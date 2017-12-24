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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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الحصاد الخليجي:أزمة بسبب قطر... وإيقافات في الرّياض
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الحصاد الخليجي:أزمة بسبب قطر... وإيقافات في الرّياض
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شهدت الدول الخليجية عدة احداث متواترة سنة 2017 ابرزها قطع العلاقات مع قطر بعد اتهامها بدعم الارهاب وتمويله و تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية فضلا عن حملة الاعتقالات في الرياض .

تونس (الشروق)
8 مارس :
اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل ارهابي و القبض على آخر في عملية أمنية في حي الريان بالعاصمة الرياض.
20 و21 ماي:
تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الأمريكية- الإسلامية، اعلنت قطر أنها تتعرض لحملة ممنهجة لفرض «ادعاءات» عن تمويلها جماعات إرهابية .
24 ماي:
نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تصريحات منسوبة للأمير تميم بن حمد، تحدث فيها عن تقديره لأهمية الدور الإيراني في المنطقة ثم اكدت تعرض وكالة انبائها لاختراق إلكتروني.
3 جوان:
عقب استمرار الهجوم العربي على قطر على خلفية التصريحات المنسوبة للأمير القطري، أعلنت مجموعة نشطة في اختراق المعلومات اختراق البريد الالكتروني لـ يوسف العتيبة السفير الإماراتي لدى «واشنطن».
5 جوان:
إصدار قرار مفاجئ من السعودية والبحرين ومصر والإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق أجوائهم أمام الطيران القطري.
8 جوان :
أصدرت الدول الأربعة قائمة من 59 فردًا و12 كيانا مرتبطين بقطر جميعهم، وتصفهم بـ«الإرهاب».
21 جوان :
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا عين فيه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف.
23 جوان :
سلمت الكويت قطر قائمة الـ13 مطلبا المقدمين من الدول الأربعة إلى قطر، وأمهلتها 10 أيام للرد.
3جويلية: سلمت قطر ردها على المطالب للكويت كطرف وسيط، فيما أعلن الدول الأربعة عن عقد اجتماع في القاهرة لبحث الرد القطري.
26 اوت :
السعودية تطيح بـ39 «جاسوسًا» لصالح إيران
26 سبتمبر:
نشرت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يخول المرأة الحق في قيادة السيارة.
24 أكتوبر:
الإعلان عن مشروع نيوم شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية
5 نوفمبر :
أصدرت لجنة مكافحة الفساد السعودية أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، بتهم «فساد، غسل أموال..
5نوفمبر:
السعودية تعترض صاروخا بالستيا حوثيا شرقي الرياض

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العالمية
الحصاد الخليجي:أزمة بسبب قطر... وإيقافات في الرّياض
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شهدت الدول الخليجية عدة احداث متواترة سنة 2017 ابرزها قطع العلاقات مع قطر بعد اتهامها بدعم الارهاب وتمويله و تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية فضلا عن حملة الاعتقالات في الرياض .

تونس (الشروق)
8 مارس :
اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل ارهابي و القبض على آخر في عملية أمنية في حي الريان بالعاصمة الرياض.
20 و21 ماي:
تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الأمريكية- الإسلامية، اعلنت قطر أنها تتعرض لحملة ممنهجة لفرض «ادعاءات» عن تمويلها جماعات إرهابية .
24 ماي:
نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تصريحات منسوبة للأمير تميم بن حمد، تحدث فيها عن تقديره لأهمية الدور الإيراني في المنطقة ثم اكدت تعرض وكالة انبائها لاختراق إلكتروني.
3 جوان:
عقب استمرار الهجوم العربي على قطر على خلفية التصريحات المنسوبة للأمير القطري، أعلنت مجموعة نشطة في اختراق المعلومات اختراق البريد الالكتروني لـ يوسف العتيبة السفير الإماراتي لدى «واشنطن».
5 جوان:
إصدار قرار مفاجئ من السعودية والبحرين ومصر والإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق أجوائهم أمام الطيران القطري.
8 جوان :
أصدرت الدول الأربعة قائمة من 59 فردًا و12 كيانا مرتبطين بقطر جميعهم، وتصفهم بـ«الإرهاب».
21 جوان :
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا عين فيه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف.
23 جوان :
سلمت الكويت قطر قائمة الـ13 مطلبا المقدمين من الدول الأربعة إلى قطر، وأمهلتها 10 أيام للرد.
3جويلية: سلمت قطر ردها على المطالب للكويت كطرف وسيط، فيما أعلن الدول الأربعة عن عقد اجتماع في القاهرة لبحث الرد القطري.
26 اوت :
السعودية تطيح بـ39 «جاسوسًا» لصالح إيران
26 سبتمبر:
نشرت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يخول المرأة الحق في قيادة السيارة.
24 أكتوبر:
الإعلان عن مشروع نيوم شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية
5 نوفمبر :
أصدرت لجنة مكافحة الفساد السعودية أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، بتهم «فساد، غسل أموال..
5نوفمبر:
السعودية تعترض صاروخا بالستيا حوثيا شرقي الرياض

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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جوان 2017:
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الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
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مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
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• 9 جانفي:
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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