العراق:سنة نهاية «داعش»

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
تعتبر سنة 2017 بالنسبة للدولة العراقية سنة نهاية تنظيم "داعش" الارهابي الذي سيطر على اجزاء كبيرة من الاراضي منذ سنة 2014 وقد حققت القوات العراقية انجازات مهمة توجت بإعلان البلد آمنا من الدواعش. وفيما يلي ابرز الاحداث البارزة في العراق لعام 2017 :
تونس (الشروق)
24جانفي : إعلان تحرير 90 في المئة من شرق الموصل.
19 فيفري: رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء عملية تحرير غرب الموصل.
23 فيفري: قوات عراقية مدعومة بغطاء جوي تسيطر على مطار المدينة ومخزن للأسلحة تابع لداعش.
1 مارس: الجيش العراقي يسيطر على آخر طريق رئيسي إلى غرب الموصل.
6 مارس: القوات العراقية تستعيد مباني مركزية في مدينة نينوى بينها مجمعات للمياه والكهرباء.
21 مارس: استعادة 60 في المئة من مناطق غرب الموصل.
31 مارس: أعلن مسؤول بالتحالف مقتل 490 من المشاركين في معركة غرب الموصل.
16 أفريل: أعلنت القيادة العراقية وصول القوات إلى مسافة قريبة من مسجد النوري. 26أفريل: استعادة مدينة الحضر القديمة والتاريخية.
8 ماي: بيان رسمي بمقتل 3300 من مسلحي داعش واستعادة 525 قرية ومنطقة منذ بدء عملية تحرير غرب الموصل .
14ماي: القائد بالجيش العراقي يحيى رول يعلن أن داعش تسيطر فقط على 9 في المائة من غرب الموصل.
31 ماي: قوات الحشد الشعبي تصل إلى الحدود السورية العراقية وإعلان السيطرة على 95 في المائة من غرب الموصل.
1 جوان: الجيش العراقي يعلن أن داعش يسيطر فقط على أقل من 10 كيلو متر مربع من الموصل.
31اوت: تحرير قضاء تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من قبضة داعش.
4 أكتوبر: تحرير الحويجة آخر مدينة في العراق كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف.
1 نوفمبر: القوات العراقية تسيطر على مدينة القائم ومعبرها الحدود الواصل بالأراضي السورية.
9 ديسمبر: أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دحر "داعش" من كامل الأراضي العراقية.
تعتبر سنة 2017 بالنسبة للدولة العراقية سنة نهاية تنظيم "داعش" الارهابي الذي سيطر على اجزاء كبيرة من الاراضي منذ سنة 2014 وقد حققت القوات العراقية انجازات مهمة توجت بإعلان البلد آمنا من الدواعش. وفيما يلي ابرز الاحداث البارزة في العراق لعام 2017 :
تونس (الشروق)
24جانفي : إعلان تحرير 90 في المئة من شرق الموصل.
19 فيفري: رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء عملية تحرير غرب الموصل.
23 فيفري: قوات عراقية مدعومة بغطاء جوي تسيطر على مطار المدينة ومخزن للأسلحة تابع لداعش.
1 مارس: الجيش العراقي يسيطر على آخر طريق رئيسي إلى غرب الموصل.
6 مارس: القوات العراقية تستعيد مباني مركزية في مدينة نينوى بينها مجمعات للمياه والكهرباء.
21 مارس: استعادة 60 في المئة من مناطق غرب الموصل.
31 مارس: أعلن مسؤول بالتحالف مقتل 490 من المشاركين في معركة غرب الموصل.
16 أفريل: أعلنت القيادة العراقية وصول القوات إلى مسافة قريبة من مسجد النوري. 26أفريل: استعادة مدينة الحضر القديمة والتاريخية.
8 ماي: بيان رسمي بمقتل 3300 من مسلحي داعش واستعادة 525 قرية ومنطقة منذ بدء عملية تحرير غرب الموصل .
14ماي: القائد بالجيش العراقي يحيى رول يعلن أن داعش تسيطر فقط على 9 في المائة من غرب الموصل.
31 ماي: قوات الحشد الشعبي تصل إلى الحدود السورية العراقية وإعلان السيطرة على 95 في المائة من غرب الموصل.
1 جوان: الجيش العراقي يعلن أن داعش يسيطر فقط على أقل من 10 كيلو متر مربع من الموصل.
31اوت: تحرير قضاء تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من قبضة داعش.
4 أكتوبر: تحرير الحويجة آخر مدينة في العراق كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف.
1 نوفمبر: القوات العراقية تسيطر على مدينة القائم ومعبرها الحدود الواصل بالأراضي السورية.
9 ديسمبر: أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دحر "داعش" من كامل الأراضي العراقية.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017