فلسطين:معركة القدس تفجّر الانتفاضة الثانية

تونس (الشروق)

شهدت فلسطين سنة 2017 نكبة جديدة بإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترومب القدس عاصمة للكيان الصهيوني وهوما قوبل برفض دولي وعربي وفلسطيني كما اعترض عليه العالم خلال تصويت الامم المتحدة بعد رفضه ب128 صوتا .كما تم خلال 2017 توقيع المصالحة بين فتح وحماس.

وفي ما يلي اهم الاحداث الفارقة في فلسطين لعام 2017 :

13 فيفري: انتخب يحيى السنوار، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، قائدًا عامًا للحركة في قطاع غزة خلفًا لإسماعيل هنية، وكان انتخابه بمثابة الخطوة الأولى على طريق المصالحة بما أبداه من تقارب مع القاهرة.

1 ماي: أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وثيقة سياسية جديدة للحركة، التي بموجبها ستؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

4 ماي : وفد برئاسة يحيى السنوار، قائد الحركة بغزة يزور القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين حول الوضع الفلسطيني والعلاقات الثنائية.

9 سبتمبر: رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار يتوجهان للقاهرة، ومصر تطلب من وفد حماس الانتظار للقاء وفد حركة فتح.

17 سبتمبر: حماس تعلن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة وتدعو حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ العام 2014 إلى القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورًا، وذلك بجهود مصرية وهو التحرك الذي قابلته حركة «فتح» بالترحيب.

28 سبتمبر: تعهد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بتقديم تنازلات أكبر في سبيل تحقيق المصالحة.

30 سبتمبر: وفد مصري يتجه إلى قطاع غزة لمراقبة تنفيذ الأطراف الفلسطينية لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة، والإعداد لتسلم حكومة الوفاق مهام عملها في غزة.

2 أكتوبر: الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله تصل قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات بحضور الوفد المصري وتعثد اجتماعا بكامل أعضائها

5 ديسمبر: أبلغ ترومب الرئيس الفلسطني محمود عباس (أبو مازن) والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصالات هاتفية نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

6 ديسمبر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

7 ديسمبر : بدء تظاهرات فلسطينية ضد نقل ترومب السفارة الأمريكية إلى القدس.

8 ديسمبر: انطلاق مسيرات واحتجاجات في القدس والضفة الغربية ورام الله تنديدا بقرار ترومب.

19 ديسمبر: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير حصل على تأييد 176 دولة ومعارضة سبع دول -بينها إسرائيل وأميركا- وامتناع أربع.

9 ديسمبر : الأردن يؤكد أن قرار ترومب يعد انتهاكًا للشرعية الدولية وسيزيد من التوتر في المنطقة.

12 ديسمبر: استمرار الاحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

13 ديسمبر: قوات الاحتلال تشن غارة جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

20 ديسمبر: صدر قرار يؤكد حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية.

21 ديسمبر: رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب بشأن القدس بغالبية 128 دولة .