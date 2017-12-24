سوريا:عام من المفاوضات... والانتصـارات

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
مع نهاية العام الجاري 2017 وبداية العام الجديد 2018 بات واضحا ان سوريا التي تشهد حربا دموية منذ 7 سنوات قد تجد في الافق القريب حلا نهائيا خاصة بعد الانسحاب العسكري الروسي وفتح المجال امام المفاوضات والحلول السياسية.
تونس (الشروق)
وفيما يلي نرصد حصاد عام من الاحداث الفارقة في سوريا:
23 جانفي :
انطلاق اول جولة من مفاوضات استانا .
28 جانفي:
تحرير نبع الفيجة في ريف دمشق.
29 جانفي :
الجيش السوري يحرر بالكامل منطقة وادي بردى، خزان المياه المغذي لدمشق، بعد معارك دامت أكثر من شهر.
15 فيفري :
الجولة الثانية من المفاوضات استانا.
23 فيفري :
انطلاق محادثات جنيف 4 .
2 مارس :
الجيش العربي السوري يعيد السيطرة مجددا مدينة تدمر الأثرية في وسط البلاد من تنظيم داعش الارهابي .
8مارس:
تحرير أكثر من 17 قرية في ريف حلب الشرقي.
14 مارس:
الجولة الثالثة من المفاوضات استانا.
23 مارس:
انطلاق محادثات جنيف 5
6 افريل :
شنت أمريكا هجوماً عسكرياً على قاعدة جوية سورية بـ 59 صاروخاً.
4 ماي :
الجولة الرابعة من المفاوضات استانا
21 ماي :
سيطر الجيش السوري على كامل مدينة حمص بعد اجلاء مقاتلي «المعارضة».
5 اوت:
سيطر الجيش السوري على مدينة السخنة، آخر معقل لتنظيم داعش في محافظة حمص.
4 جوان :
حرر الجيش السوري بلدة مسكنة احدى اهم البلدات التي كان استولى عليها داعش في حلب الشرقي.
28 اوت:
تحرير كامل القلمون الغربي من «داعش».
4 جويلية :
الجولة الخامسة من المفاوضات استانا.
2 سبتمبر :
تحرير بلدة عقيربات الإستراتيجية أهم مواقع «داعش» في وسط سورية.
9 سبتمبر:
فك الجيش السوري حصارا محكما فرضه تنظيم داعش قبل نحو ثلاث سنوات على الأحياء الغربية لمدينة دير الزور والمطار العسكري المجاور لها.
14 سبتمبر :
الجولة السادسة من المفاوضات استانا.
14 أكتوبر :
تمكن الجيش السوري من تحرير مدينة الميادين.
30 اكتوبر :
الجولة السابعة من المفاوضات استانا.
2 نوفمبر :
حرر الجيش السوري كامل مدينة دير الزور.
19 نوفمبر:
حرر الجيش البوكمال الحدودية مع العراق، وآخر مدينة كانت لا تزال في أيدي التنظيم المتطرف في سوريا.
2 ديسمبر:
الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري يسقط هيبة سلاح الصواريخ للعدو الصهيوني عبر إسقاط صاروخين أطلقهم على ريف دمشق من فئة أرض-أرض.
7 ديسمبر:
يوم سقوط «داعش» في سوريا و لم يعد يسيطر على اي قرية أو مدينة .
8 سبتمبر:
بدأت عملية ملاحقة فلوله في المناطق الصحراوية.
11 ديسمبر:
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قاعدة حميميم الجوية في سوريا أمرا بسحب جزء كبير من القوات الروسية من سوريا بعد نجاحها في القضاء على الدواعش .
مع نهاية العام الجاري 2017 وبداية العام الجديد 2018 بات واضحا ان سوريا التي تشهد حربا دموية منذ 7 سنوات قد تجد في الافق القريب حلا نهائيا خاصة بعد الانسحاب العسكري الروسي وفتح المجال امام المفاوضات والحلول السياسية.
تونس (الشروق)
وفيما يلي نرصد حصاد عام من الاحداث الفارقة في سوريا:
23 جانفي :
انطلاق اول جولة من مفاوضات استانا .
28 جانفي:
تحرير نبع الفيجة في ريف دمشق.
29 جانفي :
الجيش السوري يحرر بالكامل منطقة وادي بردى، خزان المياه المغذي لدمشق، بعد معارك دامت أكثر من شهر.
15 فيفري :
الجولة الثانية من المفاوضات استانا.
23 فيفري :
انطلاق محادثات جنيف 4 .
2 مارس :
الجيش العربي السوري يعيد السيطرة مجددا مدينة تدمر الأثرية في وسط البلاد من تنظيم داعش الارهابي .
8مارس:
تحرير أكثر من 17 قرية في ريف حلب الشرقي.
14 مارس:
الجولة الثالثة من المفاوضات استانا.
23 مارس:
انطلاق محادثات جنيف 5
6 افريل :
شنت أمريكا هجوماً عسكرياً على قاعدة جوية سورية بـ 59 صاروخاً.
4 ماي :
الجولة الرابعة من المفاوضات استانا
21 ماي :
سيطر الجيش السوري على كامل مدينة حمص بعد اجلاء مقاتلي «المعارضة».
5 اوت:
سيطر الجيش السوري على مدينة السخنة، آخر معقل لتنظيم داعش في محافظة حمص.
4 جوان :
حرر الجيش السوري بلدة مسكنة احدى اهم البلدات التي كان استولى عليها داعش في حلب الشرقي.
28 اوت:
تحرير كامل القلمون الغربي من «داعش».
4 جويلية :
الجولة الخامسة من المفاوضات استانا.
2 سبتمبر :
تحرير بلدة عقيربات الإستراتيجية أهم مواقع «داعش» في وسط سورية.
9 سبتمبر:
فك الجيش السوري حصارا محكما فرضه تنظيم داعش قبل نحو ثلاث سنوات على الأحياء الغربية لمدينة دير الزور والمطار العسكري المجاور لها.
14 سبتمبر :
الجولة السادسة من المفاوضات استانا.
14 أكتوبر :
تمكن الجيش السوري من تحرير مدينة الميادين.
30 اكتوبر :
الجولة السابعة من المفاوضات استانا.
2 نوفمبر :
حرر الجيش السوري كامل مدينة دير الزور.
19 نوفمبر:
حرر الجيش البوكمال الحدودية مع العراق، وآخر مدينة كانت لا تزال في أيدي التنظيم المتطرف في سوريا.
2 ديسمبر:
الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري يسقط هيبة سلاح الصواريخ للعدو الصهيوني عبر إسقاط صاروخين أطلقهم على ريف دمشق من فئة أرض-أرض.
7 ديسمبر:
يوم سقوط «داعش» في سوريا و لم يعد يسيطر على اي قرية أو مدينة .
8 سبتمبر:
بدأت عملية ملاحقة فلوله في المناطق الصحراوية.
11 ديسمبر:
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قاعدة حميميم الجوية في سوريا أمرا بسحب جزء كبير من القوات الروسية من سوريا بعد نجاحها في القضاء على الدواعش .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017