الحصاد الخليجي:أزمة بسبب قطر... وإيقافات في الرّياض

شهدت الدول الخليجية عدة احداث متواترة سنة 2017 ابرزها قطع العلاقات مع قطر بعد اتهامها بدعم الارهاب وتمويله و تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية فضلا عن حملة الاعتقالات في الرياض .

تونس (الشروق)

8 مارس :

اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل ارهابي و القبض على آخر في عملية أمنية في حي الريان بالعاصمة الرياض.

20 و21 ماي:

تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الأمريكية- الإسلامية، اعلنت قطر أنها تتعرض لحملة ممنهجة لفرض «ادعاءات» عن تمويلها جماعات إرهابية .

24 ماي:

نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تصريحات منسوبة للأمير تميم بن حمد، تحدث فيها عن تقديره لأهمية الدور الإيراني في المنطقة ثم اكدت تعرض وكالة انبائها لاختراق إلكتروني.

3 جوان:

عقب استمرار الهجوم العربي على قطر على خلفية التصريحات المنسوبة للأمير القطري، أعلنت مجموعة نشطة في اختراق المعلومات اختراق البريد الالكتروني لـ يوسف العتيبة السفير الإماراتي لدى «واشنطن».

5 جوان:

إصدار قرار مفاجئ من السعودية والبحرين ومصر والإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق أجوائهم أمام الطيران القطري.

8 جوان :

أصدرت الدول الأربعة قائمة من 59 فردًا و12 كيانا مرتبطين بقطر جميعهم، وتصفهم بـ«الإرهاب».

21 جوان :

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا عين فيه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف.

23 جوان :

سلمت الكويت قطر قائمة الـ13 مطلبا المقدمين من الدول الأربعة إلى قطر، وأمهلتها 10 أيام للرد.

3جويلية: سلمت قطر ردها على المطالب للكويت كطرف وسيط، فيما أعلن الدول الأربعة عن عقد اجتماع في القاهرة لبحث الرد القطري.

26 اوت :

السعودية تطيح بـ39 «جاسوسًا» لصالح إيران

26 سبتمبر:

نشرت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يخول المرأة الحق في قيادة السيارة.

24 أكتوبر:

الإعلان عن مشروع نيوم شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية

5 نوفمبر :

أصدرت لجنة مكافحة الفساد السعودية أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، بتهم «فساد، غسل أموال..

5نوفمبر:

السعودية تعترض صاروخا بالستيا حوثيا شرقي الرياض