انتحاري يقتل 22 شخصا، بينهم أطفال، ويصيب 59 عقب حفل موسيقي في المدينة الواقعة بشمال بريطانيا.
3 جوان:
قتل 8 أشخاص بعدما قاد 3 رجال سيارة صغيرة «فان» وسط مشاة على جسر لندن وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته.
24 جوان:
صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.
20 جويلية:
وقع انفجار صغير في محطة بروكسل المركزية في بروكسل ببلجيكا، ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.
18 أوت:
وقعت عملية دهس أكثر دموية في برشلونة الإسبانية، والحصيلة 13 قتيلًا و100 جريح، وكالعادة تبنّى تنظيم داعش العملية بعد وقت قصير.
تونس (الشروق)
شهد عام 2017، أحداث وهجمات إرهابية عديدة هزت الرأي العام الأوروبي التي تبنى «داعش» الكثير منها كما شهدت القارة العجوز عدة احداث سياسية فارقة .
22 مارس: قتل 5 أشخاص بعدما قاد خالد مسعود سيارة مستأجرة وسط مشاة فوق جسر وستمنستر، قبل قتل رجل شرطة طعنا خارج البرلمان البريطاني.
31 مارس:
الموعد المحدد الذي تعهدت به رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، أي بدء الإجراءات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
20 أفريل:
وقع هجوم إرهابي في جادة الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تعرض ضباط من الشرطة الفرنسية لإطلاق نار من طرف مسلح مجهول كان يحمل سلاح كلاشنكوف.
7 ماي :
فاز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تصل إلى ٪66 حسب النتائج الأولية.
22 ماي:
انتحاري يقتل 22 شخصا، بينهم أطفال، ويصيب 59 عقب حفل موسيقي في المدينة الواقعة بشمال بريطانيا.
3 جوان:
قتل 8 أشخاص بعدما قاد 3 رجال سيارة صغيرة «فان» وسط مشاة على جسر لندن وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته.
24 جوان:
صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.
20 جويلية:
وقع انفجار صغير في محطة بروكسل المركزية في بروكسل ببلجيكا، ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.
18 أوت:
وقعت عملية دهس أكثر دموية في برشلونة الإسبانية، والحصيلة 13 قتيلًا و100 جريح، وكالعادة تبنّى تنظيم داعش العملية بعد وقت قصير.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017