أوروبا:الإرهاب يضرب القارة العجوز

تونس (الشروق)

شهد عام 2017، أحداث وهجمات إرهابية عديدة هزت الرأي العام الأوروبي التي تبنى «داعش» الكثير منها كما شهدت القارة العجوز عدة احداث سياسية فارقة .

22 مارس: قتل 5 أشخاص بعدما قاد خالد مسعود سيارة مستأجرة وسط مشاة فوق جسر وستمنستر، قبل قتل رجل شرطة طعنا خارج البرلمان البريطاني.

31 مارس:

الموعد المحدد الذي تعهدت به رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، أي بدء الإجراءات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

20 أفريل:

وقع هجوم إرهابي في جادة الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تعرض ضباط من الشرطة الفرنسية لإطلاق نار من طرف مسلح مجهول كان يحمل سلاح كلاشنكوف.

7 ماي :

فاز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تصل إلى ٪66 حسب النتائج الأولية.

22 ماي:

انتحاري يقتل 22 شخصا، بينهم أطفال، ويصيب 59 عقب حفل موسيقي في المدينة الواقعة بشمال بريطانيا.

3 جوان:

قتل 8 أشخاص بعدما قاد 3 رجال سيارة صغيرة «فان» وسط مشاة على جسر لندن وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته.

24 جوان:

صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.

20 جويلية:

وقع انفجار صغير في محطة بروكسل المركزية في بروكسل ببلجيكا، ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.

18 أوت:

وقعت عملية دهس أكثر دموية في برشلونة الإسبانية، والحصيلة 13 قتيلًا و100 جريح، وكالعادة تبنّى تنظيم داعش العملية بعد وقت قصير.