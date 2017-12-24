مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس

شهدت مصر خلال عام 2017 تزايدا في الهجمات والتفجيرات الارهابية التي لم تقف عند حد استهداف قوات الجيش والشرطة، بل امتدت لاستهداف المدنيين في المساجد والكنائس:

• 9 جانفي:

مقُتل 13 من أفراد الشرطة -بينهم ضباط- وأصيب آخرون، بتفجير سيارة ملغمة استهدفت حاجزا أمنيا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

• 24 مارس:

الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

• 9 أفريل:

استهدف تفجير انتحاري كنيسة مارغرغس في طنطا بمحافظة الغربية، وخلّف 44 قتيلا وأكثر من 59 مصابا.

• 10 ماي:

قتل تنظيم «داعش» 13 من أفراد قبيلة الترابين جنوبي رفح في شبه جزيرة سيناء.

• 26 ماي:

استهدف هجوم ارهابي حافلةً للأقباط بمحافظة المنيا جنوبي مصر، مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 جريحا.

• 21 جوان:

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير ليصبح على ملك السعودية.

• 6 جويلية:

مقتل 26 جنديا مصريا في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح محافظة شمال سيناء.

• 11 سبتمبر:

قُتل 18 شرطيا وأصيب عدد آخر في هجوم ارهابي استهدفت 3 مدرعات وسيارتين للشرطة غربي العريش.

• 20 اكتوبر:

مقتل 16 عنصرا من الشرطة المصرية في هجوم ارهابي بطريق الواحات البحرية.

• 24 نوفمبر:

استهدف هجوم دموي مسجد الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وراح ضحيته 305 قتلى -بينهم 27 طفلا- إضافة لـ128 مصابا. وهو الهجوم الأكبر في تاريخ مصر.

• 19 ديسمبر 2017:

نجاة وزيري الدفاع والداخلية المصريين من محاولة اغتيال.