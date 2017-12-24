في وداع عام 2017:حرائق باقية... وأخرى آتية؟

يلفظ عام 2017 هذه الأيام أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه الكثير من الانفجارات السياسية والتطورات الأمنية التي خلّفت أثارا مدمرة على الاقطار العربية من اليمن مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا و لبنان و ليبيا و ليس انتهاء بفلسطين حيث يواصل الكيان الصهيوني جرائمه المقرفة بحقّ شعب فلسطيني الذي وجد نفسه يدافع وحيدا عن «أولى القبلتين وثالث الحرمين» بأجساد ابنائه العارية أمام بطش الآلة الصهيونية.

وإذا كان العام الجاري 2017 أشد الأعوام عنفا ودمويّة, فإن الأمل مازال عالقا ومعلّقا على الآتي, الذي بقيت فيه الأحداث مفتوحة على كل السيناريوهات, لكنها تأتي هذه المرة مغلّفة بالكثير من القلق و الخوف و بنهايات مفتوحة على انفجارات ومآس كان العام الذي نودّعه هذه الأيام قد دشّن بداياتها المحترقة.

بحسابات وقائع وحقائق 2017،كان هذا العام الذي نودّع عاما استثنائيا بكل المقاييس على الصعيدين العربي والعالمي، بحيث لم يبق فيه اي قطر عربي بعيدا عن دائرة النار في ظل ارتهان جلّ الأنظمة الرسمية وتواطؤها المعلن ضد قضايا شعوبها رغم بعض نقاط الضوء التي بددت بعضا من أسئلة الخوف و التي حملتها الانتصارات القادمة من سوريا ضدّ الارهاب.

في العرض التالي، تسلط الشروق في عدد جديد من الملحق الدولي الضوء على ابرز الأحداث والأزمات التي شهدها العالم خلال عام 2017.





النوري