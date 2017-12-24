ليبيا:تصعيد... والكشف عن سوق العبيد

ظلت ليبيا خلال 2017 تتأرجح بين عدم الاستقرار الامني وغياب الحل السياسي التي لم تنجح اغلب المبادرات الاقليمية والدولية في فك شفرته وتوحيد الليبيين حول حكومة واحدة.

تونس (الشروق)

وفي مايلي ابرز الاحداث السياسية والامنية التي شهدتها ليبيا خلال هذا العام:

• جانفي 2017:

فشل لقاء في القاهرة في جمع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

• 24 جانفي 2017:

لقاء تونس الذي تم خلاله اعادة تشكيل المجلس الرئاسي من 3 اعضاء واسناد صفة القائد العام للجيش الى مجلس خاص.

• 14 مارس 2017:

الجيش الليبي الذي يقوده خليفة حفتر يعلن تحرير منطقة الهلال النفطي من قبضة «سرايا الدفاع عن بنغازي» الارهابي.

• ماي 2017:

لقاء الامارات الذي جمع بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

• 17 ماي 2017:

تنظيم «أنصار الشريعة» الارهابي يعلن في بيان حل نفسها بعد الخسائر الكبيرة في صفوفه.

• 18 ماي 2017:

مقتل 74 جنديا من أفراد «اللواء 12 مجحفل» التابع للجيش الليبي، خلال هجوم شنته القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق الوطني على قاعدة براك الشاطئ الجوية، جنوب غرب ليبيا.

• 26 ماي 2017:

مقاتلات الجيش المصري تستهدف معسكرات للإرهابيين في شرق ليبيا.

• 9 جوان 2017:

إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، بعد أن ظل محتجزًا لمدة ست سنوات.

• 20 جوان 2017:

تعيين الأستاذ الجامعي ووزير الثقافة اللبناني الأسبق، غسان سلامة، مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفًا للألماني مارتن كوبلر.

• 6 جويلية 2017:

المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المدعوم من برلمان الشرق الليبي، يعلن عن تحرير بنغازي من الإرهابيين.

• 25 جويلية 2017:

المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية التي جاءت كثمرة لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر في ضواحي باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

• 12 اوت 2017

القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، يزور موسكو ويلتقي وزير الخارجية سيرغي لافروف.

• 23 اوت 2017:

مقتل عشرة جنود من الجيش الليبي على يد تنظيم «داعش» الارهابي.

• 18 سبتمبر 2017:

المشير خليفة حفتر يزور تونس ويلتقي الباجي قايد السبسي.

• 20سبتمبر 2017:

المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يطرح خارطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية.

• 6 اكتوبر 2017:

أعلنت «غرفة محاربة داعش» في صبراتة، تحرير المدينة بشكل كامل من الجماعات الارهابية.

• 30 اكتوبر 2017:

قوات خاصة أمريكية بالتنسيق مع حكومة الوفاق تقوم باعتقال المدعو مصطفى الإمام في مدينة مصراتة لضلوعه في أحداث السفارة الأمريكية في بنغازي.

• 16 نوفمبر 2017:

الكشف عن تقرير صادم بثته شبكة «سي ان ان» الأمريكية عن وجود سوق لبيع البشر في ليبيا.

• 17 ديسمبر2017:

المشير خليفة حفتر يعلن ان الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 في المغرب «انتهت صلاحيته» ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي.

• 18 ديسمبر 2017:

المتحدث باسم القبائل الليبية وعائلة القذافي باسم الهاشمي الصول، يعلن أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

• 20 ديسمبر 2017:

أسرة العقيد الراحل معمر القذافي، زعيم النظام السابق، تعلن عن اختفاء نجلهم الساعدي وفقدانهم الاتصال به منذ فترة في سجنه بطرابلس.