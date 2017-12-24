العراق:سنة نهاية «داعش»

تعتبر سنة 2017 بالنسبة للدولة العراقية سنة نهاية تنظيم "داعش" الارهابي الذي سيطر على اجزاء كبيرة من الاراضي منذ سنة 2014 وقد حققت القوات العراقية انجازات مهمة توجت بإعلان البلد آمنا من الدواعش. وفيما يلي ابرز الاحداث البارزة في العراق لعام 2017 :

تونس (الشروق)

24جانفي : إعلان تحرير 90 في المئة من شرق الموصل.

19 فيفري: رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء عملية تحرير غرب الموصل.

23 فيفري: قوات عراقية مدعومة بغطاء جوي تسيطر على مطار المدينة ومخزن للأسلحة تابع لداعش.

1 مارس: الجيش العراقي يسيطر على آخر طريق رئيسي إلى غرب الموصل.

6 مارس: القوات العراقية تستعيد مباني مركزية في مدينة نينوى بينها مجمعات للمياه والكهرباء.

21 مارس: استعادة 60 في المئة من مناطق غرب الموصل.

31 مارس: أعلن مسؤول بالتحالف مقتل 490 من المشاركين في معركة غرب الموصل.

16 أفريل: أعلنت القيادة العراقية وصول القوات إلى مسافة قريبة من مسجد النوري. 26أفريل: استعادة مدينة الحضر القديمة والتاريخية.

8 ماي: بيان رسمي بمقتل 3300 من مسلحي داعش واستعادة 525 قرية ومنطقة منذ بدء عملية تحرير غرب الموصل .

14ماي: القائد بالجيش العراقي يحيى رول يعلن أن داعش تسيطر فقط على 9 في المائة من غرب الموصل.

31 ماي: قوات الحشد الشعبي تصل إلى الحدود السورية العراقية وإعلان السيطرة على 95 في المائة من غرب الموصل.

1 جوان: الجيش العراقي يعلن أن داعش يسيطر فقط على أقل من 10 كيلو متر مربع من الموصل.

31اوت: تحرير قضاء تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من قبضة داعش.

4 أكتوبر: تحرير الحويجة آخر مدينة في العراق كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف.

1 نوفمبر: القوات العراقية تسيطر على مدينة القائم ومعبرها الحدود الواصل بالأراضي السورية.

9 ديسمبر: أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دحر "داعش" من كامل الأراضي العراقية.