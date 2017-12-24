الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية

شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية بالإضافة الى التقلبات السياسية:

• 17 فيفري: الجيش الجزائري يعلن مقتل 9 ارهابيين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة.

• 26 مارس: وزارة الدفاع الجزائرية، تؤكد مقتل أمير تنظيم «داعش».

• 24 ماي: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعين عبد المجيد تبون وزير السكن السابق رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال.

• 3 جويلية: الجيش الجزائري يعلن أن قواته تمكنت من القضاء على «63 «إرهابيا واعتقال 22، فضلا عن تسليم 10 آخرين لأنفسهم»، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

• 10 جويلية: مؤتمر دولي حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة الإرهاب، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.

• 15 اوت: الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، ويعيّن أحمد أويحيى خلفا له.

• 21 اكتوبر: أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والمغرب، عقب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري اتهم فيها شركات مغربية بـ»تبييض أموال الحشيش» في أفريقيا.

• 23 نوفمبــــر: الحزبان الحاكمان في الجزائر يحتفظان بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية .

• 6 ديسمبر: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة رسمية له.