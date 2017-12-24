ميسي ضرب 4 عصافير بحجر واحد في برنابيو

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سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة خلال مباراة ريال مدريد، أمس السبت بملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 17 من الليغا، ليساهم في فوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة في معقل الملكي.
وهز ميسي شباك العملاق المدريدي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ليعزز البرغوث صدارته لقائمة الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 25 هدفًا متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد18 هدفًا.
وبهذا الهدف أيضًا رفع ميسي رصيده من الأهداف في عام 2017 إلى 54 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي العالم متفوقًا على نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، وإدينسون كافاني وهاري كين.
أما الرقم الأهم الذي حققه ميسي، فهو أنه أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافًا لنادٍ واحد، حيث أحرز 526 هدفا مع برشلونة، ليتفوق على الأسطورة جيرد مولر الذي كان قد سجل 525 هدفًا لبايرن ميونخ.
وأخيرًا، عزز النجم الأرجنتيني صدارته لهدافي الليغا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، ويليه زميله لويس سواريز و زازا لاعب فالنسيا برصيد 10 أهداف لكل منهما
سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة خلال مباراة ريال مدريد، أمس السبت بملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 17 من الليغا، ليساهم في فوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة في معقل الملكي.
وهز ميسي شباك العملاق المدريدي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ليعزز البرغوث صدارته لقائمة الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 25 هدفًا متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد18 هدفًا.
وبهذا الهدف أيضًا رفع ميسي رصيده من الأهداف في عام 2017 إلى 54 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي العالم متفوقًا على نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، وإدينسون كافاني وهاري كين.
أما الرقم الأهم الذي حققه ميسي، فهو أنه أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافًا لنادٍ واحد، حيث أحرز 526 هدفا مع برشلونة، ليتفوق على الأسطورة جيرد مولر الذي كان قد سجل 525 هدفًا لبايرن ميونخ.
وأخيرًا، عزز النجم الأرجنتيني صدارته لهدافي الليغا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، ويليه زميله لويس سواريز و زازا لاعب فالنسيا برصيد 10 أهداف لكل منهما
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017