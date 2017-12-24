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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
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العالمية
مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شهدت مصر خلال عام 2017 تزايدا في الهجمات والتفجيرات الارهابية التي لم تقف عند حد استهداف قوات الجيش والشرطة، بل امتدت لاستهداف المدنيين في المساجد والكنائس:
• 9 جانفي:
مقُتل 13 من أفراد الشرطة -بينهم ضباط- وأصيب آخرون، بتفجير سيارة ملغمة استهدفت حاجزا أمنيا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
• 24 مارس:
الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
• 9 أفريل:
استهدف تفجير انتحاري كنيسة مارغرغس في طنطا بمحافظة الغربية، وخلّف 44 قتيلا وأكثر من 59 مصابا.
• 10 ماي:
قتل تنظيم «داعش» 13 من أفراد قبيلة الترابين جنوبي رفح في شبه جزيرة سيناء.
• 26 ماي:
استهدف هجوم ارهابي حافلةً للأقباط بمحافظة المنيا جنوبي مصر، مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 جريحا.
• 21 جوان:
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير ليصبح على ملك السعودية.
• 6 جويلية:
مقتل 26 جنديا مصريا في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح محافظة شمال سيناء.
• 11 سبتمبر:
قُتل 18 شرطيا وأصيب عدد آخر في هجوم ارهابي استهدفت 3 مدرعات وسيارتين للشرطة غربي العريش.
• 20 اكتوبر:
مقتل 16 عنصرا من الشرطة المصرية في هجوم ارهابي بطريق الواحات البحرية.
• 24 نوفمبر:
استهدف هجوم دموي مسجد الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وراح ضحيته 305 قتلى -بينهم 27 طفلا- إضافة لـ128 مصابا. وهو الهجوم الأكبر في تاريخ مصر.
• 19 ديسمبر 2017:
نجاة وزيري الدفاع والداخلية المصريين من محاولة اغتيال.

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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جانفي:
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شهدت مصر خلال عام 2017 تزايدا في الهجمات والتفجيرات الارهابية التي لم تقف عند حد استهداف قوات الجيش والشرطة، بل امتدت لاستهداف المدنيين في المساجد والكنائس:
• 9 جانفي:
مقُتل 13 من أفراد الشرطة -بينهم ضباط- وأصيب آخرون، بتفجير سيارة ملغمة استهدفت حاجزا أمنيا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
• 24 مارس:
الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
• 9 أفريل:
استهدف تفجير انتحاري كنيسة مارغرغس في طنطا بمحافظة الغربية، وخلّف 44 قتيلا وأكثر من 59 مصابا.
• 10 ماي:
قتل تنظيم «داعش» 13 من أفراد قبيلة الترابين جنوبي رفح في شبه جزيرة سيناء.
• 26 ماي:
استهدف هجوم ارهابي حافلةً للأقباط بمحافظة المنيا جنوبي مصر، مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 جريحا.
• 21 جوان:
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير ليصبح على ملك السعودية.
• 6 جويلية:
مقتل 26 جنديا مصريا في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح محافظة شمال سيناء.
• 11 سبتمبر:
قُتل 18 شرطيا وأصيب عدد آخر في هجوم ارهابي استهدفت 3 مدرعات وسيارتين للشرطة غربي العريش.
• 20 اكتوبر:
مقتل 16 عنصرا من الشرطة المصرية في هجوم ارهابي بطريق الواحات البحرية.
• 24 نوفمبر:
استهدف هجوم دموي مسجد الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وراح ضحيته 305 قتلى -بينهم 27 طفلا- إضافة لـ128 مصابا. وهو الهجوم الأكبر في تاريخ مصر.
• 19 ديسمبر 2017:
نجاة وزيري الدفاع والداخلية المصريين من محاولة اغتيال.

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ليبيا:تصعيد... والكشف عن سوق العبيد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جوان 2017:
المزيد >>
الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
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مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جانفي:
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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