سوريا:عام من المفاوضات... والانتصـارات

مع نهاية العام الجاري 2017 وبداية العام الجديد 2018 بات واضحا ان سوريا التي تشهد حربا دموية منذ 7 سنوات قد تجد في الافق القريب حلا نهائيا خاصة بعد الانسحاب العسكري الروسي وفتح المجال امام المفاوضات والحلول السياسية.

تونس (الشروق)

وفيما يلي نرصد حصاد عام من الاحداث الفارقة في سوريا:

23 جانفي :

انطلاق اول جولة من مفاوضات استانا .

28 جانفي:

تحرير نبع الفيجة في ريف دمشق.

29 جانفي :

الجيش السوري يحرر بالكامل منطقة وادي بردى، خزان المياه المغذي لدمشق، بعد معارك دامت أكثر من شهر.

15 فيفري :

الجولة الثانية من المفاوضات استانا.

23 فيفري :

انطلاق محادثات جنيف 4 .

2 مارس :

الجيش العربي السوري يعيد السيطرة مجددا مدينة تدمر الأثرية في وسط البلاد من تنظيم داعش الارهابي .

8مارس:

تحرير أكثر من 17 قرية في ريف حلب الشرقي.

14 مارس:

الجولة الثالثة من المفاوضات استانا.

23 مارس:

انطلاق محادثات جنيف 5

6 افريل :

شنت أمريكا هجوماً عسكرياً على قاعدة جوية سورية بـ 59 صاروخاً.

4 ماي :

الجولة الرابعة من المفاوضات استانا

21 ماي :

سيطر الجيش السوري على كامل مدينة حمص بعد اجلاء مقاتلي «المعارضة».

5 اوت:

سيطر الجيش السوري على مدينة السخنة، آخر معقل لتنظيم داعش في محافظة حمص.

4 جوان :

حرر الجيش السوري بلدة مسكنة احدى اهم البلدات التي كان استولى عليها داعش في حلب الشرقي.

28 اوت:

تحرير كامل القلمون الغربي من «داعش».

4 جويلية :

الجولة الخامسة من المفاوضات استانا.

2 سبتمبر :

تحرير بلدة عقيربات الإستراتيجية أهم مواقع «داعش» في وسط سورية.

9 سبتمبر:

فك الجيش السوري حصارا محكما فرضه تنظيم داعش قبل نحو ثلاث سنوات على الأحياء الغربية لمدينة دير الزور والمطار العسكري المجاور لها.

14 سبتمبر :

الجولة السادسة من المفاوضات استانا.

14 أكتوبر :

تمكن الجيش السوري من تحرير مدينة الميادين.

30 اكتوبر :

الجولة السابعة من المفاوضات استانا.

2 نوفمبر :

حرر الجيش السوري كامل مدينة دير الزور.

19 نوفمبر:

حرر الجيش البوكمال الحدودية مع العراق، وآخر مدينة كانت لا تزال في أيدي التنظيم المتطرف في سوريا.

2 ديسمبر:

الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري يسقط هيبة سلاح الصواريخ للعدو الصهيوني عبر إسقاط صاروخين أطلقهم على ريف دمشق من فئة أرض-أرض.

7 ديسمبر:

يوم سقوط «داعش» في سوريا و لم يعد يسيطر على اي قرية أو مدينة .

8 سبتمبر:

بدأت عملية ملاحقة فلوله في المناطق الصحراوية.

11 ديسمبر:

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قاعدة حميميم الجوية في سوريا أمرا بسحب جزء كبير من القوات الروسية من سوريا بعد نجاحها في القضاء على الدواعش .