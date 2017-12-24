فلسطين:معركة القدس تفجّر الانتفاضة الثانية

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تونس (الشروق)
شهدت فلسطين سنة 2017 نكبة جديدة بإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترومب القدس عاصمة للكيان الصهيوني وهوما قوبل برفض دولي وعربي وفلسطيني كما اعترض عليه العالم خلال تصويت الامم المتحدة بعد رفضه ب128 صوتا .كما تم خلال 2017 توقيع المصالحة بين فتح وحماس.
وفي ما يلي اهم الاحداث الفارقة في فلسطين لعام 2017 :
13 فيفري: انتخب يحيى السنوار، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، قائدًا عامًا للحركة في قطاع غزة خلفًا لإسماعيل هنية، وكان انتخابه بمثابة الخطوة الأولى على طريق المصالحة بما أبداه من تقارب مع القاهرة.
1 ماي: أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وثيقة سياسية جديدة للحركة، التي بموجبها ستؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
4 ماي : وفد برئاسة يحيى السنوار، قائد الحركة بغزة يزور القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين حول الوضع الفلسطيني والعلاقات الثنائية.
9 سبتمبر: رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار يتوجهان للقاهرة، ومصر تطلب من وفد حماس الانتظار للقاء وفد حركة فتح.
17 سبتمبر: حماس تعلن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة وتدعو حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ العام 2014 إلى القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورًا، وذلك بجهود مصرية وهو التحرك الذي قابلته حركة «فتح» بالترحيب.
28 سبتمبر: تعهد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بتقديم تنازلات أكبر في سبيل تحقيق المصالحة.
30 سبتمبر: وفد مصري يتجه إلى قطاع غزة لمراقبة تنفيذ الأطراف الفلسطينية لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة، والإعداد لتسلم حكومة الوفاق مهام عملها في غزة.
2 أكتوبر: الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله تصل قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات بحضور الوفد المصري وتعثد اجتماعا بكامل أعضائها
5 ديسمبر: أبلغ ترومب الرئيس الفلسطني محمود عباس (أبو مازن) والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصالات هاتفية نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
6 ديسمبر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
7 ديسمبر : بدء تظاهرات فلسطينية ضد نقل ترومب السفارة الأمريكية إلى القدس.
8 ديسمبر: انطلاق مسيرات واحتجاجات في القدس والضفة الغربية ورام الله تنديدا بقرار ترومب.
19 ديسمبر: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير حصل على تأييد 176 دولة ومعارضة سبع دول -بينها إسرائيل وأميركا- وامتناع أربع.
9 ديسمبر : الأردن يؤكد أن قرار ترومب يعد انتهاكًا للشرعية الدولية وسيزيد من التوتر في المنطقة.
12 ديسمبر: استمرار الاحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
13 ديسمبر: قوات الاحتلال تشن غارة جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.
20 ديسمبر: صدر قرار يؤكد حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية.
21 ديسمبر: رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب بشأن القدس بغالبية 128 دولة .
تونس (الشروق)
شهدت فلسطين سنة 2017 نكبة جديدة بإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترومب القدس عاصمة للكيان الصهيوني وهوما قوبل برفض دولي وعربي وفلسطيني كما اعترض عليه العالم خلال تصويت الامم المتحدة بعد رفضه ب128 صوتا .كما تم خلال 2017 توقيع المصالحة بين فتح وحماس.
وفي ما يلي اهم الاحداث الفارقة في فلسطين لعام 2017 :
13 فيفري: انتخب يحيى السنوار، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، قائدًا عامًا للحركة في قطاع غزة خلفًا لإسماعيل هنية، وكان انتخابه بمثابة الخطوة الأولى على طريق المصالحة بما أبداه من تقارب مع القاهرة.
1 ماي: أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وثيقة سياسية جديدة للحركة، التي بموجبها ستؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
4 ماي : وفد برئاسة يحيى السنوار، قائد الحركة بغزة يزور القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين حول الوضع الفلسطيني والعلاقات الثنائية.
9 سبتمبر: رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار يتوجهان للقاهرة، ومصر تطلب من وفد حماس الانتظار للقاء وفد حركة فتح.
17 سبتمبر: حماس تعلن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة وتدعو حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ العام 2014 إلى القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورًا، وذلك بجهود مصرية وهو التحرك الذي قابلته حركة «فتح» بالترحيب.
28 سبتمبر: تعهد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بتقديم تنازلات أكبر في سبيل تحقيق المصالحة.
30 سبتمبر: وفد مصري يتجه إلى قطاع غزة لمراقبة تنفيذ الأطراف الفلسطينية لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة، والإعداد لتسلم حكومة الوفاق مهام عملها في غزة.
2 أكتوبر: الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله تصل قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات بحضور الوفد المصري وتعثد اجتماعا بكامل أعضائها
5 ديسمبر: أبلغ ترومب الرئيس الفلسطني محمود عباس (أبو مازن) والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصالات هاتفية نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
6 ديسمبر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
7 ديسمبر : بدء تظاهرات فلسطينية ضد نقل ترومب السفارة الأمريكية إلى القدس.
8 ديسمبر: انطلاق مسيرات واحتجاجات في القدس والضفة الغربية ورام الله تنديدا بقرار ترومب.
19 ديسمبر: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير حصل على تأييد 176 دولة ومعارضة سبع دول -بينها إسرائيل وأميركا- وامتناع أربع.
9 ديسمبر : الأردن يؤكد أن قرار ترومب يعد انتهاكًا للشرعية الدولية وسيزيد من التوتر في المنطقة.
12 ديسمبر: استمرار الاحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
13 ديسمبر: قوات الاحتلال تشن غارة جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.
20 ديسمبر: صدر قرار يؤكد حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية.
21 ديسمبر: رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب بشأن القدس بغالبية 128 دولة .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017