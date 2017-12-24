مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس

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24 ديسمبر 2017
شهدت مصر خلال عام 2017 تزايدا في الهجمات والتفجيرات الارهابية التي لم تقف عند حد استهداف قوات الجيش والشرطة، بل امتدت لاستهداف المدنيين في المساجد والكنائس:
• 9 جانفي:
مقُتل 13 من أفراد الشرطة -بينهم ضباط- وأصيب آخرون، بتفجير سيارة ملغمة استهدفت حاجزا أمنيا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
• 24 مارس:
الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
• 9 أفريل:
استهدف تفجير انتحاري كنيسة مارغرغس في طنطا بمحافظة الغربية، وخلّف 44 قتيلا وأكثر من 59 مصابا.
• 10 ماي:
قتل تنظيم «داعش» 13 من أفراد قبيلة الترابين جنوبي رفح في شبه جزيرة سيناء.
• 26 ماي:
استهدف هجوم ارهابي حافلةً للأقباط بمحافظة المنيا جنوبي مصر، مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 جريحا.
• 21 جوان:
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير ليصبح على ملك السعودية.
• 6 جويلية:
مقتل 26 جنديا مصريا في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح محافظة شمال سيناء.
• 11 سبتمبر:
قُتل 18 شرطيا وأصيب عدد آخر في هجوم ارهابي استهدفت 3 مدرعات وسيارتين للشرطة غربي العريش.
• 20 اكتوبر:
مقتل 16 عنصرا من الشرطة المصرية في هجوم ارهابي بطريق الواحات البحرية.
• 24 نوفمبر:
استهدف هجوم دموي مسجد الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وراح ضحيته 305 قتلى -بينهم 27 طفلا- إضافة لـ128 مصابا. وهو الهجوم الأكبر في تاريخ مصر.
• 19 ديسمبر 2017:
نجاة وزيري الدفاع والداخلية المصريين من محاولة اغتيال.
شهدت مصر خلال عام 2017 تزايدا في الهجمات والتفجيرات الارهابية التي لم تقف عند حد استهداف قوات الجيش والشرطة، بل امتدت لاستهداف المدنيين في المساجد والكنائس:
• 9 جانفي:
مقُتل 13 من أفراد الشرطة -بينهم ضباط- وأصيب آخرون، بتفجير سيارة ملغمة استهدفت حاجزا أمنيا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
• 24 مارس:
الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
• 9 أفريل:
استهدف تفجير انتحاري كنيسة مارغرغس في طنطا بمحافظة الغربية، وخلّف 44 قتيلا وأكثر من 59 مصابا.
• 10 ماي:
قتل تنظيم «داعش» 13 من أفراد قبيلة الترابين جنوبي رفح في شبه جزيرة سيناء.
• 26 ماي:
استهدف هجوم ارهابي حافلةً للأقباط بمحافظة المنيا جنوبي مصر، مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 جريحا.
• 21 جوان:
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير ليصبح على ملك السعودية.
• 6 جويلية:
مقتل 26 جنديا مصريا في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح محافظة شمال سيناء.
• 11 سبتمبر:
قُتل 18 شرطيا وأصيب عدد آخر في هجوم ارهابي استهدفت 3 مدرعات وسيارتين للشرطة غربي العريش.
• 20 اكتوبر:
مقتل 16 عنصرا من الشرطة المصرية في هجوم ارهابي بطريق الواحات البحرية.
• 24 نوفمبر:
استهدف هجوم دموي مسجد الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وراح ضحيته 305 قتلى -بينهم 27 طفلا- إضافة لـ128 مصابا. وهو الهجوم الأكبر في تاريخ مصر.
• 19 ديسمبر 2017:
نجاة وزيري الدفاع والداخلية المصريين من محاولة اغتيال.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017