في وداع عام 2017:حرائق باقية... وأخرى آتية؟

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يلفظ عام 2017 هذه الأيام أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه الكثير من الانفجارات السياسية والتطورات الأمنية التي خلّفت أثارا مدمرة على الاقطار العربية من اليمن مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا و لبنان و ليبيا و ليس انتهاء بفلسطين حيث يواصل الكيان الصهيوني جرائمه المقرفة بحقّ شعب فلسطيني الذي وجد نفسه يدافع وحيدا عن «أولى القبلتين وثالث الحرمين» بأجساد ابنائه العارية أمام بطش الآلة الصهيونية.
وإذا كان العام الجاري 2017 أشد الأعوام عنفا ودمويّة, فإن الأمل مازال عالقا ومعلّقا على الآتي, الذي بقيت فيه الأحداث مفتوحة على كل السيناريوهات, لكنها تأتي هذه المرة مغلّفة بالكثير من القلق و الخوف و بنهايات مفتوحة على انفجارات ومآس كان العام الذي نودّعه هذه الأيام قد دشّن بداياتها المحترقة.
بحسابات وقائع وحقائق 2017،كان هذا العام الذي نودّع عاما استثنائيا بكل المقاييس على الصعيدين العربي والعالمي، بحيث لم يبق فيه اي قطر عربي بعيدا عن دائرة النار في ظل ارتهان جلّ الأنظمة الرسمية وتواطؤها المعلن ضد قضايا شعوبها رغم بعض نقاط الضوء التي بددت بعضا من أسئلة الخوف و التي حملتها الانتصارات القادمة من سوريا ضدّ الارهاب.
في العرض التالي، تسلط الشروق في عدد جديد من الملحق الدولي الضوء على ابرز الأحداث والأزمات التي شهدها العالم خلال عام 2017.
يلفظ عام 2017 هذه الأيام أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه الكثير من الانفجارات السياسية والتطورات الأمنية التي خلّفت أثارا مدمرة على الاقطار العربية من اليمن مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا و لبنان و ليبيا و ليس انتهاء بفلسطين حيث يواصل الكيان الصهيوني جرائمه المقرفة بحقّ شعب فلسطيني الذي وجد نفسه يدافع وحيدا عن «أولى القبلتين وثالث الحرمين» بأجساد ابنائه العارية أمام بطش الآلة الصهيونية.
وإذا كان العام الجاري 2017 أشد الأعوام عنفا ودمويّة, فإن الأمل مازال عالقا ومعلّقا على الآتي, الذي بقيت فيه الأحداث مفتوحة على كل السيناريوهات, لكنها تأتي هذه المرة مغلّفة بالكثير من القلق و الخوف و بنهايات مفتوحة على انفجارات ومآس كان العام الذي نودّعه هذه الأيام قد دشّن بداياتها المحترقة.
بحسابات وقائع وحقائق 2017،كان هذا العام الذي نودّع عاما استثنائيا بكل المقاييس على الصعيدين العربي والعالمي، بحيث لم يبق فيه اي قطر عربي بعيدا عن دائرة النار في ظل ارتهان جلّ الأنظمة الرسمية وتواطؤها المعلن ضد قضايا شعوبها رغم بعض نقاط الضوء التي بددت بعضا من أسئلة الخوف و التي حملتها الانتصارات القادمة من سوريا ضدّ الارهاب.
في العرض التالي، تسلط الشروق في عدد جديد من الملحق الدولي الضوء على ابرز الأحداث والأزمات التي شهدها العالم خلال عام 2017.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017