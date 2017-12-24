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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
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الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية بالإضافة الى التقلبات السياسية:
• 17 فيفري: الجيش الجزائري يعلن مقتل 9 ارهابيين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة.
• 26 مارس: وزارة الدفاع الجزائرية، تؤكد مقتل أمير تنظيم «داعش».
• 24 ماي: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعين عبد المجيد تبون وزير السكن السابق رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال.
• 3 جويلية: الجيش الجزائري يعلن أن قواته تمكنت من القضاء على «63 «إرهابيا واعتقال 22، فضلا عن تسليم 10 آخرين لأنفسهم»، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.
• 10 جويلية: مؤتمر دولي حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة الإرهاب، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.
• 15 اوت: الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، ويعيّن أحمد أويحيى خلفا له.
• 21 اكتوبر: أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والمغرب، عقب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري اتهم فيها شركات مغربية بـ»تبييض أموال الحشيش» في أفريقيا.
• 23 نوفمبــــر: الحزبان الحاكمان في الجزائر يحتفظان بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية .
• 6 ديسمبر: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة رسمية له.

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الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية بالإضافة الى التقلبات السياسية:
• 17 فيفري: الجيش الجزائري يعلن مقتل 9 ارهابيين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة.
• 26 مارس: وزارة الدفاع الجزائرية، تؤكد مقتل أمير تنظيم «داعش».
• 24 ماي: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعين عبد المجيد تبون وزير السكن السابق رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال.
• 3 جويلية: الجيش الجزائري يعلن أن قواته تمكنت من القضاء على «63 «إرهابيا واعتقال 22، فضلا عن تسليم 10 آخرين لأنفسهم»، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.
• 10 جويلية: مؤتمر دولي حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة الإرهاب، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.
• 15 اوت: الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، ويعيّن أحمد أويحيى خلفا له.
• 21 اكتوبر: أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والمغرب، عقب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري اتهم فيها شركات مغربية بـ»تبييض أموال الحشيش» في أفريقيا.
• 23 نوفمبــــر: الحزبان الحاكمان في الجزائر يحتفظان بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية .
• 6 ديسمبر: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة رسمية له.

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المزيد >>
ليبيا:تصعيد... والكشف عن سوق العبيد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جوان 2017:
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الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
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مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جانفي:
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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