الحصاد الخليجي:أزمة بسبب قطر... وإيقافات في الرّياض

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
شهدت الدول الخليجية عدة احداث متواترة سنة 2017 ابرزها قطع العلاقات مع قطر بعد اتهامها بدعم الارهاب وتمويله و تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية فضلا عن حملة الاعتقالات في الرياض .
تونس (الشروق)
8 مارس :
اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل ارهابي و القبض على آخر في عملية أمنية في حي الريان بالعاصمة الرياض.
20 و21 ماي:
تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الأمريكية- الإسلامية، اعلنت قطر أنها تتعرض لحملة ممنهجة لفرض «ادعاءات» عن تمويلها جماعات إرهابية .
24 ماي:
نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تصريحات منسوبة للأمير تميم بن حمد، تحدث فيها عن تقديره لأهمية الدور الإيراني في المنطقة ثم اكدت تعرض وكالة انبائها لاختراق إلكتروني.
3 جوان:
عقب استمرار الهجوم العربي على قطر على خلفية التصريحات المنسوبة للأمير القطري، أعلنت مجموعة نشطة في اختراق المعلومات اختراق البريد الالكتروني لـ يوسف العتيبة السفير الإماراتي لدى «واشنطن».
5 جوان:
إصدار قرار مفاجئ من السعودية والبحرين ومصر والإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق أجوائهم أمام الطيران القطري.
8 جوان :
أصدرت الدول الأربعة قائمة من 59 فردًا و12 كيانا مرتبطين بقطر جميعهم، وتصفهم بـ«الإرهاب».
21 جوان :
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا عين فيه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف.
23 جوان :
سلمت الكويت قطر قائمة الـ13 مطلبا المقدمين من الدول الأربعة إلى قطر، وأمهلتها 10 أيام للرد.
3جويلية: سلمت قطر ردها على المطالب للكويت كطرف وسيط، فيما أعلن الدول الأربعة عن عقد اجتماع في القاهرة لبحث الرد القطري.
26 اوت :
السعودية تطيح بـ39 «جاسوسًا» لصالح إيران
26 سبتمبر:
نشرت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يخول المرأة الحق في قيادة السيارة.
24 أكتوبر:
الإعلان عن مشروع نيوم شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية
5 نوفمبر :
أصدرت لجنة مكافحة الفساد السعودية أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، بتهم «فساد، غسل أموال..
5نوفمبر:
السعودية تعترض صاروخا بالستيا حوثيا شرقي الرياض
شهدت الدول الخليجية عدة احداث متواترة سنة 2017 ابرزها قطع العلاقات مع قطر بعد اتهامها بدعم الارهاب وتمويله و تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية فضلا عن حملة الاعتقالات في الرياض .
تونس (الشروق)
8 مارس :
اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل ارهابي و القبض على آخر في عملية أمنية في حي الريان بالعاصمة الرياض.
20 و21 ماي:
تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الأمريكية- الإسلامية، اعلنت قطر أنها تتعرض لحملة ممنهجة لفرض «ادعاءات» عن تمويلها جماعات إرهابية .
24 ماي:
نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تصريحات منسوبة للأمير تميم بن حمد، تحدث فيها عن تقديره لأهمية الدور الإيراني في المنطقة ثم اكدت تعرض وكالة انبائها لاختراق إلكتروني.
3 جوان:
عقب استمرار الهجوم العربي على قطر على خلفية التصريحات المنسوبة للأمير القطري، أعلنت مجموعة نشطة في اختراق المعلومات اختراق البريد الالكتروني لـ يوسف العتيبة السفير الإماراتي لدى «واشنطن».
5 جوان:
إصدار قرار مفاجئ من السعودية والبحرين ومصر والإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق أجوائهم أمام الطيران القطري.
8 جوان :
أصدرت الدول الأربعة قائمة من 59 فردًا و12 كيانا مرتبطين بقطر جميعهم، وتصفهم بـ«الإرهاب».
21 جوان :
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا عين فيه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف.
23 جوان :
سلمت الكويت قطر قائمة الـ13 مطلبا المقدمين من الدول الأربعة إلى قطر، وأمهلتها 10 أيام للرد.
3جويلية: سلمت قطر ردها على المطالب للكويت كطرف وسيط، فيما أعلن الدول الأربعة عن عقد اجتماع في القاهرة لبحث الرد القطري.
26 اوت :
السعودية تطيح بـ39 «جاسوسًا» لصالح إيران
26 سبتمبر:
نشرت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يخول المرأة الحق في قيادة السيارة.
24 أكتوبر:
الإعلان عن مشروع نيوم شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية
5 نوفمبر :
أصدرت لجنة مكافحة الفساد السعودية أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، بتهم «فساد، غسل أموال..
5نوفمبر:
السعودية تعترض صاروخا بالستيا حوثيا شرقي الرياض
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017