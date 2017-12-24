الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية

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شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية بالإضافة الى التقلبات السياسية:
• 17 فيفري: الجيش الجزائري يعلن مقتل 9 ارهابيين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة.
• 26 مارس: وزارة الدفاع الجزائرية، تؤكد مقتل أمير تنظيم «داعش».
• 24 ماي: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعين عبد المجيد تبون وزير السكن السابق رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال.
• 3 جويلية: الجيش الجزائري يعلن أن قواته تمكنت من القضاء على «63 «إرهابيا واعتقال 22، فضلا عن تسليم 10 آخرين لأنفسهم»، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.
• 10 جويلية: مؤتمر دولي حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة الإرهاب، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.
• 15 اوت: الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، ويعيّن أحمد أويحيى خلفا له.
• 21 اكتوبر: أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والمغرب، عقب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري اتهم فيها شركات مغربية بـ»تبييض أموال الحشيش» في أفريقيا.
• 23 نوفمبــــر: الحزبان الحاكمان في الجزائر يحتفظان بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية .
• 6 ديسمبر: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة رسمية له.
شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية بالإضافة الى التقلبات السياسية:
• 17 فيفري: الجيش الجزائري يعلن مقتل 9 ارهابيين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة.
• 26 مارس: وزارة الدفاع الجزائرية، تؤكد مقتل أمير تنظيم «داعش».
• 24 ماي: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعين عبد المجيد تبون وزير السكن السابق رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال.
• 3 جويلية: الجيش الجزائري يعلن أن قواته تمكنت من القضاء على «63 «إرهابيا واعتقال 22، فضلا عن تسليم 10 آخرين لأنفسهم»، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.
• 10 جويلية: مؤتمر دولي حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة الإرهاب، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.
• 15 اوت: الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، ويعيّن أحمد أويحيى خلفا له.
• 21 اكتوبر: أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والمغرب، عقب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري اتهم فيها شركات مغربية بـ»تبييض أموال الحشيش» في أفريقيا.
• 23 نوفمبــــر: الحزبان الحاكمان في الجزائر يحتفظان بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية .
• 6 ديسمبر: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة رسمية له.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017